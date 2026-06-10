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Психиатр рассказал, что делать при нарушении сна - РИА Новости, 10.06.2026
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03:23 10.06.2026
Психиатр рассказал, что делать при нарушении сна

Врач Сергиевич: хронические нарушения сна корректируются препаратами

© Fotolia / Dan RaceБессонница
Бессонница - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Fotolia / Dan Race
Бессонница. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-психиатр Александр Сергиевич сообщил, что хронические нарушения сна должны корректироваться, в том числе специальными препаратами.
  • Нарушения сна могут быть связаны с тревожными и невротическими расстройствами и могут усугубляться со временем.
  • При нарушениях сна можно обратиться к неврологу, который при необходимости подключит психотерапевта.
ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Хронические нарушения сна должны корректироваться, в том числе специальными препаратами, сообщил РИА Новости врач-психиатр, доцент, заведующий отделением клинической психологии и психотерапии Медицинского комплекса Дальневосточного федерального университета Александр Сергиевич.
"Нарушение сна может быть при тревожных, различных невротических расстройствах. Прерывистый сон – например, человек спит в течение 7-8 часов, но через каждый час просыпается, - это уже нарушение. Либо человек ложится вовремя, а засыпает только к утру. Либо заснул вовремя, а в 2-3 часа ночи проснулся, и сна больше нет. Как правило, люди в этом случае говорят, что уснуть не могут из-за бесконечного роя тревожных мыслей. А иногда вроде бы и повода нет, все спокойно, но мысли все равно не дают уснуть", - сказал Сергиевич.
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Он отметил, что при хроническом нарушении сна через какое-то время основное фоновое тревожное состояние начинает усугубляться.
По его словам, нарушения сна должны корректироваться. Он отметил, что существуют специальные препараты, которые "стимулируют физиологический сон, помогают его восстановить".
Врач подчеркнул, что бессонница - это уже "стационарный случай".
"Его надо капитально лечить. Но нарушение сна – это не психиатрическая патология, а индивидуальная реакция организма на происходящее. Можно обратиться к неврологу, и в случае необходимости он подключит психотерапевта", - отметил собеседник агентства.
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