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Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России - РИА Новости, 10.06.2026
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00:13 10.06.2026 (обновлено: 02:40 10.06.2026)
Суд в Петербурге признал три фильма запрещенными в России

Суд в Петербурге запретил фильмы "С любовью, Саймон" и "Убей своих любимых"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Суд в Санкт-Петербурге признал три фильма — "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем" — запрещенными в России.
  • Инстанция постановила, что на сайтах с этими фильмами размещена противоправная информация.
С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 июн — РИА Новости. Суд в Санкт-Петербурге запретил три фильма на территории России, передает объединенная пресс-служба судов города.
"Суд признал информацию, распространяемую на сайтах по шести сетевым адресам, информацией, распространение которой на территории Российской Федерации запрещено. Решение суда подлежит немедленному исполнению", — говорится в сообщении.
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По тем ссылкам находились картины "С любовью, Саймон", "Убей своих любимых" и "Зови меня своим именем", уточнили в инстанции. По ее данным, в них прослеживается деструктивная идеология, нацеленная на изменение негативного отношения к нетрадиционным сексуальным отношениям* на положительное.
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