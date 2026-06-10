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Сборная Швейцарии на ЧМ-2026: состав, группа В, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:30 10.06.2026 (обновлено: 14:16 10.06.2026)

Сборная Швейцарии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Gregory BullСборная Швейцарии перед товарищеским матчем против команды Австралии
Сборная Швейцарии перед товарищеским матчем против команды Австралии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Gregory Bull
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Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
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Оглавление
Сборная Швейцарии по футболу 13 июня стартует на чемпионате мира матчем против команды Катара, также ее соперниками станут боснийцы и канадцы. РИА Новости Спорт рассказывает о команде Мурата Якина, ее пути на ЧМ, главных неожиданностях состава и шансах на снятие "проклятия 1/8 финала".

Конфедерация

УЕФА (Европа)

Тренер

Мурат Якин (с 9 августа 2021)

Ключевой игрок

Гранит Джака, опорный полузащитник, капитан

Группа

Группа B (Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария)

Стадия квалификации

Первое место в группе B европейского отбора

Ожидания

Выход из группы с высокой вероятностью, реалистичная цель — 1/8 или 1/4 финала

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Швейцарии отобралась на ЧМ-2026

Команда

И

В

Очки

1

Швейцария

6

4

14

2

Косово

6

3

11

3

Словения

6

0

4

4

Швеция

6

0

2

Сборная Швейцарии уверенно отобралась в решающую стадию чемпионата мира, заняв первое место в группе В европейского отбора. Швейцарская команда стартовала в квалификации с трех побед, оставив свои ворота в неприкосновенности.
В общей сложности в квалификации УЕФА швейцарцы набрали 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и две встречи завершив вничью (против словенцев и сборной Косова). При этом команда Мурата Якина забила 14 голов и пропустила всего дважды.
Лучшим бомбардиром по итогам отборочного турнира стал форвард французского "Ренна" Брель Эмболо, четыре раза поразивший ворота соперников. Лучшими ассистентами (по 3 результативные передачи) стали полузащитник испанской "Севильи" Рубен Варгас и форвард английского "Ноттингем Форест" Дан Ндой (он же показал самый высокий результат по системе "гол+пас" - 5).
ЧМ-2026 станет для швейцарцев шестым подряд и 13-м в истории. На данный момент Швейцария занимает 19-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Соперник

Счёт

Дата

Стадион

Косово (д)

4:0

5 сентября 2025

St. Jakob-Park, Базель

Словения (д)

3:0

8 сентября 2025

St. Jakob-Park, Базель

Швеция (г)

2:0

10 октября 2025

Friends Arena, Сольна

Словения (г)

0:0

13 октября 2025

Stožice, Любляна

Швеция (д)

4:1

15 ноября 2025

St. Jakob-Park, Базель

Косово (г)

1:1

18 ноября 2025

Fadil Vokrri, Приштина

© AP Photo / Visar KryeziuФутболисты сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 после ничьей с командой Косово
Футболисты сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 после ничьей с командой Косово - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Visar Kryeziu
Футболисты сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 после ничьей с командой Косово

Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Мурат Якин при формировании окончательной заявки на мундиаль сделал ставку на опытных футболистов, поэтому состав сборной Швейцарии получился достаточно возрастным. 33-летние защитник "Бетиса" Рикардо Родригес и хавбек "Сандерленда" Гранит Джака едут уже на свой четвертый чемпионат мира.
При этом в составе есть и молодые восходящие звезды, к которым будет приковано особое внимание. Например, 23-летний полузащитник "Милана" Ардон Яшари, который из-за травмы не провел ни одной встречи в отборе на ЧМ, но получил приглашение на финальную часть турнира. Еще одно открытие – полузащитник "Фрайбурга" Жоан Манзамби, отметившийся двумя голами в квалификации.
Одной из главных неожиданностей стал вызов голкипера "Янг Бойз" Марвина Келлера. 23-летний вратарь на момент включения в заявку ни разу не выходил на поле в составе сборной Швейцарии, а дебют состоялся только 31 мая в товарищеском матче против иорданцев (4:1), в котором Келлер вышел на замену во втором тайме.

