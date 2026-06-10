Сборная Норвегии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Норвегии стартует на чемпионате мира — 2026 17 июня встречей с национальной командой Ирака. Также в соперниках скандинавов – сборные Сенегала и Франции. РИА Новости Спорт рассказывает о команде, которую считали "темной лошадкой", но отбор на ЧМ показал, что статус "викингов" уже изменился.

Конфедерация УЕФА Тренер Столе Сольбаккен Ключевой игрок Эрлинг Холанд, нападающий Группа Группа I (Франция, Сенегал, Ирак) Стадия квалификации 1-е место в группе I УЕФА, 8 побед в 8 матчах Ожидания Выход из группы со 2-го места, реалистичная цель - 1/8 финала, амбиции - 1/4 финала

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Как сборная Норвегии отобралась на ЧМ-2026

Поз Команда И В Очки 1 Норвегия 8 8 24 2 Италия 8 6 18 3 Израиль 8 4 12 4 Эстония 8 1 4 5 Молдавия 8 0 1

Сборная Норвегии на групповом этапе европейской квалификации чемпионата мира показала 100-процентный результат, одержав восемь побед в восьми матчах и опередив занявшую второе место команду Италии на шесть очков. Из всех встреч в рамках отбора норвежцы лишь в одной игре, с эстонцами, забили меньше трех мячей. Общий счет в двух матчах против сборной Италии составил 7:1, а с Молдавией – 16:1.

Норвежцы отправляются на чемпионат мира впервые с 1998 года. На том турнире они выбыли на стадии 1/8 финала, уступив итальянцам.

Лучшим бомбардиром команды стал Эрлинг Холанд. Он принял участие во всех матчах и поразил ворота соперников 16 раз, это почти половиной всех голов сборной Норвегии. Также на счету форварда "Манчестер Сити" три голевые передачи. "Чувствую, что это начало чего-то большого", - отмечал Холанд, говоря о непредсказуемости его команды. Лучшим ассистентом команды Столе Сольбаккена стал полузащитник Мартин Эдегор (7 голевых передач).

На данный момент сборная Норвегии занимает 31-е место в рейтинге ФИФА

Соперник Счёт Дата Стадион Молдавия (выезд) 5:0 22.03.2025 "Зимбру", Кишинев Израиль (выезд) 4:2 25.03.2025 "Сольна" (Швеция, нейтральное поле) Италия (дома) 3:0 06.06.2025 "Уллевол", Осло Эстония (выезд) 1:0 09.06.2025 "Лиллекюла", Таллин Молдавия (дома) 11:1 09.09.2025 "Уллевол", Осло Израиль (дома) 5:0 11.10.2025 "Уллевол", Осло Эстония (дома) 4:1 13.11.2025 "Уллевол", Осло Италия (выезд) 4:1 16.11.2025 "Сан-Сиро", Милан

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Игроки сборной Норвегии во время товарищеского матча с командой Марокко © AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Игроки сборной Норвегии во время товарищеского матча с командой Марокко

Состав сборной Норвегии на ЧМ-2026

Сольбаккену удалось собрать максимально сбалансированный состав на чемпионат мира. Обошлось без сюрпризов.

Да, в команде есть настоящие звезды и беспрекословные лидеры, как Холанд или же капитан "Арсенала" Мартин Эдегор. Но секрет успеха норвежцев не только в них, но и в отлично подобранном миксе из технически развитых и быстрых футболистов и физически мощных игроков. Тот же форвард мадридского "Атлетико" Александр Серлот отнюдь не намерен находиться в тени Холанда, о чем говорят и пять забитых мячей в отборе на ЧМ-2026. Добавив к ним того же Антонио Нусу, Сольбаккен получил просто сумасшедшую по потенциалу линию атаки.

© Соцсети ФК "Арсенал" Мартин Эдегор © Соцсети ФК "Арсенал" Мартин Эдегор

Многие ждали, что на турнир сможет поехать голкипер "Будё-Глимт" Никита Хайкин . Но несмотря на все старания норвежских футбольных властей, Международная федерация футбола (ФИФА) запретила уроженцу России выступать за сборную Норвегии до марта 2028 года. По мнению ФИФА, он не соответствует критерию пятилетнего непрерывного проживания в стране из-за аренды в " Бристоль Сити " в 2023 году.

