Украинский БПЛА повредил здание панорамы "Оборона Севастополя"

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"Это здание — не просто музей, это символ стойкости, который уже не раз принимал на себя удары врага. История повторяется. Во время Второй обороны Севастополя в годы Великой Отечественной войны здание Панорамы подверглось массированной бомбардировке немецкой авиации", — добавил губернатор.