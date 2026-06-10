Сборная Франции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Франции в первом матче чемпионата мира - 2026 сыграет 16 июня с командой Сенегала. Также в рамках группового этапа ее соперниками станут иракцы и норвежцы. РИА Новости Спорт представляет французскую сборную и оценивает ее шансы на титул ЧМ-2026.

Конфедерация УЕФА (Европа) Тренер Дидье Дешам Ключевой игрок Килиан Мбаппе, нападающий (капитан) Группа Группа I Стадия квалификации 1-е место в группе D УЕФА (прямая путевка) Ожидания Уверенный выход из группы с первого места, выход во второй раунд плей-офф, потолок - победа в турнире

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Как сборная Франции отобралась на ЧМ-2026

Канаде и Сборная Франции отбиралась на чемпионат мира - 2026 в США Мексике через группу D с Украиной, Исландией и Азербайджаном. Из шести матчей квалификации французы победили в пяти и один раз сыграли вничью.

После трех побед в первых трех матчах Франция оступилась, потеряв очки в гостевой встрече с Исландией (2:2), но уже в пятом туре отбора обеспечила себе выход на ЧМ, разгромив Украину со счетом 4:0. С первого места в группе D команда Дидье Дешама прошла в финальную часть чемпионата мира - 2026. По данным на 1 июня 2026 года, сборная Франции занимает 1-е место в рейтинге ФИФА

Соперник Счёт Дата Стадион / Город Украина (гостевой) 0:2 05.09.2025 Вроцлав (Польша) Исландия (домашний) 2:1 09.09.2025 Париж, Парк де Пренс Азербайджан (домашний) 3:0 10.10.2025 Париж, Парк де Пренс Исландия (гостевой) 2:2 13.10.2025 Рейкьявик Украина (домашний) 4:0 13.11.2025 Париж, Парк де Пренс Азербайджан (гостевой) 3:1 16.11.2025 Баку

Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Франции в квалификации к ЧМ-2026

© AP Photo / Czarek Sokolowski Футболисты сборной Франции празднуют гол в ворота команды Украины © AP Photo / Czarek Sokolowski Футболисты сборной Франции празднуют гол в ворота команды Украины

Игрок Матчи Голы Ассисты Килиан Мбаппе 4 5 3 Жан-Филипп Матета 3 2 0 Майкл Олисе 5 2 0

К чемпионату мира - 2026 компания-экипировщик французов подготовила форму, которая посвящена тесным дружеским связям Франции и США. Ее узор вдохновлен короной статуи Свободы, которую французы подарили американцам в 1886 году. Классический синий цвет, который дал прозвище сборной Франции (Les Bleus - по-французски “синие”), дополняется белым воротником, отсылающим к победной форме образца ЧМ-1998.

© AP Photo / Charles Krupa Килиан Мбаппе празднует гол в товарищеском матче против бразильцев © AP Photo / Charles Krupa Килиан Мбаппе празднует гол в товарищеском матче против бразильцев

Состав сборной Франции на ЧМ-2026

Заявку сборной Франции на чемпионат мира 14 мая 2026 года объявил главный тренер Дидье Дешам. Она включает 3 вратарей, 9 защитников, 5 полузащитников и 9 нападающих.

Самый юный игрок в составе французской сборной - 20-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Дебютировав за Les Bleus еще в 17 лет и забив гол в первом же своем матче в ворота Гибралтара , он стал самым молодым игроком и бомбардиром национальной команды с 1914 года.

Самый опытный среди французов - 35-летний Н’Голо Канте, чемпион мира - 2018. Помимо него, из состава, побеждавшего на мундиале в России , на чемпионат мира - 2026 едут Килиан Мбаппе, Усман Дембеле , Адриен Рабьо, Лукас Эрнандес и главный тренер Дидье Дешам.

© AP Photo / Thomas Padilla Французские футболисты на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном © AP Photo / Thomas Padilla Французские футболисты на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Расписание матчей сборной Франции

Сборная Франции сыграет матчи группового этапа чемпионата мира в трех американских городах - Ист-Ратерфорде, Филадельфии и Фоксборо. Первым соперником французов будет сборная Сенегала, матч пройдет уже 16 июня в 22:00 по московскому времени.

23 июня в полночь по московскому времени сборная Франции встретится с командой Ирака, а 26 июня в 22:00 по Москве команда Дешама сыграет со своим главным конкурентом в борьбе за первое место в группе - сборной Норвегии во главе с одним из лучших форвардов мира Эрлингом Холандом.

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 16.06.2026 Франция - Сенегал 22:00 Ист-Ратерфорд / MetLife Stadium 1-й тур 23.06.2026 Франция - Ирак 00:00 Филадельфия/Lincoln Financial Field 2-й тур 26.06.2026 Норвегия - Франция 22:00 Фоксборо/Gillette Stadium 3-й тур

Тренер сборной Франции

© AP Photo / Jeremias Gonzalez Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам © AP Photo / Jeremias Gonzalez Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Полное имя Дидье Клод Дешам Дата рождения 15 октября 1968 На посту с 8 июля 2012 Матчей во главе сборной 178 Победы / ничьи / поражения 115 / 35 / 28 Процент побед 64,61% Главные трофеи ЧМ-2018, Лига наций УЕФА - 2021

Знаменитый капитан сборной Франции конца 90-х, чемпион мира и Европы в составе национальной команды Дидье Дешам возглавил Les Bleus после Евро-2012. Чемпионат мира - 2026 станет для него последним турниром у руля французской сборной, уже объявлено, что после мундиаля вне зависимости от результатов он покинет команду.

