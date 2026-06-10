Постпредство России обратило внимание ЮНЕСКО на атаку ВСУ на Севастополь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Постоянное представительство России при ЮНЕСКО заявило о грубом нарушении Киевом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженном конфликте.
- ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя", в результате которого начался пожар.
- Исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году.
ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО после удара ВСУ по музею-панораме в Севастополе обратило внимание организации на грубое нарушение Киевом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженном конфликте.
"Обращаем внимание ЮНЕСКО на грубое нарушение украинской стороной положений Гаагской конвенции 1954 года о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта", - говорится в заявлении постпредства в Telegram-канале.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 "квадратах". Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.