Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, заявил Швыдкой

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, но только в личном качестве, так как институциональные связи между Европой и Россией в сфере культуры прерваны, заявил Михаил Швыдкой.
- Разрыв в отношениях с Европой отразился на участии России в Венецианской биеннале.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Деятели культуры из Европы готовы приезжать в Россию, но исключительно в личном качестве, сообщил в интервью РИА Новости специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
"Сегодня есть те, кто готов приехать в Россию из европейских стран - из Италии, Германии, Сербии, Венгрии, но это люди, которые представляют себя в личном качестве, даже если они депутаты бундестага или Европарламента. Это важно понимать. Они приезжают в Россию в личном качестве, потому что институциональные связи между Европой и Россией в сфере культуры давно прерваны", - сказал он, комментируя взаимодействие России с представителями европейских стран.
Спецпредставитель президента РФ добавил, что этот разрыв в отношениях с Европой отразился и на участии России в Венецианской биеннале.
"Это тоже шаг, который не может преодолеть этот разрыв отношений между государственными институциями. Венецианская биеннале - это автономная некоммерческая организация. Работой павильона России и организацией нашей программы тоже занимается автономная некоммерческая организация, которая связана с государством, но на расстоянии вытянутой руки", - уточнил Швыдкой.
Конфликт вокруг участия России в Биеннале современного искусства вспыхнул после того, как минкультуры Италии заявило, что руководство международной выставки самостоятельно приняло решение о возобновлении участия России. На фоне полемики жюри биеннале исключило Россию и Израиль из списка претендентов на награды. В конце апреля жюри биеннале ушло в отставку, а фонд выставки принял решение о проведении церемонии награждения, ранее запланированной на 9 мая, 22 ноября.
Венецианская биеннале - один из самых известных форумов искусства, международная художественная выставка, которая проводится раз в два года с участием международного жюри. Она была учреждена в 1895 году. Павильон России в садах биеннале появился еще в 1914 году, он построен по проекту архитектора Алексея Щусева.