Ульянов: к сожалению, МАГАТЭ не называет ситуацию на ЗАЭС своими именами

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия сожалеет, что МАГАТЭ не фиксирует факты нарушений украинской стороной в ситуации с ЗАЭС.
- По его заявлению, в отношении ЗАЭС наносятся удары, а внешнее энергоснабжение постоянно нарушается.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ сожалеет, что МАГАТЭ в ситуации с ЗАЭС не называет вещи своими именами и не фиксирует факты нарушений украинской стороной, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Между тем в отношении ЗАЭС наносятся удары, а внешнее энергоснабжение постоянно нарушается. Вызывает сожаление, что само руководство Агентства не называет все эти вещи своими именами и не фиксирует факты нарушения "пяти принципов" украинской стороной", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.