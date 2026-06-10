В Германии понизили прогноз роста экономики

Краткий пересказ от РИА ИИ Прогноз роста экономики Германии на текущий год пересмотрен в сторону понижения: теперь ожидается рост на 0,5 процента вместо одного.

Из-за событий на Ближнем Востоке экономика Германии может столкнуться с технической рецессией во втором и третьем кварталах.

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкий институт экономических исследований (DIW) пересмотрел прогноз роста экономики Германии — теперь ожидается не один процент, а полпроцента.

"Немецкая экономика, вероятно, немного сократится как во втором, так и в третьем квартале и, таким образом, впадет в техническую рецессию, прежде чем стабилизируется, как ожидается, к концу года", — говорится в публикации

По оценке института, рост сдерживает повышение цен на энергоносители после начала войны в Иране

В следующем году, считает DIW, немецкая экономика вырастет на 0,8 процента, тогда как весной предполагалось, что увеличение составит 1,4 процента.

При этом заметно повысились ожидания по инфляции: в этом году прогнозируется 2,9 процента вместо прежних 2,4, а в следующем — три процента вместо 2,3. Безработица вырастет в этом году на 6,4 процента, а в 2027-м — на 6,2 (весенний прогноз — 6,2 и 5,8 процента соответственно).