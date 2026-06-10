Сборная Франции на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

- Как сборная Франции отобралась на ЧМ-2026
- Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Франции в квалификации к ЧМ-2026
- Состав сборной Франции на ЧМ-2026
- Расписание матчей сборной Франции
- Тренер сборной Франции
- Главная звезда сборной Франции — Килиан Мбаппе
- Тактический портрет: как играет сборная Франции
- Прогноз на турнир
Конфедерация
УЕФА (Европа)
Тренер
Ключевой игрок
Килиан Мбаппе, нападающий (капитан)
Группа
Группа I
Стадия квалификации
1-е место в группе D УЕФА (прямая путевка)
Ожидания
Уверенный выход из группы с первого места, выход во второй раунд плей-офф, потолок - победа в турнире
Как сборная Франции отобралась на ЧМ-2026
Соперник
Счёт
Дата
Стадион / Город
Украина (гостевой)
0:2
05.09.2025
Исландия (домашний)
2:1
09.09.2025
Париж, Парк де Пренс
Азербайджан (домашний)
3:0
10.10.2025
Париж, Парк де Пренс
Исландия (гостевой)
2:2
13.10.2025
Рейкьявик
Украина (домашний)
4:0
13.11.2025
Париж, Парк де Пренс
Азербайджан (гостевой)
3:1
16.11.2025
Лучшие бомбардиры и ассистенты сборной Франции в квалификации к ЧМ-2026
Состав сборной Франции на ЧМ-2026
Позиция
Игрок
Клуб (2025/26)
Возраст
ВР
Майк Меньян
Милан (Италия)
30
ВР
Брис Самба
Ренн (Франция)
32
ВР
Робен Риссер
Ланс (Франция)
21
ЗЩ
Жюль Кунде
Барселона (Испания)
27
ЗЩ
Ибраима Конате
Ливерпуль (Англия)
26
ЗЩ
Бавария (Германия)
27
ЗЩ
Вильям Салиба
Арсенал (Англия)
25
ЗЩ
Тео Эрнандес
Аль-Хиляль (Сауд. Аравия)
28
ЗЩ
Лукас Эрнандес
ПСЖ (Франция)
30
ЗЩ
Люка Динь
Астон Вилла (Англия)
32
ЗЩ
Мало Гюсто
22
ЗЩ
Максанс Лякруа
Кристал Пэлас (Англия)
25
ПЗ
Орельен Тчуамени
Реал Мадрид (Испания)
26
ПЗ
Адриен Рабьо
Милан (Италия)
31
ПЗ
Н'Голо Канте
35
ПЗ
Ману Коне
24
ПЗ
Уоррен Заир-Эмери
ПСЖ (Франция)
20
НП
Килиан Мбаппе
Реал Мадрид (Испания)
27
НП
Усман Дембеле
ПСЖ (Франция)
28
НП
Майкл Олисе
Бавария (Германия)
24
НП
Дезире Дуэ
ПСЖ (Франция)
20
НП
Райан Шерки
Манчестер Сити (Англия)
22
НП
Бредли Барколя
ПСЖ (Франция)
23
НП
Интер (Италия)
28
НП
Жан-Филипп Матета
Кристал Пэлас (Англия)
28
НП
Магнес Аклиуш
Монако (Франция)
24
Расписание матчей сборной Франции
Тренер сборной Франции
Полное имя
Дидье Клод Дешам
Дата рождения
15 октября 1968
На посту с
8 июля 2012
Матчей во главе сборной
178
Победы / ничьи / поражения
115 / 35 / 28
Процент побед
64,61%
Главные трофеи
ЧМ-2018, Лига наций УЕФА - 2021
Главная звезда сборной Франции — Килиан Мбаппе
Полное имя
Килиан Мбаппе
Дата рождения
20.12.1988 (27 лет)
Позиция
Центральный нападающий, капитан
Клуб (2025/26)
Реал (Мадрид, Испания)
Голы в клубе (сезон-2025/26)
42 в 44 матчах
Матчи за сборную
96
Голы за сборную
56
Голы в отборе ЧМ-2026
5 (лучший бомбардир группы D)
Чемпионаты мира
3-й (2018, 2022, 2026)
Лучший результат на ЧМ
Победа (2018)