Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя», в результате которого начался пожар.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
- Василий Пархоменко назвал удар по музею беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" является беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины, заявил заместитель председателя законодательного собрания Севастополя III созыва Василий Пархоменко.
ВСУ нанесли удар по музею в Севастополе в ночь на среду, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
По словам депутата, ВСУ ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей, поэтому наносят удары по самым важным объектам. Он призвал руководство особо пристально подумать о защите культурных и исторических объектов Севастополя.