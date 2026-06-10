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ВСУ уничтожили шедевр Рубо при атаке на панораму "Оборона Севастополя" - РИА Новости, 10.06.2026
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
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08:32 10.06.2026 (обновлено: 09:55 10.06.2026)
ВСУ уничтожили шедевр Рубо при атаке на панораму "Оборона Севастополя"

Дроны ВСУ уничтожили шедевр Рубо при атаке на панораму "Оборона Севастополя"

© Фото : РаZVожаев/MAXПоследствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 годов - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Фото : РаZVожаев/MAX
Последствия удара украинского БПЛА по зданию панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 годов"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Беспилотники ВСУ атаковали музей-панораму "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", в результате чего начался пожар.
  • По словам губернатора Развожаева, шедевр Франца Рубо практически уничтожен.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн — РИА Новости. Панорама "Оборона Севастополя 1854–1855 годов", созданная Францем Рубо, сильно повредилась при атаке ВСУ, заявил губернатор города Михаил Развожаев.
"Ситуация крайне сложная: уже сейчас понятно, что великий шедевр <...> практически уничтожен", — написал он в канале на платформе "Макс".
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

© РИА Новости / Александр Красавин
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1 из 4
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

© РИА Новости / Александр Красавин
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2 из 4
© РИА Новости / Александр Красавин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

Фрагмент панорамы Оборона Севастополя. 1854-1855 гг. работы художника Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

© РИА Новости / Александр Красавин
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3 из 4
© РИА Новости / Александр Лыскин | Перейти в медиабанк

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

Фрагмент панорамы панорамы Оборона Севастополя 1854-1855 гг. Франца Рубо

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

© РИА Новости / Александр Лыскин
Перейти в медиабанк
4 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
2 из 4

Фрагмент батальной панорамы «Оборона Севастополя»

© РИА Новости / Александр Красавин
Перейти в медиабанк
3 из 4

Фрагмент батальной панорамы "Оборона Севастополя

© РИА Новости / Александр Лыскин
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4 из 4
БПЛА самолетного типа целенаправленно ударили по объекту культурного наследия сегодня ночью. Вспыхнувшему там пожару присвоили четвертый ранг. Погибших и пострадавших нет.
На месте работают 83 человека и 22 единицы техники. По поручению губернатора туда прибыл директор департамента общественной безопасности.
Панораму Рубо открыли в 1905 году к 50-летию героической обороны города во время Крымской войны. Длина картины — 115 метров, высота — 14, а площадь составляет около 1610 квадратных метров.
В 1942 году здание подверглось атаке фашистской авиации и артиллерии. Советским военным удалось спасти 86 фрагментов — 2/3 картины. Их вывезли в Новороссийск, а затем доставили в Новосибирск и Москву. К столетию обороны Севастополя панораму решили восстановить. В 1954-м музей открылся вновь.
С тех пор ее посетило более 40 миллионов человек.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
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Специальная военная операция на УкраинеСевастопольВооруженные силы УкраиныМихаил РазвожаевПроисшествия
 
 
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