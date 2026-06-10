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"Гранд Сервис Экспресс" скорректирует расписание некоторых поездов "Таврия" - РИА Новости, 10.06.2026
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12:07 10.06.2026
"Гранд Сервис Экспресс" скорректирует расписание некоторых поездов "Таврия"

"Гранд Сервис Экспресс" временно меняет расписание некоторых поездов "Таврия"

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму с 00:00 часов 10 июня.
  • Въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05:00 до 23:00.
  • В расписание поездов внесены изменения, например, поезд №91/92 Севастополь — Москва отправится раньше графика на 6 часов 20 минут.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Расписание некоторых поездов в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России временно корректируется в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).
Как сообщал глава Крыма Сергей Аксенов, оперативным штабом Республики Крым принято решение о введении с 00.00 часов 10 июня новой схемы движения железнодорожного пассажирского транспорта в Крыму. Въезд в республику железнодорожным транспортом будет осуществляться в светлое время, с 05.00 до 23.00, до Симферополя согласно утвержденному расписанию.
"Уважаемые пассажиры, в связи с решениями Оперативного штаба Республики Крым в расписание поездов оперативно вносятся изменения... Просьба обращаться на горячую линию только тех пассажиров, кому нужна оперативная информация, то есть чей вопрос связан с поездом, который должен отправиться сегодня или сегодня в пути", - говорится в сообщении ГСЭ.
Так, в среду поезд №91/92 Севастополь - Москва отправится раньше графика на 6 часов 20 минут - в 14.35. Далее поезд №91/92 проследует станции Бахчисарай - в 15.45, Симферополь - в 17.00, Владиславовка - в 19.57, Семь Колодезей - в 20.40, Багерово - в 21.21, Керчь - в 21.40, Тамань - в 23.10.
В направлении Крыма поезд №179/180 Санкт-ПетербургЕвпатория в среду (и в последующие дни) будет курсировать до Симферополя. Сегодня его пассажиров от Симферополя до Евпатории довезут автобусами, отметили в сообщении.
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