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Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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03:56 10.06.2026 (обновлено: 05:40 10.06.2026)
Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя"

Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя" 1854-1855 гг

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинский дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.".
  • Из-за атаки у постройки загорелась крыша.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные и мобильные огневые группы отражают очередную атаку ВСУ на город. БПЛА повредил здание Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг." — горит крыша", — написал он на платформе "Макс".
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На месте происшествия работают МЧС, спасательная служба Севастополя, руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.
«
"Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации", — добавил губернатор.
Глава города выразил уверенность, что здание выстоит и сейчас, как в те времена.
"А враг обязательно ответит за это святотатство", — заключил Развожаев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольПроисшествияМихаил РазвожаевВооруженные силы УкраиныМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Беспилотники
 
 
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