Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Суд в Санкт-Петербурге признал три фильма — "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем" — запрещенными в России.
- Инстанция постановила, что на сайтах с этими фильмами размещена противоправная информация.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге запретил три фильма на территории России, передает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Решение суда подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.
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По тем ссылкам находились картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", уточнили в инстанции. По ее данным, в них прослеживается деструктивная идеология, нацеленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям* на положительное.
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