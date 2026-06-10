Пожару в здании музея "Оборона Севастополя" присвоили четвертый ранг

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» присвоен 4-й ранг.
- На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Пожару в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", попавшего под удар БПЛА, присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".