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Шампанское из России завоевало высшую награду международного конкурса - РИА Новости, 10.06.2026
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19:40 10.06.2026 (обновлено: 19:46 10.06.2026)
Шампанское из России завоевало высшую награду международного конкурса

Brut d'Or Riesling завоевало высшую награду на Concours Mondial de Bruxelles

© Фото : Concours Mondial de Bruxelles 2026Игристое Brut d'Or Riesling 2022 группы компаний "Абрау-Дюрсо" завоевало высшую награду - Grand Gold Medal - на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026
Игристое Brut d'Or Riesling 2022 группы компаний Абрау-Дюрсо завоевало высшую награду - Grand Gold Medal - на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : Concours Mondial de Bruxelles 2026
Игристое Brut d'Or Riesling 2022 группы компаний "Абрау-Дюрсо" завоевало высшую награду - Grand Gold Medal - на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Игристое вино Brut d'Or Riesling 2022 от группы компаний "Абрау-Дюрсо" получило Grand Gold Medal на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026.
  • Жюри конкурса Concours Mondial de Bruxelles проводит слепую дегустацию, что исключает субъективность оценок.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Игристое Brut d'Or Riesling 2022 группы компаний "Абрау-Дюрсо" завоевало высшую награду - Grand Gold Medal - на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026, сообщили в пресс-службе владельца и основного акционера группы компаний "Абрау-Дюрсо", члена правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Бориса Титова.
Организационный комитет одного из самых авторитетных винных конкурсов мира Concours Mondial de Bruxelles 2026 опубликовал результаты основной сессии, на которой оценивались тихие и – впервые в истории конкурса – игристые вина.
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"Крайне важно, что кредо CMB – это слепая дегустация, то есть жюри из сотен экспертов абсолютно лишено субъективности, в том числе и политической. Несмотря на санкции, мы получили заслуженное признание на конкурсе с европейскими корнями, и это не может не радовать",- заметил Титов.
Concours Mondial de Bruxelles (CMB) - международный винный конкурс, основанный в 1994 году бельгийским экспертом и издателем Луи Авау. С самого начала задумывался как "Всемирный винный чемпионат" - с упором на объективность (слепая дегустация) и международное жюри. Изначально конкурс проводился в Бельгии, но с 2006 года стал "путешествующим": его принимали Португалия, Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Люксембург и другие страны.
В 2026 году основная сессия CMB проходила 21–23 мая. В ней участвовали более 320 экспертов из 56 стран, которые оценивали свыше 7000 вин из 51 страны. Россияне представили 125 образцов, семь из которых заслужили высшую награду Grand Gold.
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