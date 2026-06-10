В форуме "Путешествуй!" принимают участие представители 50 стран мира

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы, принимают участие в форуме "Путешествуй!", сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Здесь будут предложены туры по привлекательным ценам, а также сотни идей для путешествий, которые можно будет осуществить в этом году", - подчеркнул вице-премьер.