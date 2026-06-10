Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинский дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854–1855 гг.".
- Из-за атаки у постройки загорелась крыша.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Украинский дрон повредил здание панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.", сообщил губернатор Михаил Развожаев.
На месте происшествия работают МЧС, спасательная служба Севастополя, руководители ведомств и директор департамента общественной безопасности.
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"Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации", — добавил губернатор.
Глава города выразил уверенность, что здание выстоит и сейчас, как в те времена.
"А враг обязательно ответит за это святотатство", — заключил Развожаев.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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