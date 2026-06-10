Психиатр рассказал, что делать при нарушении сна

"Нарушение сна может быть при тревожных, различных невротических расстройствах. Прерывистый сон – например, человек спит в течение 7-8 часов, но через каждый час просыпается, - это уже нарушение. Либо человек ложится вовремя, а засыпает только к утру. Либо заснул вовремя, а в 2-3 часа ночи проснулся, и сна больше нет. Как правило, люди в этом случае говорят, что уснуть не могут из-за бесконечного роя тревожных мыслей. А иногда вроде бы и повода нет, все спокойно, но мысли все равно не дают уснуть", - сказал Сергиевич.