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Болельщики сборной Норвегии © AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Болельщики сборной Норвегии

Расписание матчей сборной Норвегии

Дата Соперник Время (МСК) Город/Стадион Тур 17.06.2026 Ирак - Норвегия 01:00 Бостон, Boston Stadium (Gillette) 1-й тур 23.06.2026 Норвегия - Сенегал 03:00 Нью-Джерси, MetLife Stadium 2-й тур 26.06.2026 Норвегия - Франция 22:00 Бостон, Boston Stadium (Gillette) 3-й тур

По московскому времени матч 1-го тура начнется в ночь с 16 на 17 июня. Базовый лагерь команды в США - Гринсборо ( Северная Каролина ).

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Товарищеский матч между сборными Норвегии и Марокко © AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Товарищеский матч между сборными Норвегии и Марокко

Тренер сборной Норвегии

© AP Photo / Chris Carlson Столе Сольбаккен © AP Photo / Chris Carlson Столе Сольбаккен

Полное имя Столе Сольбаккен Дата рождения 27.02.1968 (58 лет) Гражданство Норвегия Бывшая позиция игрока Полузащитник У руля сборной С декабря 2020 года Предыдущие клубы тренера "Хам-Кам", "Копенгаген" (дважды), "Кельн", "Вулверхэмптон" Чемпион Дании 8 раз (2005/06, 2006/07, 2008/09, 2009/10, 2010/11, 2015/16, 2016/17, 2018/19) Обладатель Кубка Дании 4 раза (2008/09, 2014/15, 2015/16, 2016/17) Основная схема 4-3-3 (с вариациями 4-2-3-1) Главное достижение со сборной Квалификация на ЧМ-2026 (впервые с 1998 года)

Столе Сольбаккен отлично помнит последний чемпионат мира для сборной Норвегии, но тогда еще – в качестве игрока национальной команды. Всего на его счету 58 матчей в составе сборной, сыгранных на протяжении шести лет. После перенесенного в 2001 году инфаркта и клинической смерти Сольбаккен завершил карьеру футболиста.

Сборную Норвегии он возглавил в декабре 2020 года, сменив отправленного в отставку Ларса Лагербека . К тому моменту Сольбаккен уже серьезно поработал на клубном уровне ("Хам-Кам", "Копенгаген", "Кельн", "Вулверхэмптон"). После провала и невыхода на Евро-2024 многие специалисты сомневались в целесообразности продолжения сотрудничества с норвежцем, но последние результаты доказали правильность решения руководства норвежской футбольной ассоциации.

Главная звезда сборной Норвегии — Эрлинг Холанд

© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Эрлинг Холанд © AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez Эрлинг Холанд

Полное имя Эрлинг Браут Холанд Дата рождения 21.07.2000 (25 лет) Позиция Центральный нападающий Клуб "Манчестер Сити" (Англия) Рост / Вес 194 см / 88 кг Матчи за клуб 2025/26 35–52 (по разным турнирам) Голы за клуб 2025/26 27 (АПЛ) / 38 (все турниры) Ассисты за клуб 2025/26 8 Минуты на поле (АПЛ) 2 960 Голы в отборе ЧМ-2026 16 (лучший бомбардир европейского отбора) Матчи за сборную 50 Голы за сборную 55 Капитан/роль Главный бомбардир, лидер атаки

Холанд – не просто лучший бомбардир команды Сольбаккена. За последние годы он стал настоящим олицетворением, если не символом сборной Норвегии. Это футбольный Йоханнес Клебо, настоящий любимец всей страны и обладатель огромного количества рекордов. В 25 лет Холанд уже стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Тактический портрет: как играет сборная Норвегии

Сборная Норвегии не просто любит, но и прекрасно умеет играть первым номером. Одна из самых организованных команд Европы. За основу Сольбаккен берет схему 4-4-2, но гибкость состава и великолепный подбор исполнителей позволяют менять расстановку буквально на ходу, в зависимости от происходящего на поле и на табло. Обладая быстрыми флангами, норвежцы не затягивают с переходом из обороны в атаку, а мощный центр нападения всегда доставляет немало трудностей соперникам.

Оборонительная линия сборной Норвегии, укомплектованная опытными и физически сильными футболистам, отлично играет в контрпрессинг, не забывая подключаться и к действиям в нападении. Это создает дополнительное давление на центр поля. Норвежцы представляют из себя неудобную для любого соперника команду.

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