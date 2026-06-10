Сборная Мексики на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Мексики 11 июня открывает чемпионат мира 2026 года матчем с командой ЮАР. Также в группу А попали южнокорейцы и чехи. РИА Новости Спорт представляет футболистов под руководством Хавьера Агирре и оценивает их шансы на успех на домашнем мундиале.

Конфедерация КОНКАКАФ Тренер Хавьер Агирре (с июля 2024) Ключевой игрок Эдсон Альварес ("Фенербахче"), опорный полузащитник Группа Группа A (Мексика, ЮАР, Республика Корея, Чехия) Стадия квалификации Автоматическая, статус страны-хозяйки (с 14 февраля 2023) Ожидания / прогноз Выход из группы с первого места, реалистичная цель — 1/4 финала

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Как сборная Мексики отобралась на ЧМ-2026

Сборная Мексики как одна из хозяек чемпионата мира по футболу — 2026 автоматически получила путевку в финальную часть турнира. Для "трехцветных" это будет 18-й в истории и третий домашний ЧМ.

За первые пять месяцев 2026 года мексиканцы провели семь товарищеских матчей, показав отличную статистику: пять побед, две ничьи и всего один пропущенный мяч – от сборной Бельгии. На данный момент команда Хавьера Агирре занимает 14-ю строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)

© AP Photo / Moises Castillo Футболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии © AP Photo / Moises Castillo Футболисты сборной Мексики во время товарищеского матча с командой Сербии

Состав сборной Мексики на ЧМ

Агирре при выборе окончательного состава на мундиаль экспериментировать не стал. За основу мексиканский специалист взял сыгранный костяк, поэтому больше половины списка составляют футболисты, которые провели более 30 матчей за национальную команду.

© AP Photo / Kyusung Gong Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа © AP Photo / Kyusung Gong Голкипер сборной Мексики Гильермо Очоа

В состав сборной Мексики вошли два футболиста из Российской премьер-лиги – восстановившийся после повреждения колена хавбек московского "Динамо" Луис Чавес и защитник столичного "Локомотива" Сесар Монтес . Также особое внимание будет приковано к 17-летнему полузащитнику "Тихуаны" Хильберто Море , который может стать настоящим открытием чемпионата мира.

Расписание матчей сборной Мексики

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 11.06.2026 (чт) ЮАР 22:00 Мехико / "Эстадио Ацтека" 1-й тур (матч-открытие ЧМ-2026) 19.06.2026 (пт) Республика Корея 04:00 Сапопан / "Эстадио Акрон" 2-й тур 25.06.2026 (чт) Чехия 04:00 Мехико / "Эстадио Ацтека" 3-й тур

Тренер сборной Мексики

© AP Photo / Eduardo Verdugo Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре © AP Photo / Eduardo Verdugo Главный тренер сборной Мексики Хавьер Агирре

Полное имя Хавьер Агирре Онайндия Дата рождения 1 декабря 1958 (67 лет) Гражданство Мексика / Испания Период работы со сборной 2001–2002, 2009–2010, с июля 2024 (3-й заход) Чемпионаты мира как тренер Мексики 2002, 2010, 2026 (предстоящий) Трофеи со сборной Золотой кубок КОНКАКАФ 2009, 2025; финалист Кубка Америки 2001 Клубный опыт "Атлетико", "Сарагоса", "Эспаньол", "Леганес", "Райо Вальекано" Помощник Рафаэль Маркес

Хавьер Агирре возглавил сборную Мексики уже в третий раз, сменив в июле 2024 года на этом посту Хайме Лосано. Агирре сам провел в составе национальной команды 59 матчей, забив 13 голов. Впервые он занял пост главного тренера сборной в 2001 году и вывел мексиканцев в финал Кубка Америки.

В 2009 году Агирре получил второе приглашение в сборную, у руля которой вновь проработал чуть больше года. Тогда же мексиканцы взяли Золотой кубок КОНКАКАФ. После третьего прихода на пост он повторил этот успех, а также одержал победу в Лиге наций КОНКАКАФ - 2024/25.

На чемпионатах мира 2002 и 2010 годов сборная Мексики под руководством Агирре выбывала на стадии 1/16 финала.

Главная звезда сборной Мексики

© AP Photo / Kyusung Gong Эдсон Альварес © AP Photo / Kyusung Gong Эдсон Альварес

Полное имя Эдсон Омар Альварес Веласкес Дата рождения 24 октября 1997 (28 лет) Позиция Опорный полузащитник / центральный защитник Клуб 2025/26 "Фенербахче" (аренда из "Вест Хэма") Минуты в сезоне ≈1 850 Голы + ассисты 2+3 xG / xA (FBref) 1,4 / 2,1 Матчи / голы за сборную 99 / 7 Капитанский статус капитан с 2023 года

Обычно главными звездами выбирают игроков атакующей линии, но не в случае сборной Мексики. Эдсон Альварес – настоящий символ команды. Защитник, выполняющий роль опорника, дебютировал в матче с исландцами в 2017 году и с тех пор провел 98 матчей, в которых отметился 7 забитыми голами. Многие называют Альвареса сердцем сборной Мексики. Футболист "Вест Хэма", находящийся в аренде в "Фенербахче", трижды выигрывал Золотой кубок КОНКАКАФ.

Он является важнейшей фигурой в схеме игры национальной команды, выполняя роль связующего звена между обороной и нападением. При этом Альварес отлично играет в отборе, вычищая центр поля. Он давно зарекомендовал себя как тактически грамотный футболист, обладающий отличной выносливостью и работоспособностью.

Тактический портрет: как играет сборная Мексики

Команда Хавьера Агирре в большинстве случаев выбирает тактическую схему 4-3-3 с форвардом "Фулхэма" Раулем Хименесом на острие атаки. Несмотря на возраст, а нападающему уже 35 лет, он продолжает оставаться главной ударной силой сборной Мексики и нести большую опасность для любого соперника.

Кроме того, мексиканцев отличает надежность в обороне и скорость при переходе в атаку. Еще одной сильной стороной этой сборной является умение играть в агрессивный прессинг. Сборная Мексики умеет контролировать мяч и оказывать планомерное давление на штрафную площадь противника. Важную роль здесь играет не только Хименес, но и крайние нападающие. При этом есть серьезная проблема: при подключении фланговых защитников мексиканцы периодически оставляют пустые зоны.

Фактор домашнего чемпионата мира – как преимущество, так и проблема команды Агирре. Некоторые ключевые игроки сборной Мексики отличаются психологической неустойчивостью, а давление трибун может негативно сказаться на игре команды. Необходима максимальная концентрация.

Прогноз на турнир