Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Панораме целенаправленным

По его словам, только полные отморозки могли пойти на такое - целенаправленно бить по музею.

"Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, - это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо", - добавил губернатор.