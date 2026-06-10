Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Le Figaro раскритиковали заявление Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить въезд в ЕС тем, кто служил в ВС России с начала проведения СВО.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Читатели Читатели Le Figaro раскритиковали заявление председателя Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен о планах запретить въезд в ЕС тем, кто служил в ВС России с начала проведения СВО.

"Кем она себя возомнила?" — поинтересовался один из комментаторов.

"Требую Фрексита (выхода Франции из состава ЕС . — Прим. ред.), иначе в Европе скоро начнется война", — написал другой.

"Я больше не могу терпеть глупость и макиавеллизм этой женщины", — высказался третий.

"Спустя четыре года — это потрясающая идея! Браво! Отчетливо видно, какие гениальность и прагматизм скрываются у нее под локонами", — иронично отметил еще один из пользователей.

"После того как Урсула фон дер Ляйен нанесла серьезный ущерб европейской промышленности, лишив ее доступа к дешевой энергии из России , теперь она хочет, чтобы европейский туризм пострадал от антироссийских санкций", — заключили читатели.

Ранее глава ЕК заявила о планах ввести запрет на въезд в ЕС тем, кто служил в Вооруженных силах России с начала проведения СВО.