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Сборная Франции на ЧМ-2026: состав Дешама, группа I, расписание матчей, прогноз
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Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
07:15 10.06.2026

Сборная Франции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

© AP Photo / Jeremias GonzalezСборная Франции перед товарищеским матчем с командой Кот-д'Ивуара
Сборная Франции перед товарищеским матчем с командой Кот-д'Ивуара - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
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Оглавление
Сборная Франции в первом матче чемпионата мира - 2026 сыграет 16 июня с командой Сенегала. Также в рамках группового этапа ее соперниками станут иракцы и норвежцы. РИА Новости Спорт представляет французскую сборную и оценивает ее шансы на титул ЧМ-2026.

Конфедерация

УЕФА (Европа)

Тренер

Дидье Дешам

Ключевой игрок

Килиан Мбаппе, нападающий (капитан)

Группа

Группа I

Стадия квалификации

1-е место в группе D УЕФА (прямая путевка)

Ожидания

Уверенный выход из группы с первого места, выход во второй раунд плей-офф, потолок - победа в турнире

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Все группы ЧМ-2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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Все группы ЧМ-2026

Как сборная Франции отобралась на ЧМ-2026

Сборная Франции отбиралась на чемпионат мира - 2026 в США, Канаде и Мексике через группу D с Украиной, Исландией и Азербайджаном. Из шести матчей квалификации французы победили в пяти и один раз сыграли вничью.
После трех побед в первых трех матчах Франция оступилась, потеряв очки в гостевой встрече с Исландией (2:2), но уже в пятом туре отбора обеспечила себе выход на ЧМ, разгромив Украину со счетом 4:0. С первого места в группе D команда Дидье Дешама прошла в финальную часть чемпионата мира - 2026. По данным на 1 июня 2026 года, сборная Франции занимает 1-е место в рейтинге ФИФА.

Соперник

Счёт

Дата

Стадион / Город

Украина (гостевой)

0:2

05.09.2025

Вроцлав (Польша)

Исландия (домашний)

2:1

09.09.2025

Париж, Парк де Пренс

Азербайджан (домашний)

3:0

10.10.2025

Париж, Парк де Пренс

Исландия (гостевой)

2:2

13.10.2025

Рейкьявик

Украина (домашний)

4:0

13.11.2025

Париж, Парк де Пренс

Азербайджан (гостевой)

3:1

16.11.2025

Баку

Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Франции в квалификации к ЧМ-2026

© AP Photo / Czarek SokolowskiФутболисты сборной Франции празднуют гол в ворота команды Украины
Футболисты сборной Франции празднуют гол в ворота команды Украины - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Czarek Sokolowski
Футболисты сборной Франции празднуют гол в ворота команды Украины

Игрок

Матчи

Голы

Ассисты

Килиан Мбаппе

4

5

3

Жан-Филипп Матета

3

2

0

Майкл Олисе

5

2

0

К чемпионату мира - 2026 компания-экипировщик французов подготовила форму, которая посвящена тесным дружеским связям Франции и США. Ее узор вдохновлен короной статуи Свободы, которую французы подарили американцам в 1886 году. Классический синий цвет, который дал прозвище сборной Франции (Les Bleus - по-французски “синие”), дополняется белым воротником, отсылающим к победной форме образца ЧМ-1998.
© AP Photo / Charles KrupaКилиан Мбаппе празднует гол в товарищеском матче против бразильцев
Килиан Мбаппе празднует гол в товарищеском матче против бразильцев - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Charles Krupa
Килиан Мбаппе празднует гол в товарищеском матче против бразильцев

Состав сборной Франции на ЧМ-2026

Заявку сборной Франции на чемпионат мира 14 мая 2026 года объявил главный тренер Дидье Дешам. Она включает 3 вратарей, 9 защитников, 5 полузащитников и 9 нападающих.
Самый юный игрок в составе французской сборной - 20-летний полузащитник Уоррен Заир-Эмери. Дебютировав за Les Bleus еще в 17 лет и забив гол в первом же своем матче в ворота Гибралтара, он стал самым молодым игроком и бомбардиром национальной команды с 1914 года.
Самый опытный среди французов - 35-летний Н’Голо Канте, чемпион мира - 2018. Помимо него, из состава, побеждавшего на мундиале в России, на чемпионат мира - 2026 едут Килиан Мбаппе, Усман Дембеле, Адриен Рабьо, Лукас Эрнандес и главный тренер Дидье Дешам.

