Сборная Швеции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Швеции выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей и шансы сборной на турнире – в материале РИА Новости.

Конфедерация УЕФА Тренер Грэм Поттер (с октября 2025) Ключевой игрок Виктор Дьёкереш, нападающий ("Арсенал") Группа Группа F (Нидерланды, Япония, Тунис) Стадия квалификации 4-е место в группе В УЕФА (Швейцария, Косово, Словения). Отбор через Лигу наций и плей-офф (победа в финале пути В над сборной Польши) Ожидания Борьба за выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 10%.

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Как сборная Швеции отобралась на ЧМ-2026

Шведы считались одними из фаворитов европейской отборочной группы В, где играли со сборными Швейцарии, Словении и Косово. Однако скандинавы сенсационно провалились, заняв последнее место и не одержав ни одной победы. Домашнее поражение от косоваров (0:1) стоило места на тренерском мостике датчанину Йон-Далю Томассону.

Принявший шведскую национальную команду англичанин Грэм Поттер повел своих подопечных на чемпионат мира другим путем – а именно через Лигу наций и стыковые матчи. Там блеснул нападающий лондонского "Арсенала" Виктор Дьёкереш. Его хет-трик в матче со сборной Украины (3:1) вывел шведов на решающую встречу со сборной Польши.

Полное драматизма противостояние с поляками шло к ничейному исходу в основное время, однако за две минуты до его окончания Дьёкереш вновь сказал свое веское слово, забив победный гол – 3:2. Форвард "канониров" стал с четырьмя голами лучшим бомбардиром сборной Швеции за весь отборочный цикл.

Путь в квалификации сборной Швеции (группа В и стыковые матчи) Соперник Счёт Дата Стадион Словения (в гостях) 2:2 05.09.2025 Stožice Stadium (Любляна) Косово (в гостях) 0:2 08.09.2025 Fadil Vokrri Stadium (Приштина) Швейцария (дома) 0:2 10.10.2025 Nationalarenan (Сольна) Косово (дома) 0:1 13.10.2025 Ullevi (Гетеборг) Швейцария (в гостях) 1:4 15.11.2025 Stade de Genève (Женева) Словения (дома) 1:1 18.11.2025 Nationalarenan (Сольна) Украина (нейтральное поле) 3:1 26.03.2026 Estadi Ciutat de València (Валенсия) Польша (дома) 3:2 31.03.2026 Nationalarenan (Сольна)

Состав сборной Швеции на ЧМ-2026

Многие футболисты, которые выйдут защищать цвета шведской сборной на чемпионате мира, окажутся знакомы любителям Английской премьер-лиги. Так, в атаке объединятся звезды "Арсенала" и " Ливерпуля " - Виктор Дьёкереш и Александер Исак соответственно. Антони Эланга, Ясин Айяри, Лукас Бергвалль – все это тоже фамилии, которые у специалистов по АПЛ на слуху.

Однако одна из главных шведских звезд чемпионата Англии – Деян Кулушевски – на мировом первенстве не сыграет. Полузащитник "Тоттенхэма" пропустил весь сезон из-за травмы и в состав национальной команды не попал.

© Соцсети футболистов Александер Исак и Виктор Дьокереш © Соцсети футболистов Александер Исак и Виктор Дьокереш

В целом никаких сюрпризов выбор Грэма Поттера не принес. На чемпионате мира выступят все сильнейшие на данный момент шведские футболисты, а капитаном станет многоопытный защитник " Астон Виллы " Виктор Линделёф.

Окончательная заявка сборной Швеции на ЧМ-2026 Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст Матчи/Голы за сборную ВР Виктор Юханссон Сток Сити 27 12 / 0 ВР Кристоффер Нурдфельдт АИК 36 20 / 0 ВР Якоб Видель-Сеттерстрём Дерби Каунти 27 2 / 0 ЗЩ Яльмар Экдаль Бернли 27 11 / 0 ЗЩ Габриэль Гудмундссон Лидс Юнайтед 27 23 / 0 ЗЩ Исак Хин Аталанта 27 27 / 0 ЗЩ Эмиль Хольм Ювентус 26 16 / 2 ЗЩ Густав Лагербильке Брага 26 9 / 2 ЗЩ Виктор Линделёф (капитан) Астон Вилла 31 75 / 3 ЗЩ Эрик Смит Санкт-Паули 29 0 / 0 ЗЩ Карл Старфельт Сельта 30 17 / 0 ЗЩ Эллиот Струд Мьельбю 23 0 / 0 ЗЩ Даниэль Свенссон Боруссия (Дортмунд) 24 11 / 0 ПЗ Йеспер Карлстрём Удинезе 30 23 / 0 ПЗ Ясин Айяри Брайтон 22 19 / 3 ПЗ Маттиас Сванберг Вольфсбург 27 39 / 2 ПЗ Лукас Бергвалль Тоттенхэм 20 8 / 0 ПЗ Бесфорт Зенели Юнион Сент-Жиллуаз 23 6 / 0 НП Таха Али Мальме 27 1 / 0 НП Александер Бернхардссон Хольштайн 27 9 / 0 НП Антони Эланга Ньюкасл 24 28 / 6 НП Виктор Дьёкереш Арсенал 27 32 / 19 НП Александер Исак Ливерпуль 26 56 / 16 НП Густав Нильссон Брюгге 29 8 / 3 НП Беньямин Нюгрен Селтик 24 9 / 3 НП Кен Сема Пафос 32 32 / 5

