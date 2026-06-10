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Ульянов: к сожалению, МАГАТЭ не называет ситуацию на ЗАЭС своими именами - РИА Новости, 10.06.2026
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19:37 10.06.2026
Ульянов: к сожалению, МАГАТЭ не называет ситуацию на ЗАЭС своими именами

Ульянов: Россия сожалеет, что МАГАТЭ не называет ситуацию на ЗАЭС своими именами

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкСимволика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ)
Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Символика Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия сожалеет, что МАГАТЭ не фиксирует факты нарушений украинской стороной в ситуации с ЗАЭС.
  • По его заявлению, в отношении ЗАЭС наносятся удары, а внешнее энергоснабжение постоянно нарушается.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. РФ сожалеет, что МАГАТЭ в ситуации с ЗАЭС не называет вещи своими именами и не фиксирует факты нарушений украинской стороной, заявил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"Между тем в отношении ЗАЭС наносятся удары, а внешнее энергоснабжение постоянно нарушается. Вызывает сожаление, что само руководство Агентства не называет все эти вещи своими именами и не фиксирует факты нарушения "пяти принципов" украинской стороной", - заявил Ульянов на сессии совета управляющих МАГАТЭ.
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