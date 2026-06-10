Сборная Швейцарии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Швейцарии по футболу 13 июня стартует на чемпионате мира матчем против команды Катара, также ее соперниками станут боснийцы и канадцы. РИА Новости Спорт рассказывает о команде Мурата Якина, ее пути на ЧМ, главных неожиданностях состава и шансах на снятие "проклятия 1/8 финала".

Конфедерация УЕФА (Европа) Тренер Мурат Якин (с 9 августа 2021) Ключевой игрок Гранит Джака, опорный полузащитник, капитан Группа Группа B (Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария) Стадия квалификации Первое место в группе B европейского отбора Ожидания Выход из группы с высокой вероятностью, реалистичная цель — 1/8 или 1/4 финала

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Как сборная Швейцарии отобралась на ЧМ-2026

№ Команда И В Очки 1 Швейцария 6 4 14 2 Косово 6 3 11 3 Словения 6 0 4 4 Швеция 6 0 2

Сборная Швейцарии уверенно отобралась в решающую стадию чемпионата мира, заняв первое место в группе В европейского отбора. Швейцарская команда стартовала в квалификации с трех побед, оставив свои ворота в неприкосновенности.

В общей сложности в квалификации УЕФА швейцарцы набрали 14 очков в шести матчах, одержав четыре победы и две встречи завершив вничью (против словенцев и сборной Косова). При этом команда Мурата Якина забила 14 голов и пропустила всего дважды.

ЧМ-2026 станет для швейцарцев шестым подряд и 13-м в истории. На данный момент Швейцария занимает 19-е место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)

Соперник Счёт Дата Стадион Косово (д) 4:0 5 сентября 2025 St. Jakob-Park, Базель Словения (д) 3:0 8 сентября 2025 St. Jakob-Park, Базель Швеция (г) 2:0 10 октября 2025 Friends Arena, Сольна Словения (г) 0:0 13 октября 2025 Stožice, Любляна Швеция (д) 4:1 15 ноября 2025 St. Jakob-Park, Базель Косово (г) 1:1 18 ноября 2025 Fadil Vokrri, Приштина

© AP Photo / Visar Kryeziu Футболисты сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 после ничьей с командой Косово © AP Photo / Visar Kryeziu Футболисты сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 после ничьей с командой Косово

Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026

Мурат Якин при формировании окончательной заявки на мундиаль сделал ставку на опытных футболистов, поэтому состав сборной Швейцарии получился достаточно возрастным. 33-летние защитник "Бетиса" Рикардо Родригес и хавбек "Сандерленда" Гранит Джака едут уже на свой четвертый чемпионат мира.

При этом в составе есть и молодые восходящие звезды, к которым будет приковано особое внимание. Например, 23-летний полузащитник "Милана" Ардон Яшари, который из-за травмы не провел ни одной встречи в отборе на ЧМ, но получил приглашение на финальную часть турнира. Еще одно открытие – полузащитник "Фрайбурга" Жоан Манзамби, отметившийся двумя голами в квалификации.

Одной из главных неожиданностей стал вызов голкипера "Янг Бойз" Марвина Келлера . 23-летний вратарь на момент включения в заявку ни разу не выходил на поле в составе сборной Швейцарии, а дебют состоялся только 31 мая в товарищеском матче против иорданцев (4:1), в котором Келлер вышел на замену во втором тайме.

© AP Photo / Denis Poroy Сборная Швейцарии прибыла в Сан-Диего (США) на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Denis Poroy Сборная Швейцарии прибыла в Сан-Диего (США) на чемпионат мира-2026

Расписание матчей группового этапа Швейцарии (группа B)

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 13.06.2026 (сб) Катар (г) 22:00 Санта-Клара, Levi's Stadium 1 тур 18.06.2026 (чт) Босния и Герцеговина (д) 22:00 Инглвуд (Лос-Анджелес), SoFi Stadium 2 тур 24.06.2026 (ср) Канада (д) 22:00 Ванкувер, BC Place 3 тур

© AP Photo / Visar Kryeziu Болельщики сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Visar Kryeziu Болельщики сборной Швейцарии празднуют выход на чемпионат мира-2026

