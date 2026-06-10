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Жителю Саратова вынесли приговор за шпионаж в пользу СБУ - РИА Новости, 10.06.2026
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Жителю Саратова вынесли приговор за шпионаж в пользу СБУ

Жителю Саратова дали 14 лет колонии за работу на подконтрольную СБУ организацию

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Житель Саратова получил 14 лет колонии по делу о госизмене.
  • Он изготавливал и распространял листовки, а также собирал данные о российских военнослужащих для террористической организации, подконтрольной СБУ.
  • Подсудимый был задержан в ноябре 2023 года и признал вину в полном объеме.
САРАТОВ, 10 июн - РИА Новости. Житель Саратова получил 14 лет колонии по делу о госизмене за изготовление и распространение листовок и сбор данных о военнослужащих РФ для подконтролькой службе безопасности Украины террористической организации, сообщил Саратовский областной суд.
«

"Десятого июня 2026 года Саратовский областной суд огласил приговор. Елисеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

В суде уточнили, что саратовец в мессенджере Telegram инициативно вступил в переписку с представителем украинской террористической организации, деятельность которой координируется СБУ и запрещена на территории РФ. В период с 1 мая 2022 года по январь 2023 года фигурант изготавливал листовки и распространял их в Саратове. В январе 2023 года по заданию кураторов он предоставил информацию о местонахождении военнослужащих россиян.
В ноябре 2023 года саратовец был задержан сотрудниками областного УФСБ. В судебном заседании подсудимый признал вину в полном объеме, добавили в пресс-службе суда.
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