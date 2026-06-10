Сборная Швеции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Конфедерация
УЕФА
Тренер
Грэм Поттер (с октября 2025)
Ключевой игрок
Виктор Дьёкереш, нападающий ("Арсенал")
Группа
Группа F (Нидерланды, Япония, Тунис)
Стадия квалификации
4-е место в группе В УЕФА (Швейцария, Косово, Словения). Отбор через Лигу наций и плей-офф (победа в финале пути В над сборной Польши)
Ожидания
Борьба за выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 10%.
Как сборная Швеции отобралась на ЧМ-2026
Соперник
Счёт
Дата
Стадион
Словения (в гостях)
2:2
05.09.2025
Stožice Stadium (Любляна)
Косово (в гостях)
0:2
08.09.2025
Fadil Vokrri Stadium (Приштина)
Швейцария (дома)
0:2
10.10.2025
Nationalarenan (Сольна)
Косово (дома)
0:1
13.10.2025
Ullevi (Гетеборг)
Швейцария (в гостях)
1:4
15.11.2025
Stade de Genève (Женева)
Словения (дома)
1:1
18.11.2025
Nationalarenan (Сольна)
Украина (нейтральное поле)
3:1
26.03.2026
Estadi Ciutat de València (Валенсия)
Польша (дома)
3:2
31.03.2026
Nationalarenan (Сольна)
Состав сборной Швеции на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
Матчи/Голы за сборную
ВР
Виктор Юханссон
27
12 / 0
ВР
Кристоффер Нурдфельдт
36
20 / 0
ВР
Якоб Видель-Сеттерстрём
Дерби Каунти
27
2 / 0
ЗЩ
Яльмар Экдаль
27
11 / 0
ЗЩ
Габриэль Гудмундссон
Лидс Юнайтед
27
23 / 0
ЗЩ
Исак Хин
27
27 / 0
ЗЩ
Эмиль Хольм
26
16 / 2
ЗЩ
Густав Лагербильке
26
9 / 2
ЗЩ
Виктор Линделёф (капитан)
Астон Вилла
31
75 / 3
ЗЩ
Эрик Смит
29
0 / 0
ЗЩ
30
17 / 0
ЗЩ
Эллиот Струд
Мьельбю
23
0 / 0
ЗЩ
Даниэль Свенссон
Боруссия (Дортмунд)
24
11 / 0
ПЗ
Йеспер Карлстрём
30
23 / 0
ПЗ
Ясин Айяри
22
19 / 3
ПЗ
Вольфсбург
27
39 / 2
ПЗ
Лукас Бергвалль
20
8 / 0
ПЗ
Бесфорт Зенели
Юнион Сент-Жиллуаз
23
6 / 0
НП
Таха Али
Мальме
27
1 / 0
НП
Александер Бернхардссон
Хольштайн
27
9 / 0
НП
Антони Эланга
Ньюкасл
24
28 / 6
НП
Виктор Дьёкереш
27
32 / 19
НП
Александер Исак
Ливерпуль
26
56 / 16
НП
Густав Нильссон
Брюгге
29
8 / 3
НП
Беньямин Нюгрен
24
9 / 3
НП
Кен Сема
Пафос
32
32 / 5
Расписание сборной Швеции (группа F)
Дата
Соперник
Время МСК
Город / Стадион
Тур
15.06.2026
Швеция
05:00
Монтеррей / Monterrey Stadium
1-й тур
20.06.2026
Нидерланды
20:00
Хьюстон / Houston Stadium
2-й тур
26.06.2026
Япония
02:00
Даллас / Dallas Stadium
3-й тур
Тренер сборной Швеции – Грэм Поттер
Дата рождения
20 мая 1975 (Солихалл, Англия)
Возраст
51 год
В должности с
октября 2025
Главное достижение
Обладатель Кубка Швеции-2016/17 ("Эстерсунд")
Стиль
Гибкий, ориентированный на владение мячом футбол, умение менять системы по ходу матча. Перегрузка центральной зоны, использование двух плеймейкеров позади подвижного нападающего
Контракт
действует до 2030 года
Главная звезда сборной Швеции
Позиция
Нападающий
Возраст
27 лет
Матчи в Английской премьер-лиге-2025/26
36
Минуты в сезоне
~2 231 в Английской премьер-лиге
Награды
Чемпион Англии (2025/26), чемпион Португалии (2023/24, 2024/25)