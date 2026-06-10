Рейтинг@Mail.ru
Сборная Швеции на ЧМ-2026: состав, группа F, расписание матчей, прогноз
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
13:42 10.06.2026 (обновлено: 01:37 11.06.2026)

Сборная Швеции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP PhotoИгроки сборной Швеции Исак и Дьокереш
Игроки сборной Швеции Исак и Дьокереш - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo
Читать в
МАКСДзен
Андрей Симоненко
Андрей Симоненко
Корреспондент РИА Новости Спорт
Все материалы
Оглавление
Сборная Швеции выступит на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. Расписание матчей и шансы сборной на турнире – в материале РИА Новости.

Конфедерация

УЕФА

Тренер

Грэм Поттер (с октября 2025)

Ключевой игрок

Виктор Дьёкереш, нападающий ("Арсенал")

Группа

Группа F (Нидерланды, Япония, Тунис)

Стадия квалификации

4-е место в группе В УЕФА (Швейцария, Косово, Словения). Отбор через Лигу наций и плей-офф (победа в финале пути В над сборной Польши)

Ожидания

Борьба за выход в плей-офф. Шанс дойти до четвертьфинала – около 10%.

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Швеции отобралась на ЧМ-2026

Шведы считались одними из фаворитов европейской отборочной группы В, где играли со сборными Швейцарии, Словении и Косово. Однако скандинавы сенсационно провалились, заняв последнее место и не одержав ни одной победы. Домашнее поражение от косоваров (0:1) стоило места на тренерском мостике датчанину Йон-Далю Томассону.
© РИА Новости / Владимир Песня | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Швеции по футболу
Болельщики сборной Швеции по футболу - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
© РИА Новости / Владимир Песня
Перейти в медиабанк
Болельщики сборной Швеции по футболу
Принявший шведскую национальную команду англичанин Грэм Поттер повел своих подопечных на чемпионат мира другим путем – а именно через Лигу наций и стыковые матчи. Там блеснул нападающий лондонского "Арсенала" Виктор Дьёкереш. Его хет-трик в матче со сборной Украины (3:1) вывел шведов на решающую встречу со сборной Польши.
Полное драматизма противостояние с поляками шло к ничейному исходу в основное время, однако за две минуты до его окончания Дьёкереш вновь сказал свое веское слово, забив победный гол – 3:2. Форвард "канониров" стал с четырьмя голами лучшим бомбардиром сборной Швеции за весь отборочный цикл.
Путь в квалификации сборной Швеции (группа В и стыковые матчи)

Соперник

Счёт

Дата

Стадион

Словения (в гостях)

2:2

05.09.2025

Stožice Stadium (Любляна)

Косово (в гостях)

0:2

08.09.2025

Fadil Vokrri Stadium (Приштина)

Швейцария (дома)

0:2

10.10.2025

Nationalarenan (Сольна)

Косово (дома)

0:1

13.10.2025

Ullevi (Гетеборг)

Швейцария (в гостях)

1:4

15.11.2025

Stade de Genève (Женева)

Словения (дома)

1:1

18.11.2025

Nationalarenan (Сольна)

Украина (нейтральное поле)

3:1

26.03.2026

Estadi Ciutat de València (Валенсия)

Польша (дома)

3:2

31.03.2026

Nationalarenan (Сольна)

Сборная Украины по футболу - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
"Каждый раз убожество": Украина в ужасе от пролета мимо пятого ЧМ подряд
28 марта, 12:44

Состав сборной Швеции на ЧМ-2026

Многие футболисты, которые выйдут защищать цвета шведской сборной на чемпионате мира, окажутся знакомы любителям Английской премьер-лиги. Так, в атаке объединятся звезды "Арсенала" и "Ливерпуля" - Виктор Дьёкереш и Александер Исак соответственно. Антони Эланга, Ясин Айяри, Лукас Бергвалль – все это тоже фамилии, которые у специалистов по АПЛ на слуху.
Однако одна из главных шведских звезд чемпионата Англии – Деян Кулушевски – на мировом первенстве не сыграет. Полузащитник "Тоттенхэма" пропустил весь сезон из-за травмы и в состав национальной команды не попал.
© Соцсети футболистовАлександер Исак и Виктор Дьокереш
Александер Исак и Виктор Дьокереш - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© Соцсети футболистов
Александер Исак и Виктор Дьокереш
В целом никаких сюрпризов выбор Грэма Поттера не принес. На чемпионате мира выступят все сильнейшие на данный момент шведские футболисты, а капитаном станет многоопытный защитник "Астон Виллы" Виктор Линделёф.
Окончательная заявка сборной Швеции на ЧМ-2026

