Более 3 тысяч подъездов отремонтируют в Подмосковье в этом году

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. В рамках губернаторской программы "Мой подъезд" в этом году отремонтируют 3,095 тысячи подъездов в 39 муниципалитетах Подмосковья, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона.

"В этом году ремонт по программе "Мой подъезд" запланирован в 3,095 тысячи подъездах региона. Сотрудники министерства контролируют график проведения работ на всех этапах. На текущий момент ремонт уже завершен в 77 подъездах, еще в 145 ведутся работы. В остальных подъездах идет подготовительный этап, который включает закупки, контрактацию и проверку смет", — отметил министр по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Игорь Даниленко, его слова приводит пресс-служба.

Он добавил, что завершить всю программу планируется в конце сентября. Затем традиционно будет проводиться конкурс на лучший подъезд в трех номинациях.

Наибольший объем работ запланирован в городских округах: Коломна — 249 подъездов, Химки — 149, Электросталь — 99, Люберцы — 64, Одинцовский — 61.

В ремонт входит: обновление входных групп, полов с восстановлением плиточного покрытия, стен и потолков, замена почтовых ящиков и осветительных приборов, а также ремонт или замена оконных блоков.

Чтобы подъезд включили в программу, жителям необходимо провести общее собрание собственников в многоквартирном доме и принять решение об участии. Совместно с управляющей организацией жильцы определяют объем и виды работ, сроки, стоимость ремонта, а затем участвуют в приемке выполненных работ.