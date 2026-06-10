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В ISU предложили увеличить призовые для конькобежцев - РИА Новости Спорт, 10.06.2026
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13:20 10.06.2026 (обновлено: 13:22 10.06.2026)
В ISU предложили увеличить призовые для конькобежцев

Президент ISU предложил увеличить призовые и расходы на перелеты

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКонькобежный спорт
Конькобежный спорт - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель предложил увеличить призовые для спортсменов и расходы на перелеты.
  • Предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне 2026/27 до 11,1 млн долларов, а в сезоне 2027/28 — до 12 млн долларов; расходы на логистику предложено увеличить до 3,5 и 4,5 млн долларов соответственно.
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель предложил увеличить призовые для спортсменов, а также расходы на перелеты.
"Я хотел бы предложить войти в новый олимпийский цикл с двумя большими изменениями: увеличить призовые и расходы на путешествия, потому что логистика продолжает дорожать", - сообщил Ким Чжэ Ель на конгрессе ISU.
Согласно продемонстрированному документу, предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне-2026/27 до 11,1 млн долларов (в минувшем сезоне было заложено 5,4 млн), а в сезоне-2027/28 – до 12 млн. Расходы на логистику предложено увеличить до 3,5 и 4,5 млн соответственно (против 2,4 млн в сезоне-2025/26).
Конгресс проходит с 10 по 12 июня, в ходе него будут избраны президент и вице-президенты организации, а также новые составы технических комитетов и совета. Ранее источник РИА Новости сообщил, что новый состав совета примет решение по допуску России и Белоруссии на предстоящий сезон 13-14 июня.
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СпортРоссияБелоруссияМеждународный союз конькобежцев (ISU)
 
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