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Путин назвал ввод санкций против организаций детского отдыха чушью и бредом - РИА Новости, 10.06.2026
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16:02 10.06.2026 (обновлено: 16:11 10.06.2026)

Путин назвал ввод санкций против организаций детского отдыха чушью и бредом

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Президент России Владимир Путин . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом решения европейских элит вводить санкции против организаций детского отдыха.
  • По словам Путина, остается догадываться, какого эффекта ожидают европейские элиты от таких санкций.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин назвал чушью и бредом решения европейских элит вводить санкции против организаций детского отдыха.
В ходе совещания с членами правительства РФ в режиме видеоконференции Путин указал на то, что европейские правящие элиты "додумываются" вводить санкции против организаций, где дети проводят лето.
"Ну, чушь, бред какой-то, но, тем не менее, это делается. Остается догадываться, какого эффекта они ожидают", - сказал Путин.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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