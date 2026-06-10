Краткий пересказ от РИА ИИ
- Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить въезд в ЕС тем, кто служил в ВС России с начала проведения СВО.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели Le Figaro раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить въезд в ЕС тем, кто служил в ВС России с начала проведения СВО.
"Кем она себя возомнила?" — поинтересовался один из комментаторов.
"Я больше не могу терпеть глупость и макиавеллизм этой женщины", — высказался третий.
"Спустя четыре года — это потрясающая идея! Браво! Отчетливо видно, какие гениальность и прагматизм скрываются у нее под локонами", — иронично отметил еще один из пользователей.
"После того как Урсула фон дер Ляйен нанесла серьезный ущерб европейской промышленности, лишив ее доступа к дешевой энергии из России, теперь она хочет, чтобы европейский туризм пострадал от антироссийских санкций", — заключили читатели.
Ранее глава ЕК заявила о планах ввести запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО.
В России не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на нее несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент Владимир Путин ранее отмечал, что политика сдерживания и ослабления Москвы — это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.