Постпредство России обратило внимание ЮНЕСКО на атаку ВСУ на Севастополь

ПАРИЖ, 10 июн – РИА Новости. Постоянное представительство РФ при ЮНЕСКО после удара ВСУ по музею-панораме в Севастополе обратило внимание организации на грубое нарушение Киевом Гаагской конвенции о защите культурных ценностей при вооруженном конфликте.

ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар, его локализовали на 600 "квадратах". Погибших и пострадавших нет. Степень повреждения панорамы оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.