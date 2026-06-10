Сборная Ирана на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Ирана 16 июня стартует на чемпионате мира – 2026 игрой против команды Новой Зеландии. Также в соперниках иранцев по группе G – бельгийцы и египтяне. РИА Новости Спорт рассказывает о команде, которую когда-то считали экзотической а теперь воспринимают всерьез.

Как сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026

№ Команда И В Очки 1 Иран 10 7 23 2 Узбекистан 10 6 21 3 ОАЭ 10 4 15 4 Катар 10 4 13 5 Киргизия 10 2 8 6 Северная Корея 10 0 3

Сборная Ирана стартовала со второй стадии квалификации и вышла в финальную часть чемпионата мира с первого места в группе 1 квалификационного турнира Азиатской конфедерации футбола.

Команда под руководством Амира Галенои обеспечила путевку на ЧМ-2026 еще за два тура до окончания квалификационного соревнования. Сыграв вничью в восьмом туре в домашнем матче со сборной Узбекистана (2:2) иранцы гарантировали себе прямой выход в основную часть мундиаля. По итогам двух раундов квалификации сборная Ирана одержала 11 побед, четыре встречи завершила вничью и потерпела одно поражение – от национальной команды Катара.

© AP Photo / Khalil Hamra Мехди Тареми на тренировке сборной Ирана © AP Photo / Khalil Hamra Мехди Тареми на тренировке сборной Ирана

Лучший бомбардир – нападающий греческого "Олимпиакоса" Мехди Тареми. В десяти матчах отборочного турнира он отметился 10 забитыми голами (два из них – с пенальти). Форвард расположился на третьем месте в списке лучших бомбардиров отборочного турнира АФК. Также в его активе семь голевых передач (четвертый показатель).

На данный момент сборная Ирана идет на 20-м месте в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА)

Состав сборной Ирана на ЧМ

Главный тренер Амир Галенои признался, что выбор состава на чемпионат мира в Канаде , США и Мексике стал самым сложным решением за всю его профессиональную карьеру. Большинство вызванных футболистов представляют клубы из чемпионата Ирана.

Главной сенсацией стало отсутствие даже в предварительном списке бывшего нападающего казанского " Рубина ", "Ростова" и санкт-петербургского " Зенита Сердара Азмуна . Третий по результативности в истории сборной Ирана форвард не попал в состав по политическим причинам. По информации СМИ, виной тому стали фотографии Азмуна с шейхами из ОАЭ. Сам футболист отметил, что Иран в любом случае остается "его сердцем и гордостью".

© AP Photo / Gregory Bull Сборная Ирана по прилете на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Gregory Bull Сборная Ирана по прилете на чемпионат мира-2026

Специалисты сходятся во мнении, что состав иранцев в первую очередь отличает опыт исполнителей. Но в то же время сборная Ирана не обладает глубиной состава в плане равноценных замен, и в случае потери кого-то из лидеров может столкнуться с серьезными проблемами. Средний возраст команды тоже может сказаться на общей картине игры: опыт опытом, но скорости против быстрых соперников иранцам может не хватить.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст ВР Алиреза Бейранванд "Трактор" (Иран) 33 ВР Хоссейн Хоссейни "Сепахан" (Иран) 33 ВР Паям Ниазманд "Персеполис" (Иран) 30 ЗЩ Эхсан Хаджсафи "Сепахан" (Иран) 35 ЗЩ Даниаль Эйри "Малаван" (Иран) 22 ЗЩ Салех Хардани "Эстегляль" (Иран) 27 ЗЩ Хоссейн Канаани "Персеполис" (Иран) 32 ЗЩ Шоджа Халилзаде "Трактор" (Иран) 37 ЗЩ Милад Мохаммади "Персеполис" (Иран) 32 ЗЩ Али Немати "Фулад" (Иран) 30 ЗЩ Рамин Резаэян "Фулад" (Иран) 36 ПЗ Саид Эззатоллахи "Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ) 29 ПЗ Мохаммад Мохеби "Ростов" (Россия) 27 ПЗ Алиреза Джаханбахш "Дендер" (Бельгия) 32 ПЗ Рузбех Чешми "Эстегляль" (Иран) 32 ПЗ Саман Годдос "Калба" (ОАЭ) 32 ПЗ Мехди Тораби "Трактор" (Иран) 31 ПЗ Мохаммад Горбани "Аль-Вахда" (ОАЭ) 25 ПЗ Мехди Гаеди "Аль-Наср Дубай" (ОАЭ) 27 ПЗ Амир Раззагиниа "Эстегляль" (Иран) 20 ПЗ Ария Юсефи "Сепахан" (Иран) 24 НП Мехди Тареми "Олимпиакос" (Греция) 33 НП Али Алипур "Персеполис" (Иран) 30 НП Деннис Эккерт "Стандард" (Бельгия) 29 НП Шахрияр Моганлу "Калба" (ОАЭ) 31 НП Амирхоссейн Хоссейнзаде "Трактор" (Иран) 25

