Мединский: Киев не вложил ни копейки в музеи Севастополя и Херсонеса

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Украина не вложила ни копейки в музеи "Оборона Севастополя" и "Херсонес", они выживали за счет "продажи пирожков", заявил помощник президента России Владимир Мединский.

Он добавил, что после 2014 года музеи приобрели статус федеральных, финансирование им было увеличено, а зарплаты работников выросли в разы.