Тренер сборной Швейцарии

ФИО Мурат Якин Дата рождения 15 сентября 1974 (51 год) Гражданство Швейцария (турецкого происхождения) Карьера игрока "Грассхопперс", "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Кайзерслаутерн"; 49 матчей за сборную Главные клубные достижения как тренер Два чемпионства Швейцарии с "Базелем" (2013, 2014) В сборной с 9 августа 2021 Результаты на турнирах ЧМ-2022 — 1/8 финала; Евро-2024 — 1/4 финала (победа над Италией 2:0); ЧМ-2026 — участник Прежний клуб в России "Спартак", Москва (2014–2015)

Мурат Якин сам выступал за сборную Швейцарии с 1994 по 2004 год, проведя 49 игр и забив 4 гола. В качестве главного тренера на клубном уровне наибольшего успеха добился с "Базелем", дважды приведя швейцарскую команду к чемпионству – в сезонах-2012/13 и 2013/14. После ухода из "Базеля" Якин возглавил московский " Спартак ", но "красно-белые" финишировали в чемпионате России - 2014/15 лишь на шестом месте, после чего соглашение со специалистом было расторгнуто.

© AP Photo / Peter Morrison Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин © AP Photo / Peter Morrison Главный тренер сборной Швейцарии Мурат Якин

Приглашение в национальную команду Якин получил в августе 2021 года. В отборочном турнире чемпионата мира - 2022 швейцарцы добились великолепного результата, заняв первое место в группе и отправив сборную Италии в стадию дополнительного плей-офф. На самом ЧМ в Катаре швейцарцы вышли из группы со второго места, но уже в 1/16 финала потерпели разгромное поражение от португальцев (1:6).

Несмотря на это, Якин остался у руля сборной и на чемпионате Европы - 2024 довел команду до четвертьфинала, по пути выбив действующих чемпионов – итальянцев. Но в матче за выход в полуфинал швейцарцы уступили англичанам в серии пенальти.

Главная звезда сборной Швейцарии

© AP Photo / Gregory Bull Гранит Джака © AP Photo / Gregory Bull Гранит Джака

Имя Гранит Джака Позиция Центральный полузащитник Клуб "Сандерленд" (АПЛ) Возраст 33 года (27.09.1992) Рост 186 см Минуты в сезоне 2025/26 (АПЛ) 2901 Голы + ассисты (за сезон в АПЛ) 1+6 Голы за сборную 17 в 146 матчах

Гранит Джака дебютировал в сборной Швейцарии ровно 15 лет назад, выйдя на поле в матче отборочного турнира чемпионата Европы - 2012 против англичан. Первый гол за национальную команду забил в ноябре 2011-го в товарищеской встрече в ворота люксембуржцев.

С тех пор он не пропустил ни одного чемпионата мира. Всего Джака провел за сборную 145 матчей, в которых отметился 17 голами и 13 голевыми передачами. Он не только продолжает исполнять роль капитана, но и остается настоящим сердцем команды. Это отличный плеймейкер. Он не просто хорошо видит поле, но и умеет разгонять атаки команды, также дирижируя другими футболистами во время позиционного нападения.

Несмотря на возраст, полузащитник продолжает демонстрировать отличную физическую форму, поэтому успевает отрабатывать как при атакующих действиях сборной, так и при оборонительных. Джака отличается неплохим дальним ударом.

В активе Джаки два титула чемпиона Швейцарии (с "Базелем"), по два Кубка и Суперкубка Англии (с " Арсеналом "), а также полный набор титулов в Германии : победа в Бундеслиге, национальные Кубок и Суперкубок (с " Байером "). Также он дважды доходил до финала Лиги Европы.

Тактический портрет: как играет сборная Швейцарии

Сборная Швейцарии в последнее время в большинстве случаев использует тактическую схему 4-3-3. Сильными сторонами команды Якина являются организованность и предельно строгая игра в обороне. Плюс ко всему ворота защищает один из сильнейших вратарей Европы – голкипер дортмундской "Боруссии" Грегор Кобель

Одно из преимуществ швейцарцев – опыт и сыгранность, но при этом может приятно удивить и молодежь.

Швейцарцы отличаются дисциплиной, умением подстраиваться под стиль игры соперника. Также эта команда неплохо действует на стандартах. Для сборной Швейцарии нет авторитетов, и она может доставить проблемы любой команде. Да, она зависима от лидеров, но обладает неплохой глубиной и вариативностью состава.

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