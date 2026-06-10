В Новосибирске мужчине вынесли приговор за диверсию на железной дороге

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"Рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по пункту "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба)… Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы, из которых четыре года отбывать в тюрьме, восемь лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.