Сборная Португалии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Португалии 17 июня начинает путь за титулом чемпиона мира по футболу матчем группового этапа с командой ДР Конго. Также в соперниках Криштиану Роналду и Ко - узбекистанцы и колумбийцы. РИА Новости Спорт рассказывает о команде с Пиренейского полуострова и оценивает ее шансы на золото.

Конфедерация УЕФА Тренер Роберто Мартинес (Испания) Ключевой игрок Криштиану Роналду, нападающий, капитан ("Аль-Наср") Группа Группа K (Португалия, ДР Конго, Узбекистан, Колумбия) Стадия квалификации 1-е место в группе F УЕФА (10 очков в 4 матчах, +7 по разнице, разгром Армении 9:1 в решающем туре) Ожидания Уверенный выход из группы с первого места, выход в 1/4 финала - базовый сценарий, выход в полуфинал - реалистичный сценарий, команда - один из фаворитов турнира

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Как сборная Португалии отобралась на ЧМ-2026

Сборная Португалии отбиралась на чемпионат мира - 2026 в США, Канаде и Мексике через группу F с Северной Ирландией, Венгрией и Арменией. Из шести матчей квалификации португальцы выиграли четыре, один раз проиграли и один раз сыграли вничью.

Из-за поражения 0:2 в матче с Ирландией (оно случилось на фоне удаления Криштиану Роналду) интрига вокруг победителя группы держалась до последнего тура. Но Португалия изящно ее сняла, когда обыграла сборную Армении с разгромным счетом 9:1. С первого места в группе F команда Роберто Мартинеса прошла в финальную часть чемпионата мира - 2026. По данным на 1 июня 2026 года, сборная Португалии занимает 5-е место в рейтинге ФИФА

Соперник Счёт Дата Стадион Армения (в гостях) 5:0 06.09.2025 "Вазген Саркисян", Ереван Венгрия (в гостях) 3:2 09.09.2025 "Пушкаш Арена", Будапешт Ирландия (дома) 1:0 11.10.2025 "Жозе Алваладе", Лиссабон Венгрия (дома) 2:2 14.10.2025 "Эштадиу да Луж", Лиссабон Ирландия (в гостях) 0:2 (поражение) 13.11.2025 "Авива Стэдиум", Дублин Армения (дома) 9:1 16.11.2025 "Эштадиу ду Драгау", Порту

Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Португалии в квалификации к ЧМ-2026

Игрок Матчи Голы Ассисты Криштиану Роналду 5 5 1 Бруну Фернандеш 5 3 2 Жоау Невеш 4 3 1 Жоау Феликс 5 3 1

Болельщики сборной Португалии рассчитывают, что их команда без каких-либо проблем займет первое место в группе К и выйдет в раунд плей-офф чемпионата мира - 2026. Этот сценарий воспринимается фанатами как единственно возможный с учетом индивидуальной силы игроков и отсутствия действительно сложных соперников - Португалии предстоит сыграть против ДР Конго, Узбекистана и Колумбии.

Минимальным успехом будет считаться выход в четвертьфинал. Ну а самые смелые мечты, конечно, связаны с победным финалом с участием Португалии.

© AP Photo / Luis Vieira Болельщик сборной Португалии © AP Photo / Luis Vieira Болельщик сборной Португалии

Состав сборной Португалии на ЧМ-2026

Заявку сборной Португалии на чемпионат мира в мае 2026 года объявил главный тренер Роберто Мартинес. Она включает 3 вратарей, 9 защитников, 6 полузащитников и 8 нападающих.

Самый юный игрок в составе португальцев - 21-летний полузащитник Жоау Невеш. Он дебютировал за взрослую сборную Португалии в 2023 году в возрасте 18 лет. Самый опытный игрок - 41-летний нападающий Криштиану Роналду, играющий в клубе "Аль-Наср". Для него этот чемпионат мира уже шестой в карьере. Первый матч за сборную Криш провел в 2003 году, когда Невеш еще даже не родился.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст ВР Диогу Кошта Порту (POR) 26 ВР Жозе Са Вулверхэмптон (ENG) 33 ВР Руй Силва Спортинг (POR) 32 ВР Рикарду Велью Генчлербирлиги (TUR) 27 ЗЩ Рубен Диаш Манчестер Сити (ENG) 29 ЗЩ Диогу Далот Манчестер Юнайтед (ENG) 27 ЗЩ Нуну Мендеш ПСЖ (FRA) 23 ЗЩ Жоау Канселу Барселона (ESP) 32 ЗЩ Нелсон Семеду Фенербахче (TUR) 32 ЗЩ Гонсалу Инасиу Спортинг (POR) 24 ЗЩ Ренату Вейга Вильярреал (ESP) 22 ЗЩ Томаш Араужу Бенфика (POR) 24 ЗЩ Матеуш Нунеш Манчестер Сити (ENG) 27 ПЗ Бруну Фернандеш Манчестер Юнайтед (ENG) 31 ПЗ Бернарду Силва Манчестер Сити (ENG) 31 ПЗ Витинья ПСЖ (FRA) 26 ПЗ Жоау Невеш ПСЖ (FRA) 21 ПЗ Рубен Невеш Аль-Хиляль (KSA) 29 ПЗ Саму Кошта Мальорка (ESP) 25 НП Криштиану Роналду (К) Аль-Наср (KSA) 41 НП Рафаэл Леау Милан (ITA) 26 НП Гонсалу Рамуш ПСЖ (FRA) 24 НП Жоау Феликс Аль-Наср (KSA) 26 НП Педру Нету Челси (ENG) 26 НП Франсишку Консейсау Ювентус (ITA) 23 НП Франсишку Тринкан Спортинг (POR) 26 НП Гонсалу Гедеш Реал Сосьедад (ESP) 29

