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В Приангарье на площади две тысячи гектаров загорелся лес - РИА Новости, 10.06.2026
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14:54 10.06.2026
В Приангарье на площади две тысячи гектаров загорелся лес

На севере Приангарья загорелся лес на 2 тыс га, в Чунском районе ввели режим ЧС

© МЧС РФ | Перейти в медиабанкЛесные пожары в Иркутской области
Лесные пожары в Иркутской области - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© МЧС РФ
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Лесные пожары в Иркутской области. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На севере Приангарья действует лесной пожар на площади более 2 тысяч гектаров, в Чунском районе введен режим ЧС муниципального уровня.
  • Для тушения пожара задействованы 460 человек и более ста единиц техники, ожидается помощь от федеральной авиалесоохраны с самолетом-зондировщиком.
ИРКУТСК, 10 июн - РИА Новости. На севере Приангарья действует лесной пожар на 2 тысячах гектаров, в Чунском районе введен режим ЧС, сообщает губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
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"В северных районах начался сезон сухих гроз, сейчас горит более 2 тыс. га леса. В Чунском районе введен режим ЧС муниципального уровня, с 6 июня в районе действует крупный пожар", - написал Кобзев в "Максе".

Он отметил, что делается все, чтобы стабилизировать ситуацию. На север региона в рамках межрайонного маневрирования перекинули 40 сотрудников лесопожарных формирований из южных районов для усиления наземных групп. Сейчас на тушении в регионе работают 460 человек и больше сотни единиц техники.
В ближайшее время регион ждет помощи от федеральной авиалесоохраны. Они направят в Приангарье самолет‑зондировщик, который будет вызывать осадки на севере.
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ПроисшествияЧунский районИркутская областьИгорь Кобзев
 
 
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