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

ВР

Грегор Кобель

"Боруссия", Дортмунд

28

ВР

Марвин Келлер

"Янг Бойз"

23

ВР

Ивон Мвого

"Лорьян"

31

ЗЩ

Мануэль Аканджи

"Интер"

30

ЗЩ

Нико Эльведи

"Боруссия", Менхенгладбах

29

ЗЩ

Рикардо Родригес

"Бетис"

33

ЗЩ

Сильван Видмер

"Майнц"

32

ЗЩ

Миро Мухайм

"Гамбург"

27

ЗЩ

Лука Хакес

"Штутгарт"

22

ЗЩ

Орель Аменда

"Айнтрахт"

22

ЗЩ

Эрай Джемерт

"Валенсия"

28

ПЗ

Гранит Джака (К)

"Сандерленд"

33

ПЗ

Денис Закария

"Монако"

29

ПЗ

Ремо Фройлер

"Болонья"

34

ПЗ

Джибриль Соу

"Севилья"

28

ПЗ

Михел Эбишер

"Пиза"

31

ПЗ

Ардон Яшари

"Милан"

23

ПЗ

Фабиан Ридер

"Аугсбург"

23

ПЗ

Жоан Манзамби

"Фрайбург"

20

ПЗ

Кристиан Фасснахт

"Янг Бойз"

32

ПЗ

Рубен Варгас

"Севилья"

27

ПЗ

Дан Ндой

"Ноттингем Форест"

25

ПЗ

Ноа Окафор

"Лидс"

26

НП

Брил Эмболо

"Ренн"

29

НП

Зеки Амдуни

"Бернли"

25

НП

Седрик Иттен

"Фортуна"

29

© AP Photo / Denis PoroyСборная Швейцарии прибыла в Сан-Диего (США) на чемпионат мира-2026
Сборная Швейцарии прибыла в Сан-Диего (США) на чемпионат мира-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Denis Poroy
Сборная Швейцарии прибыла в Сан-Диего (США) на чемпионат мира-2026

Расписание матчей группового этапа Швейцарии (группа B)

Дата

Соперник

Время (МСК)

Город / Стадион

Тур

13.06.2026 (сб)

Катар (г)

22:00

Санта-Клара, Levi's Stadium

1 тур

18.06.2026 (чт)

Босния и Герцеговина (д)

22:00

Инглвуд (Лос-Анджелес), SoFi Stadium

2 тур

24.06.2026 (ср)

Канада (д)

22:00

Ванкувер, BC Place

3 тур

© AP Photo / Visar KryeziuБолельщики сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026
Болельщики сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Visar Kryeziu
Болельщики сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026

Тренер сборной Швейцарии

ФИО

Мурат Якин

Дата рождения

15 сентября 1974 (51 год)

Гражданство

Швейцария (турецкого происхождения)

Карьера игрока

"Грассхопперс", "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Кайзерслаутерн"; 49 матчей за сборную

Главные клубные достижения как тренер

Два чемпионства Швейцарии с "Базелем" (2013, 2014)

В сборной с

9 августа 2021

Результаты на турнирах

ЧМ-2022 — 1/8 финала; Евро-2024 — 1/4 финала (победа над Италией 2:0); ЧМ-2026 — участник

Прежний клуб в России

"Спартак", Москва (2014–2015)

