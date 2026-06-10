Жителю Саратова вынесли приговор за шпионаж в пользу СБУ

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"Десятого июня 2026 года Саратовский областной суд огласил приговор. Елисеев признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ (государственная измена). Ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 14 лет с ограничением свободы сроком на 1 год. Отбывать наказание осужденный будет в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.