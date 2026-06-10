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Сборная Мексики на ЧМ-2026: состав, группа А, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
08:15 10.06.2026 (обновлено: 14:15 10.06.2026)

Сборная Мексики на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Moises CastilloСборная Мексики перед товарищеским матчем с командой Сербии
Сборная Мексики перед товарищеским матчем с командой Сербии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Moises Castillo
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Сергей Смышляев
Сергей Смышляев
Обозреватель РИА Новости Спорт
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Оглавление
Сборная Мексики 11 июня открывает чемпионат мира 2026 года матчем с командой ЮАР. Также в группу А попали южнокорейцы и чехи. РИА Новости Спорт представляет футболистов под руководством Хавьера Агирре и оценивает их шансы на успех на домашнем мундиале.

Конфедерация

КОНКАКАФ

Тренер

Хавьер Агирре (с июля 2024)

Ключевой игрок

Эдсон Альварес ("Фенербахче"), опорный полузащитник

Группа

Группа A (Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия)

Стадия квалификации

Автоматическая, статус страны-хозяйки (с 14 февраля 2023)

Ожидания / прогноз

Выход из группы с первого места, реалистичная цель — 1/4 финала

© Иллюстрация РИА НовостиВсе группы ЧМ-2026
Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© Иллюстрация РИА Новости
Все группы ЧМ-2026

Как сборная Мексики отобралась на ЧМ-2026

Сборная Мексики как одна из хозяек чемпионата мира по футболу — 2026 автоматически получила путевку в финальную часть турнира. Для "трехцветных" это будет 18-й в истории и третий домашний ЧМ.
За первые пять месяцев 2026 года мексиканцы провели семь товарищеских матчей, показав отличную статистику: пять побед, две ничьи и всего один пропущенный мяч – от сборной Бельгии. На данный момент команда Хавьера Агирре занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).
© AP Photo / Moises CastilloФутболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии
Футболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Moises Castillo
Футболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии

Состав сборной Мексики на ЧМ

Агирре при выборе окончательного состава на мундиаль экспериментировать не стал. За основу мексиканский специалист взял сыгранный костяк, поэтому больше половины списка составляют футболисты, которые провели более 30 матчей за национальную команду.
© AP Photo / Kyusung GongГолкипер сборной Мексики Гильермо Очоа
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Kyusung Gong
Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа
Особняком стоит 40-летний голкипер кипрского АЕЛа Гильермо Очоа, вызванный на замену травмированному Луису Малагону. Для легендарного вратаря турнир в США, Мексике и Канаде станет шестым в карьере. Очоа, Лионель Месси и Криштиану Роналду могут стать первыми в истории, кому удалось принять участие в шести чемпионатах мира.
В состав сборной Мексики вошли два футболиста из Российской премьер-лиги – восстановившийся после повреждения колена хавбек московского "Динамо" Луис Чавес и защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес. Также особое внимание будет приковано к 17-летнему полузащитнику "Тихуаны" Хильберто Море, который может стать настоящим открытием чемпионата мира.
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкФутбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) -"Динамо Мх" (Махачкала)
Футбол. РПЛ. Локомотив (Москва) -Динамо Мх (Махачкала) - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Футбол. РПЛ. "Локомотив" (Москва) -"Динамо Мх" (Махачкала)

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

ВР

Гильермо Очоа

АЕЛ, Лимасол

40

ВР

Рауль Ранхель

"Чивас"

26

ВР

Карлос Асеведо

"Сантос Лагуна"

30

ЗЩ

Эдсон Альварес (К)

"Фенербахче"

28

ЗЩ

Сесар Монтес

"Локомотив", Москва

29

ЗЩ

Хоан Васкес

"Дженоа"

27

ЗЩ

Хесус Гальярдо

"Толука"

31

ЗЩ

Матео Чавес

"АЗ Алкмар"

22

ЗЩ

Хорхе Санчес

ПАОК

28

ЗЩ

Исраэль Рейес

"Америка"

25

ПЗ

Луис Чавес

"Динамо", Москва

30

ПЗ

Обед Варгас

"Атлетико"

20

ПЗ

Орбелин Пинеда

АЕК

30

ПЗ

Альваро Фидальго

"Бетис"

28

ПЗ

Эрик Лира

"Крус Асуль"

26

ПЗ

Бриан Гутьеррес

"Гвадалахара"

22

ПЗ

Хильберто Мора

"Тихуана"

17

ПЗ

Луис Ромо

"Гвадалахара"

30

НП

Рауль Хименес

"Фулхэм"

35

НП

Сантьяго Хименес

"Милан"

25

НП

Алексис Вега

"Толука"

28

НП

Хулиан Киньонес

"Аль-Кадисия"

28

НП

Роберто Альварадо

"Гвадалахара"

27

НП

Сесар Уэрта

"Андерлехт"

25

НП

Гильермо Мартинес

"УНАМ Пумас"

31

НП

Армандо Гонсалес

"Гвадалахара"

23

Расписание матчей сборной Мексики

Дата

Соперник

Время (МСК)

Город / Стадион

Тур

11.06.2026 (чт)

ЮАР

22:00

Мехико / "Эстадио Ацтека"

