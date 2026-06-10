Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Севастополе военные отражают воздушную атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы.
- Военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе из стрелкового оружия.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Военные отражают воздушную атаку ВСУ на Севастополь, работает ПВО и мобильные огневые группы, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
"В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО и мобильные огневые группы. Не пренебрегайте мерами безопасности! Покиньте открытые пространства и оставайтесь в безопасных местах", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, военные ведут работу по уничтожению вражеских БПЛА из различных средств поражения, в том числе и из стрелкового оружия.
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