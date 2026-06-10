Сборная Бразилии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Бразилии 14 июня стартует на чемпионате мира - 2026 матчем против команды Марокко. Последний титул пентакампеоны взяли 24 года назад. РИА Новости Спорт рассказывает о команде Карло Анчелотти и отвечает на вопрос, действительно ли бразильцы превратились в середняка южноамериканского футбола.

Конфедерация КОНМЕБОЛ (CONMEBOL) Тренер Карло Анчелотти (Италия) Ключевой игрок Винисиус Жуниор, левый вингер ("Реал") Группа Группа C (Марокко, Шотландия, Гаити) Стадия квалификации Пятое место в отборе КОНМЕБОЛ, 28 очков (8В-4Н-6П, 24:17) Ожидания Уверенный выход с первого места группы, реалистичная цель — 1/4 финала

© Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026 © Иллюстрация РИА Новости Все группы ЧМ-2026

Как сборная Бразилии отобралась на ЧМ-2026

№ Команда И В Очки 1 Аргентина 18 12 38 2 Эквадор 18 8 29 3 Колумбия 18 7 28 4 Уругвай 18 7 28 5 Бразилия 18 8 28 6 Парагвай 18 7 28 7 Боливия 18 6 20 8 Венесуэла 18 4 18 9 Перу 18 2 12 10 Чили 18 2 11

Сборная Бразилии еще ни разу не пропускала чемпионат мира, но квалификацию КОНМЕБОЛ на турнир в США, Канаде и Мексике провела из рук вон плохо. Пятое место пусть и обеспечило команде Карло Анчелотти прямой выход на ЧМ-2026, но не удовлетворило ни саму сборную, ни ее болельщиков. Серия из трех поражений от Уругвая, Колумбии и Аргентины в первой половине отборочного турнира серьезно пошатнула позиции пентакампеонов.

После второй встречи с аргентинцами (1:4) руководство бразильского футбола пошло на беспрецедентные меры и отправило в отставку главного тренера Доривала Жуниора. С приходом Анчелотти ситуация изменилась не сильно: две победы, ничья и поражение. Как итог – пятое место в группе и 28 набранных очков из 54 возможных, худший результат в истории.

Лучшим бомбардиром сборной Бразилии в отборе на мундиаль стал полузащитник "Барселоны" Рафинья. В его активе пять голов, правда, три из них – с пенальти. Он же стал лидером команды по системе "гол+пас" (7). Лучший ассистент с тремя голевыми передачами – форвард "Сантоса" Неймар. На данный момент южноамериканская сборная занимает шестую строчку в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

Соперник Счет Дата Стадион Боливия 5:1 (В) 08.09.2023 Мангейран, Белем Колумбия 1:2 (П) 16.11.2023 Метрополитано, Барранкилья Аргентина 1:0 (П) 21.11.2023 Маракана, Рио-де-Жанейро Колумбия 2:1 (В) 20.03.2025 Мане Гарринча, Бразилиа Аргентина 1:4 (П) 25.03.2025 Монументаль, Буэнос-Айрес Эквадор 0:0 (Н) 05.06.2025 Монументаль, Гуаякиль Парагвай 1:0 (В) 10.06.2025 Арена Коринтианс, Сан-Паулу Чили 3:0 (В) 04.09.2025 Маракана, Рио-де-Жанейро Боливия 0:1 (П) 09.09.2025 Эль-Альто, Эль-Альто

© AP Photo / Seth Wenig Сборная Бразилии по прилету на чемпионат мира в США © AP Photo / Seth Wenig Сборная Бразилии по прилету на чемпионат мира в США

Состав сборной Бразилии на ЧМ

Из объявления окончательного состава на чемпионат мира в Бразилии сделали настоящее шоу на уровне вручения "Золотого мяча". Прямая трансляция на бразильском телевидении, красочное оформление и главная интрига вечера: попадет ли в список нападающий Неймар. На весенние товарищеские матчи Анчелотти форварда "Сантоса" не вызывал. Но в итоговый состав 34-летнего футболиста все же включил. Неймар не смог сдержать слез. Однако главный тренер прозрачно намекнул, что места на поле на ЧМ форварду, восстанавливающемуся после травмы, может и не найтись.

Также в состав попали два футболиста санкт-петербургского "Зенита" - Дуглас Сантос и Луис Энрике. Первого Анчелотти рассматривает как игрока основы. А вот сможет ли проявить себя Луис Энрике – покажет время. Многих удивил невызов на чемпионат мира форварда "Челси" Жоао Педро, ставшего пятым по результативности по итогам сезона Английской премьер-лиги. "Мне жаль игроков, которых не включили в состав. Таких как Жоао Педро.Он провел отличный сезон, однако мы выбрали других футболистов", - заявил Анчелотти.

Также вне заявки оказался Антони, набравший по ходу сезона за "Бетис" "14+9" и подаривший испанскому клубу путевку в Лигу чемпионов.

