Губернатор Севастополя назвал удар ВСУ по Панораме целенаправленным

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ нанесли целенаправленный удар по зданию музея-панорамы «Оборона Севастополя».
- Пожар в музее получил четвертый ранг, ситуация оценивается как крайне сложная.
СЕВАСТОПОЛЬ, 10 июн - РИА Новости. Удар ВСУ по зданию музея-панорамы "Оборона Севастополя" был целенаправленный, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.
ВСУ нанесли удар по музею прошлой ночью. Пожару присвоен 4-й ранг, ситуация крайне сложная, ранее заявлял губернатор.
По его словам, только полные отморозки могли пойти на такое - целенаправленно бить по музею.
"Варвары и нелюди специально били по тому, что нам дорого, пытаясь уничтожить нашу суть. Нас не запугать. Единственное, чего вы добились, - это в очередной раз показали всему миру свое истинное варварское лицо", - добавил губернатор.
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