Дешам уже давно превзошел всех своих предшественников и по количеству матчей во главе сборной, и по времени работы с ней. В 2018 году он вошел в избранный круг тех, кому удавалось стать чемпионом мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера (помимо Дешама, это немец Франц Беккенбауэр и бразилец Марио Загалло ).

Сборная Франции под руководством Дидье Дешама не похожа на те брызги шампанского, которые показывали французы в восьмидесятых с Мишелем Платини . Их футбол гораздо более рациональный и осторожный. Это игра от обороны с акцентом на контратаки - они готовы отдавать мяч соперникам, чтобы потом наказать их в быстрых выпадах. Плотная защита позволяет мало пропускать, звезды в атаке стабильно забивают. По итогу на дистанции сборная Франции Дидье Дешама показывает выдающийся результат и намерена подтвердить класс на чемпионате мира - 2026.

Главная звезда сборной Франции — Килиан Мбаппе

Полное имя Килиан Мбаппе Дата рождения 20.12.1988 (27 лет) Позиция Центральный нападающий, капитан Клуб (2025/26) Реал (Мадрид, Испания) Голы в клубе (сезон-2025/26) 42 в 44 матчах Матчи за сборную 96 Голы за сборную 56 Голы в отборе ЧМ-2026 5 (лучший бомбардир группы D) Чемпионаты мира 3-й (2018, 2022, 2026) Лучший результат на ЧМ Победа (2018)

Переход из "ПСЖ" в мадридский "Реал" пока не принес Килиану Мбаппе новых трофеев, но закрепил его в статусе мировой звезды. Впрочем, во Франции его боготворят уже 10 лет - с момента суперраннего и суперуспешного дебюта в "Монако", когда стало понятно, что в стране появился новый фантастический талант уровня Платини и Зидана. На своем первом чемпионате мира Мбаппе забил 4 гола, в том числе в финале, и был признан лучшим молодым игроком победного для французов мундиаля.

© AP Photo / Nick Wass Килиан Мбаппе © AP Photo / Nick Wass Килиан Мбаппе

Четыре года назад в Катаре он снова дотащил французскую сборную до финала и своим хет-триком в решающем матче едва не остановил самого Лео Месси. Теперь Килиан может стать не только лучшим бомбардиром в истории своей сборной (до Оливье Жиру остается всего один забитый мяч), но и лучшим голеадором чемпионатов мира. Сейчас у Мбаппе 12 голов на мундиалях, а у лидера всех времен немца Мирослава Клозе - 16.

Несмотря на свой статус и невероятный бомбардирский талант, Мбаппе старается быть полезным для сборной, здорово взаимодействует с партнерами и поддерживает отличную атмосферу в раздевалке. При этом кажется, что сейчас он еще только выходит на пик своих возможностей и ни в коем случае не останавливается в развитии.

Тактический портрет: как играет сборная Франции

© AP Photo / Jeremias Gonzalez Болельщики сборной Франции © AP Photo / Jeremias Gonzalez Болельщики сборной Франции

В центре поля за мощь и разрушение будет отвечать Орельен Тчуамени из "Реала", а за созидание - Адриен Рабьо из "Милана". Подменить их всегда будут готовы опытнейший Н’Голо Канте, сейчас выступающий за "Фенербахче", универсальный Ману Коне из "Ромы" и юный талант Уоррен Заир-Эмери из "ПСЖ".

В группе атаки неприкасаемыми можно считать капитана Килиана Мбаппе и действующего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле. Очень мощно провел этот сезон в "Баварии" признанный лучшим игроком Бундеслиги Майкл Олисе, который также почти наверняка начнет чемпионат мира в качестве основного игрока сборной. На оставшееся место будут в равной степени претендовать победитель Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" Дезире Дуэ и здорово проведший сезон в "Манчестер Сити" Райан Шерки

Состав французской сборной точно можно считать одним из самых сильных и сбалансированных среди всех участников чемпионата мира. На каждую позицию есть сразу несколько кандидатов, а атака так и вовсе выглядит сильнейшей на планете. При этом у Дидье Дешама очень молодая команда - средний возраст игроков всего 27 лет, а значит, нехватка сил не должна помешать французам на длинной дистанции чемпионата.

Прогноз на турнир

После жеребьевки финального турнира Дидье Дешам называл группу I одной из самых сложных на чемпионате мира. На Сенегале французы уже обжигались на ЧМ-2002, когда в статусе действующих чемпионов планеты проиграли африканцам 0:1 и после этого вообще не смогли выйти из группы. В этот раз сенегальцы с их фантомной победой на Кубке Африки выглядят даже сильнее, чем в начале века. Опасна и сборная Норвегии, имеющая в составе таких звезд, как Эрлинг Холанд, Александр Серлот и Мартин Эдегор . Пожалуй, лишь команда Ирака не выглядит серьезным соперником.