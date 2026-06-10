Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, заявил Швыдкой

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, но исключительно в личном качестве, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Спецпредставитель президента РФ добавил, что этот разрыв в отношениях с Европой отразился и на участии России в Венецианской биеннале.