Ульянов: к сожалению, МАГАТЭ не называет ситуацию на ЗАЭС своими именами

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ сожалеет, что МАГАТЭ в ситуации с ЗАЭС не называет вещи своими именами и не фиксирует факты нарушений украинской стороной, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.