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

Матчи/Голы за сборную

ВР

Виктор Юханссон

Сток Сити

27

12 / 0

ВР

Кристоффер Нурдфельдт

АИК

36

20 / 0

ВР

Якоб Видель-Сеттерстрём

Дерби Каунти

27

2 / 0

ЗЩ

Яльмар Экдаль

Бернли

27

11 / 0

ЗЩ

Габриэль Гудмундссон

Лидс Юнайтед

27

23 / 0

ЗЩ

Исак Хин

Аталанта

27

27 / 0

ЗЩ

Эмиль Хольм

Ювентус

26

16 / 2

ЗЩ

Густав Лагербильке

Брага

26

9 / 2

ЗЩ

Виктор Линделёф (капитан)

Астон Вилла

31

75 / 3

ЗЩ

Эрик Смит

Санкт-Паули

29

0 / 0

ЗЩ

Карл Старфельт

Сельта

30

17 / 0

ЗЩ

Эллиот Струд

Мьельбю

23

0 / 0

ЗЩ

Даниэль Свенссон

Боруссия (Дортмунд)

24

11 / 0

ПЗ

Йеспер Карлстрём

Удинезе

30

23 / 0

ПЗ

Ясин Айяри

Брайтон

22

19 / 3

ПЗ

Маттиас Сванберг

Вольфсбург

27

39 / 2

ПЗ

Лукас Бергвалль

Тоттенхэм

20

8 / 0

ПЗ

Бесфорт Зенели

Юнион Сент-Жиллуаз

23

6 / 0

НП

Таха Али

Мальме

27

1 / 0

НП

Александер Бернхардссон

Хольштайн

27

9 / 0

НП

Антони Эланга

Ньюкасл

24

28 / 6

НП

Виктор Дьёкереш

Арсенал

27

32 / 19

НП

Александер Исак

Ливерпуль

26

56 / 16

НП

Густав Нильссон

Брюгге

29

8 / 3

НП

Беньямин Нюгрен

Селтик

24

9 / 3

НП

Кен Сема

Пафос

32

32 / 5

Расписание сборной Швеции (группа F)

Дата

Соперник

Время МСК

Город / Стадион

Тур

15.06.2026

Швеция

05:00

Монтеррей / Monterrey Stadium

1-й тур

20.06.2026

Нидерланды

20:00

Хьюстон / Houston Stadium

2-й тур

26.06.2026

Япония

02:00

Даллас / Dallas Stadium

3-й тур

Тренер сборной Швеции – Грэм Поттер

© AP Photo / Alberto SaizГрэм Поттер
Грэм Поттер - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Alberto Saiz
Грэм Поттер

Дата рождения

20 мая 1975 (Солихалл, Англия)

Возраст

51 год

В должности с

октября 2025

Главное достижение

Обладатель Кубка Швеции-2016/17 ("Эстерсунд")

Стиль

Гибкий, ориентированный на владение мячом футбол, умение менять системы по ходу матча. Перегрузка центральной зоны, использование двух плеймейкеров позади подвижного нападающего

Контракт

действует до 2030 года

После того как шведы не отобрались на чемпионат мира 2022 года, руководство национальной футбольной федерации пошло на революционный в рамках своей организации шаг – назначило первого в истории иностранного тренера сборной. Им стал датчанин Йон-Даль Томассон, выигравший в Швеции два чемпионских титула с "Мальме". Но проработал он чуть больше полутора лет – после трех поражений в четырех матчах отборочного турнира был уволен.
По логике, можно было предположить, что на место Томассона заступит доморощенный специалист. Однако сборную возглавил Грэм Поттер – англичанин, имевший опыт работы главным тренером "Челси" и "Вест Хэма". То, что этот опыт был, мягко говоря, не самым успешным, боссов шведского футбола не смутило. Перевесили доводы в виде яркого периода в "Брайтоне", когда Поттер, собственно, и зарекомендовал себя топ-специалистом, и, конечно, работы в Швеции, когда начинающий еще тренер вывел "Эстерсунд" из четвертого шведского дивизиона в элиту национального футбола.
В итоге со своей основной задачей – втащить сборную Швеции в финальную часть чемпионата мира – Поттер, пусть и не без доли везения в решающем стыковом матче, справился. И контракт с ним продлили до лета 2030 года.

