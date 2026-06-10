Сборная Ирана на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Как сборная Ирана отобралась на ЧМ-2026
№
Команда
И
В
Очки
1
Иран
10
7
23
2
Узбекистан
10
6
21
3
ОАЭ
10
4
15
4
Катар
10
4
13
5
Киргизия
10
2
8
6
Северная Корея
10
0
3
Состав сборной Ирана на ЧМ
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
ВР
Алиреза Бейранванд
"Трактор" (Иран)
33
ВР
Хоссейн Хоссейни
"Сепахан" (Иран)
33
ВР
Паям Ниазманд
"Персеполис" (Иран)
30
ЗЩ
Эхсан Хаджсафи
"Сепахан" (Иран)
35
ЗЩ
Даниаль Эйри
"Малаван" (Иран)
22
ЗЩ
Салех Хардани
"Эстегляль" (Иран)
27
ЗЩ
Хоссейн Канаани
"Персеполис" (Иран)
32
ЗЩ
Шоджа Халилзаде
"Трактор" (Иран)
37
ЗЩ
Милад Мохаммади
"Персеполис" (Иран)
32
ЗЩ
Али Немати
"Фулад" (Иран)
30
ЗЩ
Рамин Резаэян
"Фулад" (Иран)
36
ПЗ
Саид Эззатоллахи
"Шабаб Аль-Ахли" (ОАЭ)
29
ПЗ
Мохаммад Мохеби
"Ростов" (Россия)
27
ПЗ
"Дендер" (Бельгия)
32
ПЗ
Рузбех Чешми
"Эстегляль" (Иран)
32
ПЗ
Саман Годдос
"Калба" (ОАЭ)
32
ПЗ
Мехди Тораби
"Трактор" (Иран)
31
ПЗ
Мохаммад Горбани
"Аль-Вахда" (ОАЭ)
25
ПЗ
Мехди Гаеди
"Аль-Наср Дубай" (ОАЭ)
27
ПЗ
Амир Раззагиниа
"Эстегляль" (Иран)
20
ПЗ
Ария Юсефи
"Сепахан" (Иран)
24
НП
Мехди Тареми
"Олимпиакос" (Греция)
33
НП
Али Алипур
"Персеполис" (Иран)
30
НП
Деннис Эккерт
"Стандард" (Бельгия)
29
НП
Шахрияр Моганлу
"Калба" (ОАЭ)
31
НП
Амирхоссейн Хоссейнзаде
"Трактор" (Иран)
25
Расписание матчей сборной Ирана
Дата
Соперник
Время (МСК)
Город / Стадион
Тур
16 июня 2026 (пн)
Иран – Новая Зеландия
04:00
Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium
1-й тур
21 июня 2026 (вс)
Бельгия – Иран
22:00
Лос-Анджелес / Los Angeles Stadium
2-й тур
27 июня 2026 (сб)
Египет – Иран
06:00
Сиэтл / Lumen Field
3-й тур
Тренер сборной Ирана – Амир Галенои
Полное имя
Амир Галенои (Amir Ghalenoei)
Дата рождения
12 апреля 1963 (63 года)
Гражданство
Иран
Тренерская карьера
"Эстегляль", "Сепахан", "Зоб Ахан", "Трактор", сборная Ирана (2006-2007, 2023 - н.в.)
Главные трофеи
Чемпион Ирана (2008/09, 2014/15), Кубок Хазфи (2008/09)
В сборной Ирана с
июнь 2023 года (второй заход)
Матчей во главе сборной
60
Победы / ничьи / поражения
42 / 11 / 7
Основные схемы
4-2-3-1, 4-3-3
Тактический стиль
Прагматизм, дисциплинированная оборона, стандарты, переходные фазы
Главная звезда сборной Ирана – Мехди Тареми
Параметр
Значение
Полное имя
Мехди Тареми (Mehdi Taremi)
Дата рождения
18 июля 1992 (33 года)
Позиция
Центральный нападающий
Рост
187 см
Клуб 2025/26
"Олимпиакос" (Греция)
Матчи в клубе 2025/26
13 (Суперлига Греции)
Голы в клубе 2025/26
10
Матчи в Лиге чемпионов 2025/26
10
Голы / ассисты в ЛЧ 2025/26
2 / 2
Минуты в ЛЧ 2025/26
488
Матчи за сборную
104
Голы за сборную
58
Ассисты за сборную
25