Краткий пересказ от РИА ИИ
- По заявлению Владимира Мединского, до 2014 года Украина не выделяла финансирование музеям «Оборона Севастополя» и «Херсонес», и они выживали за счет продажи билетов и товаров, таких как пирожки.
- После 2014 года музеи приобрели федеральный статус, их финансирование увеличилось, а зарплаты работников выросли в разы.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не вложила ни копейки в музеи "Оборона Севастополя" и "Херсонес", они выживали за счет "продажи пирожков", заявил помощник президента России Владимир Мединский.
"Когда министерство культуры (России - ред.) в 2014 году стало принимать дела, выяснилась очень интересная история. Оказывается, Украина вообще не вкладывала ни одной копейки в музей "Оборона Севастополя", ровно как и в "Херсонес", кстати. Они были сняты с финансирования. Это означало, что учреждение выживало за счет продажи билетов, пирожков, подножного корма", - сказал Мединский ИС "Вести".
Он добавил, что после 2014 года музеи приобрели статус федеральных, финансирование им было увеличено, а зарплаты работников выросли в разы.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.