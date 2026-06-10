Сборная Норвегии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Конфедерация
УЕФА
Тренер
Ключевой игрок
Эрлинг Холанд, нападающий
Группа
Группа I (Франция, Сенегал, Ирак)
Стадия квалификации
1-е место в группе I УЕФА, 8 побед в 8 матчах
Ожидания
Выход из группы со 2-го места, реалистичная цель - 1/8 финала, амбиции - 1/4 финала
Как сборная Норвегии отобралась на ЧМ-2026
Поз
Команда
И
В
Очки
1
Норвегия
8
8
24
2
Италия
8
6
18
3
Израиль
8
4
12
4
Эстония
8
1
4
5
Молдавия
8
0
1
Соперник
Счёт
Дата
Стадион
Молдавия (выезд)
5:0
22.03.2025
"Зимбру", Кишинев
Израиль (выезд)
4:2
25.03.2025
"Сольна" (Швеция, нейтральное поле)
Италия (дома)
3:0
06.06.2025
"Уллевол", Осло
Эстония (выезд)
1:0
09.06.2025
"Лиллекюла", Таллин
Молдавия (дома)
11:1
09.09.2025
"Уллевол", Осло
Израиль (дома)
5:0
11.10.2025
"Уллевол", Осло
Эстония (дома)
4:1
13.11.2025
"Уллевол", Осло
Италия (выезд)
4:1
16.11.2025
"Сан-Сиро", Милан
Состав сборной Норвегии на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
ВР
Эгил Сельвик
"Уотфорд"
ВР
Саннер Тангвик
"Гамбург"
ВР
Эрьян Нюланн
"Севилья"
ЗЩ
Кристофер Айер
ЗЩ
Фредрик Бьёркан
ЗЩ
Сондре Лангос
ЗЩ
Турбьёрн Хеггем
"Болонья"
ЗЩ
"Дженоа"
ЗЩ
"Боруссия" Дортмунд
ЗЩ
Давид Вольфе
ЗЩ
Хенрик Фалькенер
"Викинг"
ПЗ
"Торино"
ПЗ
Мартин Эдегор (К)
"Арсенал"
ПЗ
Патрик Берг
"Будё-Глимт"
ПЗ
Тело Осгор
ПЗ
Сандер Берге
"Фулхэм"
ПЗ
Оскар Бобб
ПЗ
Йенс Петтер Хёуге
"Будё-Глимт"
ПЗ
"Бенфика"
ПЗ
Андреас Шельдеруп
"Бенфика"
ПЗ
Кристиан Торстведт
"Сассуоло"
ПЗ
Мортен Торсбю
"Дженоа"
НП
Эрлинг Холанд
"Манчестер Сити"
НП
Александер Сёрлот
"Атлетико" Мадрид
НП
Йёрген Странн Ларсен
НП
Антонио Нуса
"Лейпциг"
Расписание матчей сборной Норвегии
Дата
Соперник
Время (МСК)
Город/Стадион
Тур
17.06.2026
Ирак - Норвегия
01:00
Бостон, Boston Stadium (Gillette)
1-й тур
23.06.2026
Норвегия - Сенегал
03:00
Нью-Джерси, MetLife Stadium
2-й тур
26.06.2026
Норвегия - Франция
22:00
Бостон, Boston Stadium (Gillette)
3-й тур
Тренер сборной Норвегии
Полное имя
Столе Сольбаккен
Дата рождения
27.02.1968 (58 лет)
Гражданство
Норвегия
Бывшая позиция игрока
Полузащитник
У руля сборной
С декабря 2020 года
Предыдущие клубы тренера
"Хам-Кам", "Копенгаген" (дважды), "Кельн", "Вулверхэмптон"
Чемпион Дании
8 раз (2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2015/16, 2016/17, 2018/19)
Обладатель Кубка Дании
4 раза (2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/17)
Основная схема
4-3-3 (с вариациями 4-2-3-1)
Главное достижение со сборной
Квалификация на ЧМ-2026 (впервые с 1998 года)
Главная звезда сборной Норвегии — Эрлинг Холанд
Полное имя
Эрлинг Браут Холанд
Дата рождения
21.07.2000 (25 лет)
Позиция
Центральный нападающий
Клуб
"Манчестер Сити" (Англия)
Рост / Вес
194 см / 88 кг
Матчи за клуб 2025/26
35–52 (по разным турнирам)
Голы за клуб 2025/26
27 (АПЛ) / 38 (все турниры)
Ассисты за клуб 2025/26
8
Минуты на поле (АПЛ)
2 960
Голы в отборе ЧМ-2026
16 (лучший бомбардир европейского отбора)
Матчи за сборную
50
Голы за сборную
55
Капитан/роль
Главный бомбардир, лидер атаки