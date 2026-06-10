Удар по "Обороне Севастополя" нанес беспилотник с кумулятивным зарядом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" с помощью беспилотника с кумулятивным зарядом.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
- Погибших и пострадавших в результате атаки нет.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Удар ВСУ по музею-панораме "Оборона Севастополя" был нанесен беспилотником с кумулятивным зарядом, который прожег крышу, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
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"Удар был один. Один беспилотник с зарядом кумулятивным, который прожег крышу и учинил этот пожар", - сказал Развожаев журналистам.
ВСУ нанесли удар по музею минувшей ночью. Пожару присвоен четвертый ранг, ситуация крайне сложная, сообщил ранее губернатор. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.