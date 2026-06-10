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Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Панораме целенаправленным - РИА Новости, 10.06.2026
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08:42 10.06.2026
Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Панораме целенаправленным

Развожаев: удар ВСУ по музею "Оборона Севастополя" был целенаправленный

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ нанесли целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя».
  • Пожар в музее получил четвертый ранг, ситуация оценивается как крайне сложная.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" был целенаправленный, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ВСУ нанесли удар по музею прошлой ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, ранее заявлял губернатор.
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"Сегодня ночью БПЛА самолетного типа целенаправленно ударил по зданию Панорамы "Оборона Севастополя 1854-1855 гг.". Враг нанес удар по объекту культурного наследия, по одному из главных символов города-героя", - написал Развожаев в своем канале на платформе "Макс".
По его словам, только полные отморозки могли пойти на такое - целенаправленно бить по музею.
"Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, - это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо", - добавил губернатор.
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