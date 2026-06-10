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В Новосибирске мужчине вынесли приговор за диверсию на железной дороге - РИА Новости, 10.06.2026
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14:43 10.06.2026
В Новосибирске мужчине вынесли приговор за диверсию на железной дороге

В Новосибирске мужчина получил 12 лет за диверсию на ж/д по заданию с Украины

© РИА Новости / Руслан КривобокСуд
Суд - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Суд. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новосибирский областной суд приговорил 38-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге.
  • Диверсия была совершена по заданию куратора с Украины и повлекла причинение ОАО «РЖД» ущерба на 575 тысяч рублей.
  • Суд конфисковал в доход государства мобильный телефон, автомобиль и деньги, полученные подсудимым за совершение преступления.
НОВОСИБИРСК, 10 июн – РИА Новости. Новосибирский областной суд приговорил 38-летнего местного жителя к 12 годам лишения свободы за диверсию на железной дороге по заданию куратора с Украины, сообщает прокуратура региона.
«

"Рассмотрено уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя. Он признан виновным по пункту "б" части 2 статьи 281 УК РФ (диверсия, повлекшая причинение значительного имущественного ущерба)… Суд назначил виновному 12 лет лишения свободы, из которых четыре года отбывать в тюрьме, восемь лет - в исправительной колонии строгого режима", - говорится в сообщении.

Суд установил, что 26 февраля 2024 года житель Новосибирска для подрыва экономической безопасности и обороноспособности России по указанию неустановленного лица с Украины за деньги поджег релейный шкаф на Западно-Сибирской железной дороги, что повлекло причинение ОАО "РЖД" ущерб на 575 тысяч рублей.
"Государственное обвинение по уголовному делу поддержал прокурор Новосибирской области Александр Бучман. Подсудимый вину признал", - сообщили в прокуратуре.
Суд также конфисковал в доход государства мобильный телефон, автомобиль и деньги, полученные подсудимым за совершения преступления.
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