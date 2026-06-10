Сборная Англии на ЧМ-2026: состав, расписание, прогноз

Сборная Англии сыграет на чемпионате мира по футболу, который пройдет в Канаде, США и Мексике с 11 июня по 19 июля. РИА Новости Спорт рассказывает о расписании, главных звездах и перспективах "трех львов".

Конфедерация УЕФА Тренер Томас Тухель (Германия) Ключевой игрок Гарри Кейн, нападающий, капитан Группа Группа L (Хорватия, Гана, Панама) Стадия квалификации 1-е место в группе K УЕФА (8 побед из 8, 22-0) Ожидания Уверенный выход из группы, прогноз до 1/4 финала и выше

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Как сборная Англии отобралась на ЧМ 2026

Англичане с легкостью расправились с соперниками по не самой сильной группе в европейской квалификации. Подопечные Томаса Тухеля оформили путевку на мундиаль еще в октябре, обыграв сборную Латвии со счетом 5:0. Именно Англия стала первой европейской командой, обеспечившей себе участие на турнире.

Стоит отметить, что сборная Англии не просто выиграла все свои матчи в группе (8 побед в 8 матчах), но и не пропустила ни одного гола в ходе квалификационного турнира при 22 забитых мячах. Капитан команды Гарри Кейн с восемью голами стал вторым лучшим бомбардиром отборочных матчей. Также по восемь мячей забили австриец Марко Арнаутович и нидерландец Мемфис Депай, а выиграл бомбардирскую гонку норвежец Эрлинг Холанд с 16 голами.

Соперник Счет Дата Стадион Албания (д) 2:0 21 марта 2025 Wembley, Лондон Латвия (д) 3:0 24 марта 2025 Wembley, Лондон Андорра (г) 0:1 7 июня 2025 RCDE Stadium, Барселона (нейтр.) Андорра (д) 2:0 6 сентября 2025 Villa Park, Бирмингем Сербия (г) 0:5 9 сентября 2025 Stadion Rajko Mitrović, Белград Латвия (г) 0:5 14 октября 2025 Daugava Stadium, Рига Сербия (д) 2:0 13 ноября 2025 Wembley, Лондон Албания (г) 0:2 16 ноября 2025 Arena Kombёtare, Тирана

Сборная Англии сыграет на чемпионате мира в восьмой раз подряд. Последний мундиаль без англичан прошел в 1994 году в США. На последнем чемпионате мира в 2022 году команда вылетела в четвертьфинале, проиграв будущим финалистам французам. Сейчас сборная Англии занимает четвертое место в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА).

© соцсети Рахима Стерлинга Футболисты сборной Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре © соцсети Рахима Стерлинга Футболисты сборной Англии на чемпионате мира 2022 года в Катаре

Состав сборной Англии на ЧМ 2026

Итоговая заявка сборной Англии вызвала массу вопросов у болельщиков. Главный тренер Томас Тухель не взял в Северную Америку таких звезд английской Премьер-лиги, как Коул Палмер из "Челси" и Фил Фоден из "Манчестер Сити". Также за бортом остались проверенные защитники "Манчестер Юнайтед" Гарри Магуайр и Люк Шоу. Звездный защитник мадридского "Реала" Трент Александер-Арнольд тоже не отправился с командой.

При этом в заявку сборной попали забивающий в Саудовской Аравии Айван Тоуни, ветеран Джордан Хендерсон и сменщик Букайо Сака в "Арсенале" Нони Мадуэке. Комментируя свой выбор, Тухель заявил, что он вместе с тренерским штабом планировал собрать "лучший состав, а не обязательно самый талантливый", и что из 55 человек предварительного состава сократить список до 26 было "мучительно сложно".

Позиция Игрок Клуб (2025/26) Возраст ВР Джордан Пикфорд "Эвертон" 32 ВР Дин Хендерсон "Кристал Пэлас" 28 ВР Джеймс Траффорд "Манчестер Сити" 23 ЗЩ Джон Стоунз "Манчестер Сити" 31 ЗЩ Марк Гехи "Манчестер Сити" 25 ЗЩ Эзри Конса "Астон Вилла" 28 ЗЩ Риз Джеймс "Челси" 26 ЗЩ Тино Ливраменто "Ньюкасл" 23 ЗЩ Дэн Бёрн "Ньюкасл" 33 ЗЩ Нико О'Рейли "Манчестер Сити" 21 ЗЩ Джед Спенс "Тоттенхэм" 25 ЗЩ Джарелл Куанса "Байер", Германия 23 ПЗ Деклан Райс "Арсенал" 27 ПЗ Джуд Беллингем "Реал" Мадрид, Испания 22 ПЗ Кобби Майну "Манчестер Юнайтед" 21 ПЗ Эллиот Андерсон "Ноттингем Форест" 23 ПЗ Эберечи Эзе "Арсенал" 27 ПЗ Морган Роджерс "Астон Вилла" 23 ПЗ Джордан Хендерсон "Брентфорд" 35 НП Гарри Кейн (капитан) "Бавария", Германия 32 НП Букайо Сака "Арсенал" 24 НП Маркус Рэшфорд "Барселона", Испания (аренда) 28 НП Энтони Гордон "Ньюкасл" 25 НП Нони Мадуэке "Арсенал" 24 НП Олли Уоткинс "Астон Вилла" 30 НП Айван Тони "Аль-Ахли", Саудовская Аравия 30

Расписание матчей сборной Англии

Дата Соперник Время (МСК) Город / Стадион Тур 17 июня 2026 Хорватия 23:00 Арлингтон / AT&T Stadium 1-й 23 июня 2026 Гана 23:00 Фоксборо (Бостон) / Gillette Stadium 2-й 28июня 2026 Панама 00:00 Ист-Резерфорд (Нью-Йорк) / MetLife Stadium 3-й

Тренер сборной Англии

В последние десятилетия Англия всегда считается одним из фаворитов любого турнира, но команде чего-то не хватает. При предыдущем тренере Гарете Саутгейте "три льва" дважды проиграли в финалах чемпионата Европы, а на ЧМ оступались на стадии полу- и четвертьфиналов. В национальной Футбольной ассоциации решили обратиться к кандидатуре иностранного тренера с большим опытом. В результате, с начала 2025 года команду возглавляет Томас Тухель.

