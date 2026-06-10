В Минэкономразвития поблагодарили приехавших на форум "Путешествуй!"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков поблагодарил страны, приехавшие на международный туристический форум «Путешествуй!» в Россию.
- В форуме принимают участие представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков поблагодарил страны, приехавшие на международный туристический форум "Путешествуй!" в Россию.
"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение. Нашим друзьям из иностранных государств. Вы сегодня беспрецедентный подвиг совершили, приехав в Россию", - сказал Вахруков на открытии форума.
По его словам, такого масштаба форума никогда не было. Он подчеркнул, что русские туристы – это те путешественники, которыми нужно заниматься.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в форуме принимают участие представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.