© AP Photo / Gregory Bull Болельщики встречают сборную Ирана в Мексике © AP Photo / Gregory Bull Болельщики встречают сборную Ирана в Мексике

Расписание матчей сборной Ирана

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 16 июня 2026 (пн) Иран – Новая Зеландия 04:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 1-й тур 21 июня 2026 (вс) Бельгия – Иран 22:00 Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium 2-й тур 27 июня 2026 (сб) Египет – Иран 06:00 Сиэтл / Lumen Field 3-й тур

Тренер сборной Ирана – Амир Галенои

© AP Photo / Riza Ozel Главный тренер сборной Ирана Амир Галеноеи © AP Photo / Riza Ozel Главный тренер сборной Ирана Амир Галеноеи

Полное имя Амир Галенои (Amir Ghalenoei) Дата рождения 12 апреля 1963 (63 года) Гражданство Иран Тренерская карьера "Эстегляль", "Сепахан", "Зоб Ахан", "Трактор", сборная Ирана (2006-2007, 2023 - н.в.) Главные трофеи Чемпион Ирана (2008/09, 2014/15), Кубок Хазфи (2008/09) В сборной Ирана с июнь 2023 года (второй заход) Матчей во главе сборной 60 Победы / ничьи / поражения 42 / 11 / 7 Основные схемы 4-2-3-1, 4-3-3 Тактический стиль Прагматизм, дисциплинированная оборона, стандарты, переходные фазы

Галенои впервые возглавил сборную Ирана еще в июле 2006 года, спустя 11 лет после завершения профессиональной карьеры футболиста. Но первый заход специалиста в национальную команду закончился провалом: иранцы вылетели из Кубка Азии - 2007 уже на стадии четвертьфинала, уступив Южной Корее

Контракт с Галенои продлен не был, и он вновь сконцентрировался на клубной работе. За последующие годы он несколько раз становился чемпионом Ирана. Сначала - с "Эстеглялем", а затем – с "Сепаханом".

В 2023 году Галенои вновь получил приглашение в сборную, сменив на посту главного тренера Карлуша Кейруша . На этот раз работа в национальной команде сложилась куда успешнее: иранцы сразу же дошли до полуфинала Кубка Азии, взяв бронзовые медали, а затем показали феноменальный результат в отборе на чемпионат мира - 2026.

Главная звезда сборной Ирана – Мехди Тареми

© AP Photo / Riza Ozel Мехди Тареми © AP Photo / Riza Ozel Мехди Тареми

Параметр Значение Полное имя Мехди Тареми (Mehdi Taremi) Дата рождения 18 июля 1992 (33 года) Позиция Центральный нападающий Рост 187 см Клуб 2025/26 "Олимпиакос" (Греция) Матчи в клубе 2025/26 13 (Суперлига Греции) Голы в клубе 2025/26 10 Матчи в Лиге чемпионов 2025/26 10 Голы / ассисты в ЛЧ 2025/26 2 / 2 Минуты в ЛЧ 2025/26 488 Матчи за сборную 104 Голы за сборную 58 Ассисты за сборную 25

Несмотря на возраст, а в июле Тареми исполнится уже 34 года, он безусловно является ключевой фигурой для сборной Ирана. Лучший бомбардир команды в отборочном турнире чемпионата мира дебютировал в национальной команде еще 11 лет назад, со временем став настоящим лидером иранцев.

Именно его дубль в игре со сборной Узбекистана вывел команду Амира Галенои на ЧМ-2026. Для форварда предстоящий мундиаль станет третьим в карьере: он попадал в состав и на чемпионат мира в России, и на турнир в Катаре. В сентябре 2025 года Тареми провел уже 100-й матч за сборную Ирана, из действующих игроков команды только он преодолел данный рубеж.

Тактический портрет: как играет сборная Ирана

Для сборной Ирана чемпионат мира - 2026 станет четвертым подряд. Несмотря на смену тренеров и поколений, иранцы сохраняют свой фирменный стиль игры, основанный на дисциплине. Команде зачастую не хватает красок, но тренерский штаб этого и не требует. Результат – превыше всего. Отличительной чертой сборной Ирана являются строгие действия от обороны с минимизацией любых рисков. Галенои старается насыщать центр поля, тем самым уменьшая нагрузку на оборону.

Сборная Ирана – одна из самых малозабивающих команд в истории чемпионатов мира. И нет, это не так называемый автобус в ожидании шанса поразить ворота на контратаке. Это вполне четкая схема, в основе которой лежит ось игроков центра поля. Сборная Ирана старается играть в закрытый футбол. Даже пропуская первой, команда не забывает о дисциплине в обороне, продолжая сохранять максимальную плотность в линиях. В отсутствие Азмуна соперникам стоит обратить пристальное внимание не только на Тареми, но и на форварда "Ростова" Мохаммада Мохеби , отличившегося шесть раз в квалификации чемпионата мира.

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