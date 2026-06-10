Путин назвал ввод санкций против организаций детского отдыха чушью и бредом

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом решения европейских элит вводить санкции против организаций детского отдыха.
- По словам Путина, остается догадываться, какого эффекта ожидают европейские элиты от таких санкций.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом решения европейских элит вводить санкции против организаций детского отдыха.
"Ну, чушь, бред какой-то, но, тем не менее, это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают", - сказал Путин.