Главная звезда сборной Швеции

© AP Photo / Alberto Saiz Виктор Дьёкереш
Сборная Швеции по футболу - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
© AP Photo / Alberto Saiz
Виктор Дьёкереш
Виктор Дьёкереш

Позиция

Нападающий

Возраст

27 лет

Матчи в Английской премьер-лиге-2025/26

36

Минуты в сезоне

~2 231 в Английской премьер-лиге

Награды

Чемпион Англии (2025/26), чемпион Португалии (2023/24, 2024/25)

Кому как не спасителю сборной в отборочном цикле быть ее главной звездой? Виктор Дьёкереш практически в одиночку вытащил шведов в матчах плей-офф, и именно на него те, кто ожидает от скандинавов успешного выступления на чемпионате мира, делают основную ставку.
Дьёкереш превратился в элитного форварда в составе лиссабонского "Спортинга". Во многом благодаря его успешным действиям в атаке "львы" стали двукратными чемпионами Португалии, прервав гегемонию "Порту" и "Бенфики". Летом прошлого года Виктор перешел в "Арсенал" и помог команде одержать победу в Английской премьер-лиге, которую "канониры" ждали 22 года.
Универсализм, использование физического превосходства, великолепная техника и нацеленность на ворота – вот главные качества Дьёкереша. При этом форвард способен опускаться в глубину поля и самостоятельно дирижировать атаками. Это особенно важно при не слишком звездной полузащите сборной Швеции и наличии еще одного забивного нападающего – Александера Исака.

Тактический портрет: как играет сборная Швеции

Предшественник Поттера пытался прививать шведам тактику, связанную с риском и бесшабашностью, и ни к чему хорошему это не привело. Англичанин взял за основу тот футбол, который он ставил в "Брайтоне" и за который его хвалил сам Гвардиола: надежность в обороне, плотное использование центра поля и вскрытие защиты соперника за счет грамотных перемещений игроков.
Не менее важным качеством команд Поттера является версатильность. Как говорил известный в прошлом форвард сборной Швеции Хенрик Ларссон, команда Поттера может начать матч с одной схемой, после перерыва выйти на поле со второй, а закончить встречу с третьей.
Лионель Месси - РИА Новости, 1920, 03.06.2026
Месси начал подготовку к ЧМ по индивидуальной программе
3 июня, 08:44

Прогноз на турнир

Сборная Швеции по футболу, конечно, не выглядит столь титулованной, как хоккейная "Тре крунур". Но, если кто не помнит, однажды шведы играли в финале мундиаля – в 1958 году, да еще и открыли в матче с бразильцами счет. Правда, в итоге уступили со счетом 2:5.
Но для того, чтобы повторить тот успех или хотя бы приблизиться к нему, Поттеру потребуется волшебная палочка. Нынешняя сборная Швеции объективно не самая сильная в истории этой страны. Она занимает только 38-е место в рейтинге ФИФА. И в группе с командами Нидерландов, Японии и Туниса букмекеры ставят скандинавов на третье место, оценивая шансы "оранжевых" и "синих самураев" выше. Вероятность же выхода шведов в четвертьфинал расценивается примерно в 10%.
Впрочем, в пользу сборной Швеции могут сыграть исторические воспоминания. В 1994 году на чемпионате мира в США северяне (обыграв, кстати, на групповой стадии сборную России) дошли до полуфинала, где лишь с минимальным счетом уступили будущим чемпионам бразильцам. А в матче за третье место разгромили болгар и стали бронзовыми призерами.
Матвей Сафонов - РИА Новости, 1920, 30.05.2026
Сафонов - лучший россиянин в ЛЧ! Его "ПСЖ" снова разнес Европу
30 мая, 22:14
 
ФутболЧМ по футболу 2026ШвецияВиктор ДьекерешАлександер ИсакВиктор ЛинделефСпорт
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    11.06 15:30
    А. БубликН. Кирьос
    Я. ПольР. Сеггерман
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    ЦСКА
    76
    102
  • Волейбол
    Завершен
    Сербия
    Аргентина
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Португалия
    Нигерия
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    Англия
    Коста-Рика
    3
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала