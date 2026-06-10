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В Минэкономразвития поблагодарили приехавших на форум "Путешествуй!" - РИА Новости, 10.06.2026
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12:08 10.06.2026
В Минэкономразвития поблагодарили приехавших на форум "Путешествуй!"

Вахруков поблагодарил страны, приехавшие на форум "Путешествуй!"

© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗдание Минэкономразвития РФ
Здание Минэкономразвития РФ - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Здание Минэкономразвития РФ . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков поблагодарил страны, приехавшие на международный туристический форум «Путешествуй!» в Россию.
  • В форуме принимают участие представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Замминистра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков поблагодарил страны, приехавшие на международный туристический форум "Путешествуй!" в Россию.
"Огромное спасибо всем, кто откликнулся на наше приглашение. Нашим друзьям из иностранных государств. Вы сегодня беспрецедентный подвиг совершили, приехав в Россию", - сказал Вахруков на открытии форума.
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По его словам, такого масштаба форума никогда не было. Он подчеркнул, что русские туристы – это те путешественники, которыми нужно заниматься.
Вице-премьер России Дмитрий Чернышенко сообщил, что в форуме принимают участие представители 50 стран мира, в том числе из Китая и Кубы.
Международный туристический форум "Путешествуй!" проходит в Москве 10-14 июня. РИА Новости – информационный партнер форума.
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РоссияКитайКубаДмитрий ЧернышенкоМинистерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)
 
 
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