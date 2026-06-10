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В Германии понизили прогноз роста экономики - РИА Новости, 10.06.2026
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13:27 10.06.2026 (обновлено: 13:53 10.06.2026)
В Германии понизили прогноз роста экономики

DIW: экономика Германии может столкнуться с технической рецессией

CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Прогноз роста экономики Германии на текущий год пересмотрен в сторону понижения: теперь ожидается рост на 0,5 процента вместо одного.
  • Из-за событий на Ближнем Востоке экономика Германии может столкнуться с технической рецессией во втором и третьем кварталах.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Немецкий институт экономических исследований (DIW) пересмотрел прогноз роста экономики Германии — теперь ожидается не один процент, а полпроцента.
"Немецкая экономика, вероятно, немного сократится как во втором, так и в третьем квартале и, таким образом, впадет в техническую рецессию, прежде чем стабилизируется, как ожидается, к концу года", — говорится в публикации.
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По оценке института, рост сдерживает повышение цен на энергоносители после начала войны в Иране.
В следующем году, считает DIW, немецкая экономика вырастет на 0,8 процента, тогда как весной предполагалось, что увеличение составит 1,4 процента.
При этом заметно повысились ожидания по инфляции: в этом году прогнозируется 2,9 процента вместо прежних 2,4, а в следующем — три процента вместо 2,3. Безработица вырастет в этом году на 6,4 процента, а в 2027-м — на 6,2 (весенний прогноз — 6,2 и 5,8 процента соответственно).
По итогам 2025-го экономический рост составил всего 0,2 процента, а до этого немецкая экономика два года демонстрировала снижение.
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