Позиция

Игрок

Клуб (2025/26)

Возраст

ВР

Майк Меньян

Милан (Италия)

30

ВР

Брис Самба

Ренн (Франция)

32

ВР

Робен Риссер

Ланс (Франция)

21

ЗЩ

Жюль Кунде

Барселона (Испания)

27

ЗЩ

Ибраима Конате

Ливерпуль (Англия)

26

ЗЩ

Дайо Юпамекано

Бавария (Германия)

27

ЗЩ

Вильям Салиба

Арсенал (Англия)

25

ЗЩ

Тео Эрнандес

Аль-Хиляль (Сауд. Аравия)

28

ЗЩ

Лукас Эрнандес

ПСЖ (Франция)

30

ЗЩ

Люка Динь

Астон Вилла (Англия)

32

ЗЩ

Мало Гюсто

Челси (Англия)

22

ЗЩ

Максанс Лякруа

Кристал Пэлас (Англия)

25

ПЗ

Орельен Тчуамени

Реал Мадрид (Испания)

26

ПЗ

Адриен Рабьо

Милан (Италия)

31

ПЗ

Н'Голо Канте

Фенербахче (Турция)

35

ПЗ

Ману Коне

Рома (Италия)

24

ПЗ

Уоррен Заир-Эмери

ПСЖ (Франция)

20

НП

Килиан Мбаппе

Реал Мадрид (Испания)

27

НП

Усман Дембеле

ПСЖ (Франция)

28

НП

Майкл Олисе

Бавария (Германия)

24

НП

Дезире Дуэ

ПСЖ (Франция)

20

НП

Райан Шерки

Манчестер Сити (Англия)

22

НП

Бредли Барколя

ПСЖ (Франция)

23

НП

Маркюс Тюрам

Интер (Италия)

28

НП

Жан-Филипп Матета

Кристал Пэлас (Англия)

28

НП

Магнес Аклиуш

Монако (Франция)

24

© AP Photo / Thomas PadillaФранцузские футболисты на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном
Французские футболисты на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Thomas Padilla
Французские футболисты на встрече с президентом Франции Эмманюэлем Макроном

Расписание матчей сборной Франции

Сборная Франции сыграет матчи группового этапа чемпионата мира в трех американских городах - Ист-Ратерфорде, Филадельфии и Фоксборо. Первым соперником французов будет сборная Сенегала, матч пройдет уже 16 июня в 22:00 по московскому времени.
23 июня в полночь по московскому времени сборная Франции встретится с командой Ирака, а 26 июня в 22:00 по Москве команда Дешама сыграет со своим главным конкурентом в борьбе за первое место в группе - сборной Норвегии во главе с одним из лучших форвардов мира Эрлингом Холандом.

Дата

Соперник

Время (МСК)

Город / Стадион

Тур

16.06.2026

Франция - Сенегал

22:00

Ист-Ратерфорд / MetLife Stadium

1-й тур

23.06.2026

Франция - Ирак

00:00

Филадельфия/Lincoln Financial Field

2-й тур

26.06.2026

Норвегия - Франция

22:00

Фоксборо/Gillette Stadium

3-й тур

Тренер сборной Франции

© AP Photo / Jeremias GonzalezГлавный тренер сборной Франции Дидье Дешам
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам

Полное имя

Дидье Клод Дешам

Дата рождения

15 октября 1968

На посту с

8 июля 2012

Матчей во главе сборной

178

Победы / ничьи / поражения

115 / 35 / 28

Процент побед

64,61%

Главные трофеи

ЧМ-2018, Лига наций УЕФА - 2021

Знаменитый капитан сборной Франции конца 90-х, чемпион мира и Европы в составе национальной команды Дидье Дешам возглавил Les Bleus после Евро-2012. Чемпионат мира - 2026 станет для него последним турниром у руля французской сборной, уже объявлено, что после мундиаля вне зависимости от результатов он покинет команду.
Дешам уже давно превзошел всех своих предшественников и по количеству матчей во главе сборной, и по времени работы с ней. В 2018 году он вошел в избранный круг тех, кому удавалось стать чемпионом мира как в качестве игрока, так и в качестве тренера (помимо Дешама, это немец Франц Беккенбауэр и бразилец Марио Загалло).
Сборная Франции под руководством Дидье Дешама не похожа на те брызги шампанского, которые показывали французы в восьмидесятых с Мишелем Платини. Их футбол гораздо более рациональный и осторожный. Это игра от обороны с акцентом на контратаки - они готовы отдавать мяч соперникам, чтобы потом наказать их в быстрых выпадах. Плотная защита позволяет мало пропускать, звезды в атаке стабильно забивают. По итогу на дистанции сборная Франции Дидье Дешама показывает выдающийся результат и намерена подтвердить класс на чемпионате мира - 2026.