Мурат Якин сам выступал за сборную Швейцарии с 1994 по 2004 год, проведя 49 игр и забив 4 гола. В качестве главного тренера на клубном уровне наибольшего успеха добился с "Базелем", дважды приведя швейцарскую команду к чемпионству – в сезонах-2012/13 и 2013/14. После ухода из "Базеля" Якин возглавил московский "Спартак", но "красно-белые" финишировали в чемпионате России - 2014/15 лишь на шестом месте, после чего соглашение со специалистом было расторгнуто.
© AP Photo / Peter MorrisonГлавный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Peter Morrison
Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин
Приглашение в национальную команду Якин получил в августе 2021 года. В отборочном турнире чемпионата мира - 2022 швейцарцы добились великолепного результата, заняв первое место в группе и отправив сборную Италии в стадию дополнительного плей-офф. На самом ЧМ в Катаре швейцарцы вышли из группы со второго места, но уже в 1/16 финала потерпели разгромное поражение от португальцев (1:6).
Несмотря на это, Якин остался у руля сборной и на чемпионате Европы - 2024 довел команду до четвертьфинала, по пути выбив действующих чемпионов – итальянцев. Но в матче за выход в полуфинал швейцарцы уступили англичанам в серии пенальти.

Главная звезда сборной Швейцарии

© AP Photo / Gregory BullГранит Джака
Гранит Джака - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Gregory Bull
Гранит Джака

Имя

Гранит Джака

Позиция

Центральный полузащитник

Клуб

"Сандерленд" (АПЛ)

Возраст

33 года (27.09.1992)

Рост

186 см

Минуты в сезоне 2025/26 (АПЛ)

2901

Голы + ассисты (за сезон в АПЛ)

1+6

Голы за сборную

17 в 146 матчах

Гранит Джака дебютировал в сборной Швейцарии ровно 15 лет назад, выйдя на поле в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2012 против англичан. Первый гол за национальную команду забил в ноябре 2011-го в товарищеской встрече в ворота люксембуржцев.
С тех пор он не пропустил ни одного чемпионата мира. Всего Джака провел за сборную 145 матчей, в которых отметился 17 голами и 13 голевыми передачами. Он не только продолжает исполнять роль капитана, но и остается настоящим сердцем команды. Это отличный плеймейкер. Он не просто хорошо видит поле, но и умеет разгонять атаки команды, также дирижируя другими футболистами во время позиционного нападения.
Несмотря на возраст, полузащитник продолжает демонстрировать отличную физическую форму, поэтому успевает отрабатывать как при атакующих действиях сборной, так и при оборонительных. Джака отличается неплохим дальним ударом.
В активе Джаки два титула чемпиона Швейцарии (с "Базелем"), по два Кубка и Суперкубка Англии (с "Арсеналом"), а также полный набор титулов в Германии: победа в Бундеслиге, национальные Кубок и Суперкубок (с "Байером"). Также он дважды доходил до финала Лиги Европы.

Тактический портрет: как играет сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии в последнее время в большинстве случаев использует тактическую схему 4-3-3. Сильными сторонами команды Якина являются организованность и предельно строгая игра в обороне. Плюс ко всему ворота защищает один из сильнейших вратарей Европы – голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Швейцарии
Болельщики сборной Швейцарии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Болельщики сборной Швейцарии
Одно из преимуществ швейцарцев – опыт и сыгранность, но при этом может приятно удивить и молодежь.
Швейцарцы отличаются дисциплиной, умением подстраиваться под стиль игры соперника. Также эта команда неплохо действует на стандартах. Для сборной Швейцарии нет авторитетов, и она может доставить проблемы любой команде. Да, она зависима от лидеров, но обладает неплохой глубиной и вариативностью состава.
ЧМ по футболу 2026
13 июня 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Катар
:
Швейцария
Календарь Турнирная таблица История встреч

Прогноз на турнир

В рамках группового этапа сборная Швейцарии сыграет с командами Катара, Боснии и Герцеговины и Канады. Исходя из состава группы В, швейцарцы просто обязаны выходить в плей-офф с первого места. Но сможет ли Швейцария положить конец "проклятию 1/8"? Последнее участие команды в четвертьфинале чемпионата мира датировано 1954 годом. Прогноз: выход из группы с первого места, максимальный результат – 1/4 финала.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЧМ-2026: расписание, 12 групп, стадионы и фавориты чемпионата мира
9 июня, 12:00
 
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