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Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом - РИА Новости, 10.06.2026
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16:00 10.06.2026 (обновлено: 17:56 10.06.2026)
Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом

Владимир Путин назвал укрепление здоровья детей общенациональным приоритетом

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин
Президент Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / POOL
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом в России, заявил Владимир Путин.
  • Президент подчеркнул, что дети и молодые поколения — это будущее России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Укрепление здоровья детей является общенациональным приоритетом, поскольку дети - это будущее России, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Укрепление здоровья детей - наш общенациональный приоритет. Мы от него не отступаем, несмотря на все внешние вызовы. Все это вещи приходящие - эти вызовы внешние, а дети, молодые поколения - это будущее России, продолжение нашего народа", - сказал глава государства на совещании с членами правительства РФ в режиме видеоконференции.
Президент России Владимир Путин и уполномоченный при президенте по правам ребенка Мария Львова-Белова во время встречи в Кремле - РИА Новости, 1920, 01.06.2026
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