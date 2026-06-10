Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России

"Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Решение суда подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.

По тем ссылкам находились картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", уточнили в инстанции. По ее данным, в них прослеживается деструктивная идеология, нацеленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям* на положительное.