© AP Photo / Armando Franca Роберто Мартинес во время объявления состава на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Armando Franca Роберто Мартинес во время объявления состава на чемпионат мира-2026

Расписание матчей Португалии

Сборная Португалии сыграет матчи группового этапа мундиаля в двух американских городах - Хьюстоне и Майами-Гарденс. Первым соперником португальцев будет сборная Демократической Республики Конго, матч пройдет уже 17 июня в 20:00 по московскому времени.

Одна из самых больших интриг группы К - каким получится дебют сборной Узбекистана на чемпионате мира. Они выйдут на поле NRG Stadium в Хьюстоне против Португалии 23 июня в 20:00 по московскому времени.

© AP Photo / Armando Franca Сборная Португалии во время товарищеского матча против команды Чили © AP Photo / Armando Franca Сборная Португалии во время товарищеского матча против команды Чили

Колумбия - еще один соперник португальцев по группе К. Команды встретятся 28 июня в третьем туре на легендарной арене Hard Rock Stadium в Майами-Гарденс в 02:30 по московскому времени.

Дата Соперник Время (МСК) Город/Стадион Тур 17.06.2026 ДР Конго 20:00 Хьюстон / NRG Stadium 1-й тур 23.06.2026 Узбекистан 20:00 Хьюстон / NRG Stadium 2-й тур 27.06.2026 Колумбия 02:30 (28.06) Майами-Гарденс / Hard Rock Stadium 3-й тур

Тренер сборной Португалии

Полное имя Роберто Мартинес Монтолиу Дата рождения 13.07.1973 (52 года) Национальность Испания На должности с 09.01.2023, первый матч 23.03.2023 Контракт до 31.07.2026 Предыдущие команды "Уиган Атлетик", "Эвертон", сборная Бельгии (2016–2022) Главные достижения Кубок Англии - 2013 ("Уиган Атлетик"), бронза чемпионата мира - 2018 (Бельгия), победа в Лиге наций УЕФА - 2025 (Португалия) Тактическая философия Гибкая тактика без строгого следования конкретной схеме. Акцент на контроле мяча через короткие частые передачи. Между риском и надежностью выберет надежность Матчи во главе Португалии 40 матчей будет на момент старта чемпионата мира - 2026

Испанец Роберто Мартинес пришел в сборную Португалии после 6 лет успешного сотрудничества со сборной Бельгии в начале 2023 года. Первую же свою задачу на новом месте выполнил безупречно - португальцы уверенно прошли квалификационный отбор и вышли в групповую стадию Евро-2024. Там им удалось дойти до четвертьфинала и матча со сборной Франции, где только промах Жоау Феликса в серии пенальти не позволил сборной Португалии пробиться в полуфинал.

В 2025 году команда под руководством Мартинеса второй раз в истории победила в Лиге наций УЕФА. В финале они смогли обыграть сборную Испании - в основное время счет был 2:2, так что монета серии пенальти легла счастливой португальской стороной.

В квалификационном раунде чемпионата мира - 2026 сборная Роберто Мартинеса проиграла лишь один матч (в гостях команде Северной Ирландии 0:2) и с первого места в группе вышла в финальную часть мундиаля.

© AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду © AP Photo / Denes Erdos Роберто Мартинес и Криштиану Роналду

Перед Мартинесом на чемпионате мира - 2026 стоит непростая задача, - имея один из самых сбалансированных составов, позволить команде раскрыть свой потенциал и при этом органично вписать в игру главную звезду Криштиану Роналду. Тренер подчеркивает во всех интервью важность большого опыта Криша, его пример для игроков в трудолюбии и самоотдаче, а также способность забивать и организовывать голевые моменты.

Пока Роберто Мартинес настроен оптимистично относительно вероятности чемпионства Португалии. В своих публичных высказываниях он ищет опору в нумерологических символах и легендарной фигуре португальского форварда Эйсебио: "Я верю в нумерологию. Думаю, число 6 может принести нам удачу. В 2016 году Португалия выиграла чемпионат Европы , был полуфинал в 2006 году. Эйсебио стал лучшим бомбардиром на чемпионате мира 1966 года (Португалия тогда завоевала бронзу - прим. ред.), с тех пор прошло 60 лет. Везде шестерки. Давайте помечтаем. Настало время добиться того, чего Португалия полностью заслуживает", - сказал Мартинес в интервью RTP.