1-й тур (матч-открытие ЧМ-2026)

19.06.2026 (пт)

Республика Корея

04:00

Сапопан / "Эстадио Акрон"

2-й тур

25.06.2026 (чт)

Чехия

04:00

Мехико / "Эстадио Ацтека"

3-й тур

Тренер сборной Мексики

© AP Photo / Eduardo VerdugoГлавный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Eduardo Verdugo
Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре

Полное имя

Хавьер Агирре Онайндия

Дата рождения

1 декабря 1958 (67 лет)

Гражданство

Мексика / Испания

Период работы со сборной

2001–2002, 2009–2010, с июля 2024 (3-й заход)

Чемпионаты мира как тренер Мексики

2002, 2010, 2026 (предстоящий)

Трофеи со сборной

Золотой кубок КОНКАКАФ 2009, 2025; финалист Кубка Америки 2001

Клубный опыт

"Атлетико", "Сарагоса", "Эспаньол", "Леганес", "Райо Вальекано"

Помощник

Рафаэль Маркес

Хавьер Агирре возглавил сборную Мексики уже в третий раз, сменив в июле 2024 года на этом посту Хайме Лосано. Агирре сам провел в составе национальной команды 59 матчей, забив 13 голов. Впервые он занял пост главного тренера сборной в 2001 году и вывел мексиканцев в финал Кубка Америки.
В 2009 году Агирре получил второе приглашение в сборную, у руля которой вновь проработал чуть больше года. Тогда же мексиканцы взяли Золотой кубок КОНКАКАФ. После третьего прихода на пост он повторил этот успех, а также одержал победу в Лиге наций КОНКАКАФ - 2024/25.
На чемпионатах мира 2002 и 2010 годов сборная Мексики под руководством Агирре выбывала на стадии 1/16 финала.

Главная звезда сборной Мексики

© AP Photo / Kyusung GongЭдсон Альварес
Эдсон Альварес - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Kyusung Gong
Эдсон Альварес

Полное имя

Эдсон Омар Альварес Веласкес

Дата рождения

24 октября 1997 (28 лет)

Позиция

Опорный полузащитник / центральный защитник

Клуб 2025/26

"Фенербахче" (аренда из "Вест Хэма")

Минуты в сезоне

≈1 850

Голы + ассисты

2+3

xG / xA (FBref)

1,4 / 2,1

Матчи / голы за сборную

99 / 7

Капитанский статус

капитан с 2023 года

Обычно главными звездами выбирают игроков атакующей линии, но не в случае сборной Мексики. Эдсон Альварес – настоящий символ команды. Защитник, выполняющий роль опорника, дебютировал в матче с исландцами в 2017 году и с тех пор провел 98 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами. Многие называют Альвареса сердцем сборной Мексики. Футболист "Вест Хэма", находящийся в аренде в "Фенербахче", трижды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ.
Он является важнейшей фигурой в схеме игры национальной команды, выполняя роль связующего звена между обороной и нападением. При этом Альварес отлично играет в отборе, вычищая центр поля. Он давно зарекомендовал себя как тактически грамотный футболист, обладающий отличной выносливостью и работоспособностью.

Тактический портрет: как играет сборная Мексики

Команда Хавьера Агирре в большинстве случаев выбирает тактическую схему 4-3-3 с форвардом "Фулхэма" Раулем Хименесом на острие атаки. Несмотря на возраст, а нападающему уже 35 лет, он продолжает оставаться главной ударной силой сборной Мексики и нести большую опасность для любого соперника.
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкБолельщики сборной Мексики
Болельщики сборной Мексики - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Болельщики сборной Мексики
Кроме того, мексиканцев отличает надежность в обороне и скорость при переходе в атаку. Еще одной сильной стороной этой сборной является умение играть в агрессивный прессинг. Сборная Мексики умеет контролировать мяч и оказывать планомерное давление на штрафную площадь противника. Важную роль здесь играет не только Хименес, но и крайние нападающие. При этом есть серьезная проблема: при подключении фланговых защитников мексиканцы периодически оставляют пустые зоны.
Фактор домашнего чемпионата мира – как преимущество, так и проблема команды Агирре. Некоторые ключевые игроки сборной Мексики отличаются психологической неустойчивостью, а давление трибун может негативно сказаться на игре команды. Необходима максимальная концентрация.
ЧМ по футболу 2026
11 июня 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Мексика
:
ЮАР
Календарь Турнирная таблица История встреч

Прогноз на турнир

Учитывая состав группы А, в которой, кроме сборной Мексики, выступят команды ЮАР, Южной Кореи и Чехии, букмекеры записывают команду Агирре в фавориты квартета и прочат ей уверенный выход с первого места. Шансы на повторение провала на ЧМ-2022 (невыход из группы) оцениваются как 1 к 15. А еще над сборной Мексики довлеет то самое "проклятие 1/8 финала". Хотя дважды в истории она все же выходила в четвертьфинал и оба раза – на домашних ЧМ. Прогноз: выход из группы с первого места и выбывание на стадии 1/4 финала.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЧМ-2026: расписание, 12 групп, стадионы и фавориты чемпионата мира
9 июня, 12:00
 
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