Пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя" локализовали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализован на площади 600 квадратных метров.
- Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Пожар в здании панорамы обороны Севастополя локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.
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"Пожар в здании панорамы локализован. Площадь - 600 квадратных метров", - сказали в главке.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.