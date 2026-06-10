Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом в России, заявил Владимир Путин.
- Президент подчеркнул, что дети и молодые поколения — это будущее России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом, поскольку дети - это будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Укрепление здоровья детей - наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие - эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения - это будущее России, продолжение нашего народа", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.