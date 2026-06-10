Жителю Саратова вынесли приговор за шпионаж в пользу СБУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Житель Саратова получил 14 лет колонии по делу о госизмене.
- Он изготавливал и распространял листовки, а также собирал данные о российских военнослужащих для террористической организации, подконтрольной СБУ.
- Подсудимый был задержан в ноябре 2023 года и признал вину в полном объеме.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Житель Саратова получил 14 лет колонии по делу о госизмене за изготовление и распространение листовок и сбор данных о военнослужащих РФ для подконтролькой службе безопасности Украины террористической организации, сообщил Саратовский областной суд.
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"Десятого июня 2026 года Саратовский областной суд огласил приговор. Елисеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.
В суде уточнили, что саратовец в мессенджере Telegram инициативно вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, деятельность которой координируется СБУ и запрещена на территории РФ. В период с 1 мая 2022 года по январь 2023 года фигурант изготавливал листовки и распространял их в Саратове. В январе 2023 года по заданию кураторов он предоставил информацию о местонахождении военнослужащих россиян.
В ноябре 2023 года саратовец был задержан сотрудниками областного УФСБ. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, добавили в пресс-службе суда.
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