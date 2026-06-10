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Россия и Лаос подпишут соглашение о сотрудничестве в области мирного атома - РИА Новости, 10.06.2026
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18:16 10.06.2026 (обновлено: 18:29 10.06.2026)
Россия и Лаос подпишут соглашение о сотрудничестве в области мирного атома

Россия и Лаос подпишут соглашение о сотрудничестве в области атомной энергетики

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Российской Федерации и Лаоса
Государственные флаги Российской Федерации и Лаоса - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / МИД РФ
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия и Лаос готовятся подписать межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома.
  • "Росатому" совместно с МИД России поручено провести переговоры с лаосской стороной и подписать соглашение от имени правительства Российской Федерации.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Россия и Лаос подпишут межправительственное соглашение о сотрудничестве в области мирного атома, распоряжение правительства РФ об этом опубликовано на официальном портале правовой информации.
В соответствии с распоряжением, "Росатому" совместно с МИД РФ поручается провести переговоры с лаосской стороной "и по достижении договоренности подписать от имени правительства Российской Федерации указанное соглашение".
Ранее генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что Лаос заинтересован в реализации у себя проекта АЭС малой мощности с участием России.
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5 июня, 15:28
 
РоссияЛаосГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Алексей ЛихачевВ мире
 
 
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