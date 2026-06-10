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Пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя" локализовали - РИА Новости, 10.06.2026
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16:23 10.06.2026
Пожар в здании музея-панорамы "Оборона Севастополя" локализовали

РИА Новости: пожар в музее "Оборона Севастополя" локализовали на 600 квадратах

© РИА Новости / Михаил Мокрушин | Перейти в медиабанкМузей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе
Музей-панорама Оборона Севастополя в городе Севастополе - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Музей-панорама "Оборона Севастополя" в городе Севастополе. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Пожар в здании панорамы «Оборона Севастополя» локализован на площади 600 квадратных метров.
  • Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников.
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 июн – РИА Новости. Пожар в здании панорамы обороны Севастополя локализован на площади 600 квадратных метров, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУМЧС региона.
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"Пожар в здании панорамы локализован. Площадь - 600 квадратных метров", - сказали в главке.
ВСУ нанесли удар по музею-панораме "Оборона Севастополя" минувшей ночью, разгорелся пожар. Погибших и пострадавших в результате атаки нет. Степень повреждения панорамы и предметного плана оценят после тушения пожара. Все исторические фрагменты полотна Франца Рубо не повреждены, так как в музее была представлена восстановленная версия, написанная в 1954 году группой советских художников, сообщили РИА Новости в пресс-службе музея.
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