Расписание сборной Швеции (группа F)

Дата Соперник Время МСК Город / Стадион Тур 15.06.2026 Швеция 05:00 Монтеррей / Monterrey Stadium 1-й тур 20.06.2026 Нидерланды 20:00 Хьюстон / Houston Stadium 2-й тур 26.06.2026 Япония 02:00 Даллас / Dallas Stadium 3-й тур

Тренер сборной Швеции – Грэм Поттер

© AP Photo / Alberto Saiz Грэм Поттер © AP Photo / Alberto Saiz Грэм Поттер

Дата рождения 20 мая 1975 (Солихалл, Англия) Возраст 51 год В должности с октября 2025 Главное достижение Обладатель Кубка Швеции-2016/17 ("Эстерсунд") Стиль Гибкий, ориентированный на владение мячом футбол, умение менять системы по ходу матча. Перегрузка центральной зоны, использование двух плеймейкеров позади подвижного нападающего Контракт действует до 2030 года

После того как шведы не отобрались на чемпионат мира 2022 года, руководство национальной футбольной федерации пошло на революционный в рамках своей организации шаг – назначило первого в истории иностранного тренера сборной. Им стал датчанин Йон-Даль Томассон, выигравший в Швеции два чемпионских титула с " Мальме ". Но проработал он чуть больше полутора лет – после трех поражений в четырех матчах отборочного турнира был уволен.

По логике, можно было предположить, что на место Томассона заступит доморощенный специалист. Однако сборную возглавил Грэм Поттер – англичанин, имевший опыт работы главным тренером " Челси " и " Вест Хэма ". То, что этот опыт был, мягко говоря, не самым успешным, боссов шведского футбола не смутило. Перевесили доводы в виде яркого периода в "Брайтоне", когда Поттер, собственно, и зарекомендовал себя топ-специалистом, и, конечно, работы в Швеции, когда начинающий еще тренер вывел "Эстерсунд" из четвертого шведского дивизиона в элиту национального футбола.

В итоге со своей основной задачей – втащить сборную Швеции в финальную часть чемпионата мира – Поттер, пусть и не без доли везения в решающем стыковом матче, справился. И контракт с ним продлили до лета 2030 года.

Главная звезда сборной Швеции

© AP Photo / Alberto Saiz Виктор Дьёкереш © AP Photo / Alberto Saiz Виктор Дьёкереш

Виктор Дьёкереш Позиция Нападающий Возраст 27 лет Матчи в Английской премьер-лиге-2025/26 36 Минуты в сезоне ~2 231 в Английской премьер-лиге Награды Чемпион Англии (2025/26), чемпион Португалии (2023/24, 2024/25)

Кому как не спасителю сборной в отборочном цикле быть ее главной звездой? Виктор Дьёкереш практически в одиночку вытащил шведов в матчах плей-офф, и именно на него те, кто ожидает от скандинавов успешного выступления на чемпионате мира, делают основную ставку.

Дьёкереш превратился в элитного форварда в составе лиссабонского " Спортинга ". Во многом благодаря его успешным действиям в атаке "львы" стали двукратными чемпионами Португалии, прервав гегемонию " Порту " и " Бенфики ". Летом прошлого года Виктор перешел в "Арсенал" и помог команде одержать победу в Английской премьер-лиге, которую "канониры" ждали 22 года.

Универсализм, использование физического превосходства, великолепная техника и нацеленность на ворота – вот главные качества Дьёкереша. При этом форвард способен опускаться в глубину поля и самостоятельно дирижировать атаками. Это особенно важно при не слишком звездной полузащите сборной Швеции и наличии еще одного забивного нападающего – Александера Исака.

Тактический портрет: как играет сборная Швеции

Предшественник Поттера пытался прививать шведам тактику, связанную с риском и бесшабашностью, и ни к чему хорошему это не привело. Англичанин взял за основу тот футбол, который он ставил в "Брайтоне" и за который его хвалил сам Гвардиола: надежность в обороне, плотное использование центра поля и вскрытие защиты соперника за счет грамотных перемещений игроков.

Не менее важным качеством команд Поттера является версатильность. Как говорил известный в прошлом форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон , команда Поттера может начать матч с одной схемой, после перерыва выйти на поле со второй, а закончить встречу с третьей.

Прогноз на турнир

Сборная Швеции по футболу, конечно, не выглядит столь титулованной, как хоккейная "Тре крунур". Но, если кто не помнит, однажды шведы играли в финале мундиаля – в 1958 году, да еще и открыли в матче с бразильцами счет. Правда, в итоге уступили со счетом 2:5.

Но для того, чтобы повторить тот успех или хотя бы приблизиться к нему, Поттеру потребуется волшебная палочка. Нынешняя сборная Швеции объективно не самая сильная в истории этой страны. Она занимает только 38-е место в рейтинге ФИФА . И в группе с командами Нидерландов, Японии и Туниса букмекеры ставят скандинавов на третье место, оценивая шансы "оранжевых" и "синих самураев" выше. Вероятность же выхода шведов в четвертьфинал расценивается примерно в 10%.