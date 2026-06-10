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В форуме "Путешествуй!" принимают участие представители 50 стран мира - РИА Новости, 10.06.2026
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Туризм
 
12:11 10.06.2026 (обновлено: 12:35 10.06.2026)
В форуме "Путешествуй!" принимают участие представители 50 стран мира

Чернышенко: на форум «Путешествуй!» приехали представители 50 стран мира

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкПленарная сессия в рамках международного туристического форума "Путешествуй!" в Москв
Пленарная сессия в рамках международного туристического форума Путешествуй! в Москв - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Пленарная сессия в рамках международного туристического форума "Путешествуй!" в Москв
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В форуме "Путешествуй!" принимают участие представители 50 стран мира, включая Китай и Кубу, сообщил Чернышенко.
  • Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве с 10 по 14 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы, принимают участие в форуме "Путешествуй!", сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"К нам приехали гости из 50 зарубежных стран. Впервые в форуме принимает участие Китай. И несмотря на все трудности, мы рады приветствовать здесь представителей Острова Свободы - Кубы", - сказал Чернышенко на пленарной сессии форума "Путешествуй!" в Москве.
Он добавил, что в форуме принимают участие представители всех субъектов РФ.
"Здесь будут предложены туры по привлекательным ценам, а также сотни идей для путешествий, которые можно будет осуществить в этом году", - подчеркнул вице-премьер.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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