Роберто Мартинес не раз заявлял, что вдохновляется философией Йохана Кройфа - его фото даже висело в тренерской во времена карьеры Мартинеса в "Эвертоне". Это означает ставку на атакующий футбол, стремление к постоянному контролю мяча, отсутствие жесткой схемы в действиях полевых игроков.

В действительности тренер сборной Португалии за годы работы показал себя гораздо более осторожным и приземленным, чем был футбольный романтик Кройф. Даже имея топовую линию атаки, он предпочитает действовать рационально и с установкой "как бы чего не вышло". Возможно, если на чемпионате мира - 2026 Мартинес сумеет сам ощутить дух авантюризма и доверится своей классной команде, у сборной Португалии будет шанс на историческое золото для себя и для Криштиану Роналду.

Главная звезда сборной Португалии — Криштиану Роналду

© Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду © Фото : Социальные сети сборной Португалии по футболу Криштиану Роналду

Полное имя Криштиану Роналду душ Сантуш Авейру Дата рождения 05.02.1985 (41 год) Позиция Центральный нападающий, капитан Клуб (2025/26) Аль-Наср (Эр-Рияд, Саудовская Аравия) Голы в клубе (сезон 2025/26) 28 в 30 матчах Матчи за сборную 226 (мировой рекорд) Голы за сборную 143 (мировой рекорд) Голы в отборе ЧМ-2026 5 (лучший бомбардир группы F) Чемпионаты мира 6-й (2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026) Лучший результат на ЧМ 1/4 финала (2006, 2022)

Иногда кажется, что если бы за сборную Португалии прямо сейчас играли снежный барс и пришелец с Нибиру, главной звездой все равно оставался бы Криштиану Роналду. Обожаемый и критикуемый, возрастной и неугомонный - каждый его матч за сборную и каждый гол за сборную будут новым мировым рекордом. Потому что действующие рекорды по этим показателям уже принадлежат Кришу.

Рубен Диаш, На претензии критиков, что в 41 год Роналду продолжает получать игровое время в сборной якобы в ущерб командному результату и тем самым сдерживает прогресс молодых футболистов, можно ответить статистикой квалификационного отбора на чемпионат мира. Криштиану забил 5 голов в 5 матчах, став лучшим бомбардиром группы F. При этом нельзя сказать, что результаты сборной Португалии держатся на нем одном - в команде есть еще Бруну Фернандеш, Бернарду Силва Витинья и другие игроки топ-уровня. Но фигура Роналду, естественно, обладает особой значимостью. Чемпионат мира - 2026 в США, Канаде и Мексике будет уже шестым в карьере Криштиану. Он как живой маскот сборной Португалии с капитанской повязкой - покажет пример молодым, не даст расслабиться опытным и привлечет к экранам миллионы болельщиков со всего мира. Шутка ли - в популярной социальной сети у Роналду уже 670 миллионов подписчиков. Это абсолютный рекорд.

© AP Photo / Armando Franca Криштиану Роналду © AP Photo / Armando Franca Криштиану Роналду

С мотивацией, несмотря на зрелый по футбольным меркам возраст, проблем быть не должно - он явно мечтает о титуле чемпиона мира в составе сборной Португалии как недостающем пазле в его мегауспешной личной истории. А осознание того, что это может быть последний турнир в карьере, делает жажду золота для Роналду еще сильнее.

Тактический портрет: как играет сборная Португалии

В центре защиты, скорее всего, сыграют один из лучших в своем амплуа в АПЛ Рубен Диаш из " Манчестер Сити " и быстро прогрессирующий Гонсалу Инасиу из "Спортинга". В полузащите наверняка будут действовать новоявленный рекордсмен АПЛ по голевым передачам Бруну Фернандеш ("МЮ") и парочка из "ПСЖ" - Витинья и Жоау Невеш.

Приятная проблема для тренера Роберто Мартинеса - разнообразный выбор в атаке. Даже великому Криштиану Роналду не гарантировано место в стартовом составе, ведь конкурировать ему предстоит с партнером по "Аль-Насру" Жоау Феликсом, а также Рафаэлом Леау ("Милан"), Гонсалу Рамушем ("ПСЖ"), Бернарду Силвой ("Манчестер Сити") и Шику Консейсау ("Ювентус").

Кажется, что у этой команды вовсе нет слабых мест - даже традиционно эгоцентричный Криштиану готов ради общего блага согласиться на место на скамейке. Немного смущает лишь ограниченность выбора в середине поля и не до конца сыгранный центр обороны.

Прогноз на турнир

В своей группе Португалия очевидный фаворит и должна с легкостью занимать первое место. В первых двух раундах плей-офф сверхсложных соперников тоже не предвидится, а вот в четвертьфинале португальцев, возможно, ждет Аргентина. А нас - шанс насладиться последним большим противостоянием Месси и Роналду. Предсказать победителя такого матча невозможно, но если Португалии удастся победить, то и золотые медали не будут казаться чем-то нереальным.