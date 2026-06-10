"Гранд Сервис Экспресс" скорректирует расписание некоторых поездов "Таврия"

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Расписание некоторых поездов в сообщении между Крымским полуостровом и городами материковой части России временно корректируется в связи с решениями оперативного штаба Республики Крым, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).