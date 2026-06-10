Сборная Швейцарии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Конфедерация
УЕФА (Европа)
Тренер
Мурат Якин (с 9 августа 2021)
Ключевой игрок
Гранит Джака, опорный полузащитник, капитан
Группа
Группа B (Канада, Босния и Герцеговина, Катар, Швейцария)
Стадия квалификации
Первое место в группе B европейского отбора
Ожидания
Выход из группы с высокой вероятностью, реалистичная цель — 1/8 или 1/4 финала
Как сборная Швейцарии отобралась на ЧМ-2026
Соперник
Счёт
Дата
Стадион
Косово (д)
4:0
5 сентября 2025
St. Jakob-Park, Базель
Словения (д)
3:0
8 сентября 2025
St. Jakob-Park, Базель
Швеция (г)
2:0
10 октября 2025
Friends Arena, Сольна
Словения (г)
0:0
13 октября 2025
Stožice, Любляна
Швеция (д)
4:1
15 ноября 2025
St. Jakob-Park, Базель
Косово (г)
1:1
18 ноября 2025
Fadil Vokrri, Приштина
Состав сборной Швейцарии на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
ВР
Грегор Кобель
"Боруссия", Дортмунд
28
ВР
Марвин Келлер
"Янг Бойз"
23
ВР
Ивон Мвого
"Лорьян"
31
ЗЩ
Мануэль Аканджи
"Интер"
30
ЗЩ
Нико Эльведи
"Боруссия", Менхенгладбах
29
ЗЩ
Рикардо Родригес
"Бетис"
33
ЗЩ
Сильван Видмер
"Майнц"
32
ЗЩ
Миро Мухайм
"Гамбург"
27
ЗЩ
Лука Хакес
"Штутгарт"
22
ЗЩ
"Айнтрахт"
22
ЗЩ
"Валенсия"
28
ПЗ
Гранит Джака (К)
33
ПЗ
"Монако"
29
ПЗ
"Болонья"
34
ПЗ
"Севилья"
28
ПЗ
Михел Эбишер
"Пиза"
31
ПЗ
Ардон Яшари
"Милан"
23
ПЗ
Фабиан Ридер
"Аугсбург"
23
ПЗ
Жоан Манзамби
"Фрайбург"
20
ПЗ
Кристиан Фасснахт
"Янг Бойз"
32
ПЗ
Рубен Варгас
"Севилья"
27
ПЗ
Дан Ндой
25
ПЗ
Ноа Окафор
"Лидс"
26
НП
Брил Эмболо
"Ренн"
29
НП
Зеки Амдуни
"Бернли"
25
НП
Седрик Иттен
"Фортуна"
29
Расписание матчей группового этапа Швейцарии (группа B)
Дата
Соперник
Время (МСК)
Город / Стадион
Тур
13.06.2026 (сб)
Катар (г)
22:00
Санта-Клара, Levi's Stadium
1 тур
18.06.2026 (чт)
22:00
Инглвуд (Лос-Анджелес), SoFi Stadium
2 тур
24.06.2026 (ср)
Канада (д)
22:00
Ванкувер, BC Place
3 тур
Тренер сборной Швейцарии
ФИО
Мурат Якин
Дата рождения
15 сентября 1974 (51 год)
Гражданство
Швейцария (турецкого происхождения)
Карьера игрока
"Грассхопперс", "Штутгарт", "Фенербахче", "Базель", "Кайзерслаутерн"; 49 матчей за сборную
Главные клубные достижения как тренер
Два чемпионства Швейцарии с "Базелем" (2013, 2014)
В сборной с
9 августа 2021
Результаты на турнирах
ЧМ-2022 — 1/8 финала; Евро-2024 — 1/4 финала (победа над Италией 2:0); ЧМ-2026 — участник
Прежний клуб в России
"Спартак", Москва (2014–2015)
Главная звезда сборной Швейцарии
Имя
Гранит Джака
Позиция
Центральный полузащитник
Клуб
"Сандерленд" (АПЛ)
Возраст
33 года (27.09.1992)
Рост
186 см
Минуты в сезоне 2025/26 (АПЛ)
2901
Голы + ассисты (за сезон в АПЛ)
1+6
Голы за сборную
17 в 146 матчах