Сейчас немецкому специалисту 52 года. Он начал тренерскую карьеру еще в 2000 году, так как в 25 лет был вынужден завершить карьеру футболиста из-за хронических проблем с суставами. Тухель работал с молодежными и дублирующими составами "Штутгарта", "Аугсбурга" и "Майнца". Именно в "Майнце" в 2009 году ему впервые доверили руководство основной командой.

© Соцсети сборной Англии Томас Тухель © Соцсети сборной Англии Томас Тухель

Имя Томас Тухель Дата рождения 29 августа 1973 (52 года), Крумбах, ФРГ Назначен в сборную 1 января 2025 Контракт до 31 июля 2028 Базовая схема 4-2-3-1 / 4-3-3 Игровая философия Высокий прессинг, вертикальный футбол Клубная карьера тренера "Майнц", "Боруссия" Д, "ПСЖ", "Челси", "Бавария" Главный трофей Лига чемпионов УЕФА (Челси, 2021) Награды Лучший клубный тренер года по версии ФИФА (2021)

После "Майнца" Тухеля пригласила дортмундская "Боруссия", которая искала продолжателя дела Юргена Клоппа. Уже более десяти лет Тухель является востребованным специалистом на рынке — после "Боруссии" он возглавлял "ПСЖ", где поработал с Неймаром и Килианом Мбаппе, "Челси" и "Баварию". Немецкий специалист является двукратным чемпионом Франции, чемпионом Германии (с "Баварией") и победителем Лиги чемпионов (с "Челси").

Под руководством Тухеля сборная Англии провела 13 матчей и одержала 10 побед при одной ничьей и двух поражениях.

Главная звезда сборной Англии — Гарри Кейн

© UEFA Гарри Кейн © UEFA Гарри Кейн

Имя Гарри Эдвард Кейн Дата рождения 28 июля 1993 (32 года) Клуб "Бавария" Мюнхен Амплуа Центрфорвард, "девятка" Голы за сборную 79 в 113 матчах (рекорд Англии) Голы в отборе ЧМ-2026 8 (второй лучший бомбардир турнира) Бундеслига 2025/26 (голы) 36 (лучший бомбардир сезона) Бундеслига 2025/26 (ассисты) 9 ЧМ в карьере 3-й (2018, 2022, 2026) Достижения на ЧМ "Золотая бутса" 2018 (6 голов)

Состав сборной Англии всегда пестрил звездными именами, но в последние годы роль главной ударной силы застолбил нападающий Гарри Кейн. В последнее десятилетие англичанин уверенно занимает место в топе лучших мировых нападающих. Он трижды становился лучшим бомбардиром АПЛ и Бундеслиги, покорял аналогичную планку на чемпионате мира и Европы и дважды выигрывал "Золотую бутсу". Помимо этого, Кейн является лучшим снайпером в истории "Тоттенхэма" и сборной Англии. В составе национальной сборной он забил 79 мячей.

В родном "Тоттенхэме" Кейн выходил в финал Лиги чемпионов, но крупных трофеев в Англии ему выиграть не удалось. В 30-летнем возрасте форвард перебрался в "Баварию", где за три сезона стал двукратным чемпионом Германии, обладателем Кубка и Суперкубка страны. В составе сборной Кейн дважды брал серебро чемпионата Европы и стал бронзовым призером Лиги Наций УЕФА.

В прошедшем сезоне Кейн забил 61 гол за "Баварию" во всех турнирах. Сам нападающий признавался, что раньше думал, что подобные результаты подвластны только двум гениям — Лионелю Месси и Криштиану Роналду. Теперь англичанин сконцентрирован на борьбе за Кубок мира и даже задумывается о "Золотом мяче".

"Если Англия станет чемпионом мира, я, конечно, буду среди фаворитов. Учитывая трофеи, которые я выиграл в этом сезоне, и количество забитых голов, я был бы в гонке", — приводит его слова L’Equipe.

Тактический портрет: как играет сборная Англии

После консервативного периода Гарета Саутгейта, при котором сборная Англии пыталась как можно больше владеть мячом для минимизации риска контратак, часто в ущерб атакующей остроте, Тухель внес позитивные изменения в тактическую схему. Он варьирует расстановку, используя схемы 4-2-3-1 и 4-3-3, и периодически использует точечные подстройки под конкретного соперника. Время от времени команда может перестроится и в построение в три центральных защитника.

Процент владения мячом у англичан все еще находится на высоком уровне, однако резкие вертикальные передачи могут в любой момент вскрыть оборону соперника и привести к голевой ситуации. Один из приемов, помогающих застать оппонентов врасплох — смещения Кейна вглубь поля. Капитан команды уводит за собой защитников, открывая пространство для партнеров по команде.

Прогноз на турнир

Англичане сыграют в группе L с командами Хорватии, Ганы и Панамы. Времени на раскачку не будет — в первом туре придется играть с хорватами, которые выбили англичан в полуфинале чемпионата мира в России. Тем не менее, команда Тухеля считается безусловным фаворитом группы и должна выходить с плей-офф с первого места.