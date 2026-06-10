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Мединский: Киев не вложил ни копейки в музеи Севастополя и Херсонеса - РИА Новости, 10.06.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:39 10.06.2026
Мединский: Киев не вложил ни копейки в музеи Севастополя и Херсонеса

Мединский рассказал о выживании музеев «Оборона Севастополя» и «Херсонес»

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкПомощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки "Русская тройка 2026"
Помощник президента России, руководитель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский на Всероссийской конференции по развитию и популяризации русской тройки Русская тройка 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • По заявлению Владимира Мединского, до 2014 года Украина не выделяла финансирование музеям «Оборона Севастополя» и «Херсонес», и они выживали за счет продажи билетов и товаров, таких как пирожки.
  • После 2014 года музеи приобрели федеральный статус, их финансирование увеличилось, а зарплаты работников выросли в разы.
  • ВСУ нанесли удар по музею-панораме «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар, но исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не вложила ни копейки в музеи "Оборона Севастополя" и "Херсонес", они выживали за счет "продажи пирожков", заявил помощник президента России Владимир Мединский.
"Когда министерство культуры (России - ред.) в 2014 году стало принимать дела, выяснилась очень интересная история. Оказывается, Украина вообще не вкладывала ни одной копейки в музей "Оборона Севастополя", ровно как и в "Херсонес", кстати. Они были сняты с финансирования. Это означало, что учреждение выживало за счет продажи билетов, пирожков, подножного корма", - сказал Мединский ИС "Вести".
Он добавил, что после 2014 года музеи приобрели статус федеральных, финансирование им было увеличено, а зарплаты работников выросли в разы.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
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