Главная звезда сборной Франции — Килиан Мбаппе

Полное имя

Килиан Мбаппе

Дата рождения

20.12.1988 (27 лет)

Позиция

Центральный нападающий, капитан

Клуб (2025/26)

Реал (Мадрид, Испания)

Голы в клубе (сезон-2025/26)

42 в 44 матчах

Матчи за сборную

96

Голы за сборную

56

Голы в отборе ЧМ-2026

5 (лучший бомбардир группы D)

Чемпионаты мира

3-й (2018, 2022, 2026)

Лучший результат на ЧМ

Победа (2018)

Переход из "ПСЖ" в мадридский "Реал" пока не принес Килиану Мбаппе новых трофеев, но закрепил его в статусе мировой звезды. Впрочем, во Франции его боготворят уже 10 лет - с момента суперраннего и суперуспешного дебюта в "Монако", когда стало понятно, что в стране появился новый фантастический талант уровня Платини и Зидана. На своем первом чемпионате мира Мбаппе забил 4 гола, в том числе в финале, и был признан лучшим молодым игроком победного для французов мундиаля.
© AP Photo / Nick WassКилиан Мбаппе
Килиан Мбаппе - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Nick Wass
Килиан Мбаппе
Четыре года назад в Катаре он снова дотащил французскую сборную до финала и своим хет-триком в решающем матче едва не остановил самого Лео Месси. Теперь Килиан может стать не только лучшим бомбардиром в истории своей сборной (до Оливье Жиру остается всего один забитый мяч), но и лучшим голеадором чемпионатов мира. Сейчас у Мбаппе 12 голов на мундиалях, а у лидера всех времен немца Мирослава Клозе - 16.
Несмотря на свой статус и невероятный бомбардирский талант, Мбаппе старается быть полезным для сборной, здорово взаимодействует с партнерами и поддерживает отличную атмосферу в раздевалке. При этом кажется, что сейчас он еще только выходит на пик своих возможностей и ни в коем случае не останавливается в развитии.

Тактический портрет: как играет сборная Франции

Сборная Франции играет по тактической схеме 4-2-4, стараясь максимально использовать свою мощнейшую атаку. Основным голкипером, как и все последние годы, на чемпионате мира наверняка будет Майк Меньян из Милана. Пару центральных защитников должны составить чемпион Англии Вильям Салиба из "Арсенала" и чемпион Германии Дайо Упамекано из "Баварии". Справа в обороне место в стартовом составе почти гарантировано Жюлю Кунде из "Барселоны", а вот слева на равных будут конкурировать победитель Лиги Европы в составе "Астон Виллы" Люка Динь и не потерявший своих сильных качеств после отъезда в саудовский "Аль-Хиляль" Тео Эрнандес.
© AP Photo / Jeremias GonzalezБолельщики сборной Франции
Болельщики сборной Франции - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© AP Photo / Jeremias Gonzalez
Болельщики сборной Франции
В центре поля за мощь и разрушение будет отвечать Орельен Тчуамени из "Реала", а за созидание - Адриен Рабьо из "Милана". Подменить их всегда будут готовы опытнейший Н’Голо Канте, сейчас выступающий за "Фенербахче", универсальный Ману Коне из "Ромы" и юный талант Уоррен Заир-Эмери из "ПСЖ".
В группе атаки неприкасаемыми можно считать капитана Килиана Мбаппе и действующего обладателя "Золотого мяча" Усмана Дембеле. Очень мощно провел этот сезон в "Баварии" признанный лучшим игроком Бундеслиги Майкл Олисе, который также почти наверняка начнет чемпионат мира в качестве основного игрока сборной. На оставшееся место будут в равной степени претендовать победитель Лиги чемпионов в составе "ПСЖ" Дезире Дуэ и здорово проведший сезон в "Манчестер Сити" Райан Шерки.
© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкДезире Дуэ
Дезире Дуэ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Дезире Дуэ
Состав французской сборной точно можно считать одним из самых сильных и сбалансированных среди всех участников чемпионата мира. На каждую позицию есть сразу несколько кандидатов, а атака так и вовсе выглядит сильнейшей на планете. При этом у Дидье Дешама очень молодая команда - средний возраст игроков всего 27 лет, а значит, нехватка сил не должна помешать французам на длинной дистанции чемпионата.

Прогноз на турнир

После жеребьевки финального турнира Дидье Дешам называл группу I одной из самых сложных на чемпионате мира. На Сенегале французы уже обжигались на ЧМ-2002, когда в статусе действующих чемпионов планеты проиграли африканцам 0:1 и после этого вообще не смогли выйти из группы. В этот раз сенегальцы с их фантомной победой на Кубке Африки выглядят даже сильнее, чем в начале века. Опасна и сборная Норвегии, имеющая в составе таких звезд, как Эрлинг Холанд, Александр Серлот и Мартин Эдегор. Пожалуй, лишь команда Ирака не выглядит серьезным соперником.
ЧМ по футболу 2026
16 июня 2026 • начало в 22:00
Матч не начался
Франция
:
Сенегал
Календарь Турнирная таблица История встреч
И все же Франция считается однозначным фаворитом как своей группы, так и всего чемпионата. При этом уже в 1/8 финала, судя по календарю, ее может ждать сборная Германии, так что легкая дорога к третьему титулу чемпионов мира французам явно не светит. Несмотря на это, очевидно, что любой результат, кроме победы в турнире, болельщики сборной Франции будут рассматривать как неудачу.
Трофей чемпионата мира 2026 года - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
ЧМ-2026: расписание, 12 групп, стадионы и фавориты чемпионата мира
9 июня, 12:00
 
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