Депутат назвал удар по панораме "Оборона Севастополя" преступлением

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" является беспрецедентным случаем и одним из самых ужасных преступлений Украины, заявил заместитель председателя законодательного собрания Севастополя III созыва Василий Пархоменко.

По словам депутата, ВСУ ведут психологическую войну, войну на утрату ценностей, поэтому наносят удары по самым важным объектам. Он призвал руководство особо пристально подумать о защите культурных и исторических объектов Севастополя.