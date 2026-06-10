Рейтинг@Mail.ru
Шведский самолет-разведчик заметили у границ России над Финляндией - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:32 10.06.2026
Шведский самолет-разведчик заметили у границ России над Финляндией

Шведский самолет Gulfstream IV заметили над территорией Финляндии у границ РФ

CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force Gulfstream GIV-SPСамолет Gulfstream IV шведских ВВС
Самолет Gulfstream IV шведских ВВС - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
CC BY-SA 2.0 / Anna Zvereva / Swedish Air Force Gulfstream GIV-SP
Самолет Gulfstream IV шведских ВВС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии у границ России.
  • Шведский Gulfstream регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ, в том числе над Черным морем у Крыма.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Самолет радиоэлектронной разведки Gulfstream IV ВВС Швеции ведет разведку над территорией Финляндии у границ РФ, выяснило РИА Новости на основе полетных данных.
Борт поднялся в воздух с авиабазы шведских военно-воздушных сил в Линчепинге около 10.00 мск, проследовал в воздушное пространство Финляндии и стал двигаться вдоль российской границы, охватывая отрезок между Санкт-Петербургом и Петрозаводском.
Шведский Gulfstream регулярно совершает разведывательные полеты у российских границ. Борт ведет разведку не только у западных границ РФ, но и иногда летает над Черным морем у Крыма.
В последние годы РФ отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Российские власти не раз выражали обеспокоенность наращиванием сил блока в Европе.
Boeing E-3 Sentry - РИА Новости, 1920, 02.06.2026
В 250 километрах от границы России летает самолет-разведчик НАТО
2 июня, 16:58
 
В миреРоссияФинляндияШвецияНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала