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Пожару в здании музея "Оборона Севастополя" присвоили четвертый ранг - РИА Новости, 10.06.2026
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08:30 10.06.2026
Пожару в здании музея "Оборона Севастополя" присвоили четвертый ранг

Пожару в здании музея-панорамы в Севастополе присвоили четвертый ранг

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник МЧС России
Сотрудник МЧС России - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в здании музея-панорамы «Оборона Севастополя» присвоен 4-й ранг.
  • На месте работают 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Пожару в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя", попавшего под удар БПЛА, присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"На месте продолжают работать 83 человека и 22 единицы техники спасательной службы Севастополя и МЧС России. Пожару присвоен 4-й ранг. Ситуация крайне сложная", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
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ПроисшествияСевастопольРоссияМихаил РазвожаевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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