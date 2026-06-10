Шведский самолет-разведчик заметили у границ России над Финляндией

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии у границ России.
- Шведский Gulfstream регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ, в том числе над Черным морем у Крыма.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии у границ РФ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Борт поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 10.00 мск, проследовал в воздушное пространство Финляндии и стал двигаться вдоль российской границы, охватывая отрезок между Санкт-Петербургом и Петрозаводском.
Шведский Gulfstream регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и иногда летает над Черным морем у Крыма.