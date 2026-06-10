Россия и Лаос подпишут соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия и Лаос готовятся подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
- "Росатому" совместно с МИД России поручено провести переговоры с лаосской стороной и подписать соглашение от имени правительства Российской Федерации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Лаос подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
В соответствии с распоряжением, "Росатому" совместно с МИД РФ поручается провести переговоры с лаосской стороной "и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение".
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что Лаос заинтересован в реализации у себя проекта АЭС малой мощности с участием России.