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст ВР Алиссон "Ливерпуль" (Англия) 33 ВР Эдерсон "Фенербахче" (Турция) 32 ВР Вевертон "Палмейрас" (Бразилия) 38 ЗЩ Маркиньос (капитан) "ПСЖ" (Франция) 32 ЗЩ Габриэл "Арсенал" (Англия) 28 ЗЩ Бремер "Ювентус" (Италия) 29 ЗЩ Данило "Фламенго" (Бразилия) 35 ЗЩ Алекс Сандро "Фламенго" (Бразилия) 35 ЗЩ Дуглас Сантос "Зенит" (Россия) 32 ЗЩ Рожер Ибаньес "Аль-Ахли" (С. Аравия) 28 ЗЩ Лео Перейра "Фламенго" (Бразилия) 30 ПЗ Эдерсон "Аталанта" (Италия) 28 ПЗ Каземиро "Манчестер Юнайтед" (Англия) 34 ПЗ Бруно Гимарайнс "Ньюкасл" (Англия) 28 ПЗ Лукас Пакета "Фламенго" (Бразилия) 28 ПЗ Данило "Ботафого" (Бразилия) 25 ПЗ Фабиньо "Аль-Иттихад" (С. Аравия) 32 НП Винисиус Жуниор "Реал" (Испания) 25 НП Рафинья "Барселона" (Испания) 29 НП Неймар "Сантос" (Бразилия) 34 НП Габриэл Мартинелли "Арсенал" (Англия) 24 НП Матеус Кунья "Манчестер Юнайтед" (Англия) 26 НП Эндрик "Лион" (Франция) 19 НП Луис Энрике "Зенит" (Россия) 24 НП Игор Тиаго "Брентфорд" (Англия) 24 НП Райан "Борнмут" (Англия) 19

© AP Photo / Silvia Izquierdo Объявление окончательного состава сборной Бразилии на чемпионат мира-2026 © AP Photo / Silvia Izquierdo Объявление окончательного состава сборной Бразилии на чемпионат мира-2026

Расписание матчей сборной Бразилии

Дата Соперник Время (МСК) Город/Стадион Тур 14.06.2026 Марокко 01:00 Ист-Резерфорд, MetLife Stadium 1-й 20.06.2026 Гаити 03:30 Филадельфия, Lincoln Financial Field 2-й 25.06.2026 Шотландия 01:00 Майами, Hard Rock Stadium 3-й

Тренер сборной Бразилии

© AP Photo / Seth Wenig Карло Анчелотти © AP Photo / Seth Wenig Карло Анчелотти

Полное имя Карло Анчелотти Гражданство Италия Возраст 67 лет (10.06.1959) В должности с май 2025 Матчей со сборной 14 (8В-3Н-3П) Главные трофеи Лига чемпионов УЕФА (5 раз), Суперкубок УЕФА (5 раз) чемпион всех топ-5 лиг Европы, клубный ЧМ Контракт до 2030 года Базовая схема 4-3-3 с переходом в 4-2-3-1

Карло Анчелотти возглавил сборную Бразилии по ходу отборочного турнира, сменив Доривала Жуниора. Итальянский специалист стал первым иностранцем, который будет возглавлять пентакампеонов на чемпионате мира. Анчелотти является одним из самых успешных тренеров в истории клубного футбола. Только ему удалось пять раз выиграть Лигу чемпионов. Также только он брал чемпионские титулы во всех ведущих европейских лигах – Германии, Испании, Франции, Англии и Италии.

Должность главного тренера сборной Анчелотти занял впервые. В 1994 году он помогал Арриго Сакки в сборной Италии. Изначально контракт с Анчелотти был рассчитан до чемпионата мира в США, Мексике и Канаде, но в мае договор продлили еще на четыре года.

Главная звезда сборной Бразилии

Винисиус Жуниор является воспитанником "Фламенго". Он начинал карьеру с футзала, но быстро привлек внимание скаутов основной команды. Дебютировал в чемпионате Бразилии в 16 лет, а спустя два года за 45 миллионов евро перешел в мадридский "Реал".

На данный момент Винисиус уже является обладателем трех титулов чемпиона Испании, победителем национального Кубка, двукратным обладателем кубка Лиги чемпионов и двукратным победителем Суперкубка УЕФА. Также форвард дважды брал золото клубного чемпионата мира и побеждал в Межконтинентальном кубке.

© AP Photo / Bruna Prado Винисисус Жуниор © AP Photo / Bruna Prado Винисисус Жуниор

ФИФА признала Винисиуса лучшим игроком мира в 2024 году. Его отличает великолепная скорость, дриблинг и абсолютная непредсказуемость. Даже Неймар не стеснялся называть его кумиром и героем. За основную сборную Бразилии Винисиус выступает с 18 лет, забив 9 голов в 49 матчах.

Имя Винисиус Жуниор Позиция Левый вингер Клуб Реал (Мадрид) (Ла Лига) Возраст 24 года (12.07.2000) Рост 176 см Минуты в сезоне-2025/26 2 825 минут Голы + ассисты (сезон в клубе) 16+5 Голы за сборную 9 в 49 матчах xG / xA (сезон) 13,65 / 5,60

Тактический портрет: как играет сборная Бразилии

Последний из пяти титулов чемпионов мира бразильцы завоевали 24 года назад. Смена поколений явно не пошла на пользу пентакампеонам. У Анчелотти достаточно организованная команда, но все же сборной Бразилии не хватает взаимопонимания на поле. В силу бразильского менталитета личные амбиции зачастую становятся для футболистов важнее командной игры. А это напрямую сказывается на результативности.

Сборная Бразилии хорошо владеет мячом, но периодически ошибается в позиционной игре, в том числе – в обороне. Специалисты сходятся во мнении, что бразильская национальная команда давно потеряла и никак не может найти свой стиль. Хороший подбор исполнителей нивелируется плохим взаимодействием между игроками.

Особую опасность для соперников несут бразильские фланги. К атакам активно подключаются как полузащитники, так и защитники, что продемонстрировал тот же Дуглас Сантос в товарищеском матче со сборной Панамы. Таким образом схема 4-3-3 трансформируется в 4-2-4.

Прогноз на турнир