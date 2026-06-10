Краткий пересказ от РИА ИИ
- В форуме "Путешествуй!" принимают участие представители 50 стран мира, включая Китай и Кубу, сообщил Чернышенко.
- Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве с 10 по 14 июня.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы, принимают участие в форуме "Путешествуй!", сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.
"К нам приехали гости из 50 зарубежных стран. Впервые в форуме принимает участие Китай. И несмотря на все трудности, мы рады приветствовать здесь представителей Острова Свободы - Кубы", - сказал Чернышенко на пленарной сессии форума "Путешествуй!" в Москве.
Он добавил, что в форуме принимают участие представители всех субъектов РФ.
"Здесь будут предложены туры по привлекательным ценам, а также сотни идей для путешествий, которые можно будет осуществить в этом году", - подчеркнул вице-премьер.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.