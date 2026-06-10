Шампанское из России завоевало высшую награду международного конкурса

Краткий пересказ от РИА ИИ Игристое вино Brut d'Or Riesling 2022 от группы компаний "Абрау-Дюрсо" получило Grand Gold Medal на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026.

Жюри конкурса Concours Mondial de Bruxelles проводит слепую дегустацию, что исключает субъективность оценок.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Игристое Brut d'Or Riesling 2022 группы компаний "Абрау-Дюрсо" завоевало высшую награду - Grand Gold Medal - на конкурсе Concours Mondial de Bruxelles 2026, сообщили в пресс-службе владельца и основного акционера группы компаний "Абрау-Дюрсо", члена правления Ассоциации виноградарей и виноделов России Бориса Титова.

Организационный комитет одного из самых авторитетных винных конкурсов мира Concours Mondial de Bruxelles 2026 опубликовал результаты основной сессии, на которой оценивались тихие и – впервые в истории конкурса – игристые вина.

"Крайне важно, что кредо CMB – это слепая дегустация, то есть жюри из сотен экспертов абсолютно лишено субъективности, в том числе и политической. Несмотря на санкции, мы получили заслуженное признание на конкурсе с европейскими корнями, и это не может не радовать",- заметил Титов

Нидерланды, Франция, Испания, Италия, Concours Mondial de Bruxelles (CMB) - международный винный конкурс, основанный в 1994 году бельгийским экспертом и издателем Луи Авау. С самого начала задумывался как "Всемирный винный чемпионат" - с упором на объективность (слепая дегустация) и международное жюри. Изначально конкурс проводился в Бельгии , но с 2006 года стал "путешествующим": его принимали Португалия Люксембург и другие страны.