В ISU предложили увеличить призовые для конькобежцев

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель предложил увеличить призовые для спортсменов и расходы на перелеты.

Предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне 2026/27 до 11,1 млн долларов, а в сезоне 2027/28 — до 12 млн долларов; расходы на логистику предложено увеличить до 3,5 и 4,5 млн долларов соответственно.

МОСКВА, 10 июн – РИА Новости, Влад Жуков. Президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ким Чжэ Ель предложил увеличить призовые для спортсменов, а также расходы на перелеты.

"Я хотел бы предложить войти в новый олимпийский цикл с двумя большими изменениями: увеличить призовые и расходы на путешествия, потому что логистика продолжает дорожать", - сообщил Ким Чжэ Ель на конгрессе ISU.

Согласно продемонстрированному документу, предлагается увеличить расходы на призовые в сезоне-2026/27 до 11,1 млн долларов (в минувшем сезоне было заложено 5,4 млн), а в сезоне-2027/28 – до 12 млн. Расходы на логистику предложено увеличить до 3,5 и 4,5 млн соответственно (против 2,4 млн в сезоне-2025/26).