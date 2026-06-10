Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший нападающий сборной Англии по футболу Иан Райт назвал предстоящий чемпионат мира в США, Мексике и Канаде «чемпионатом хаоса» из-за проблем с организацией.

Сомалийскому арбитру Омару Артану отказали во въезде в США без объяснения причин.

Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка, высоких ценах на билеты, жилье и транспорт.

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Бывший нападающий сборной Англии по футболу Иан Райт назвал предстоящий чемпионат мира в США, Мексике и Канаде чемпионатом хаоса из-за проблем с организацией.

Ранее США отказали во въезде сомалийскому арбитру Омару Артану без объяснения причин. Также организаторы подверглись критике за жесткий досмотр футболистов некоторых сборных по прилете в США. Подготовка к турниру сопровождается ежедневными сообщениями о нарушениях общественного порядка.

"Я только что прочитал, что сомалийскому арбитру отказали во въезде. Каждые несколько часов появляется новая история - как болельщикам отказывают, игрокам, официальным лицам, журналистам, а теперь еще и судьям. Я смеюсь, но это на самом деле не смешно, нужно уже что-то сказать. Дорогие билеты - самые дорогие за всю историю, дорогое жилье, заоблачные цены на транспорт. Так ли ведут себя хозяева самого грандиозного турнира в мире? Это ли дух футбола?" - сказал Райт на видео, опубликованном на его странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Райт отметил, что ему жаль американских болельщиков, поскольку им "должно быть стыдно от всего происходящего".

"Это чемпионат мира хаоса. Кто бы ни выиграл этот чемпионат мира, ему придется пройти через серьезный хаос, чтобы добиться этого. Я надеюсь, что мы сумеем этого добиться, но нужно уже что-то сказать. Это точно чемпионат мира?" - добавил Райт.