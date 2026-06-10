В Приангарье на площади две тысячи гектаров загорелся лес

"В северных районах начался сезон сухих гроз, сейчас горит более 2 тыс. га леса. В Чунском районе введен режим ЧС муниципального уровня, с 6 июня в районе действует крупный пожар", - написал Кобзев в "Максе" .

Он отметил, что делается все, чтобы стабилизировать ситуацию. На север региона в рамках межрайонного маневрирования перекинули 40 сотрудников лесопожарных формирований из южных районов для усиления наземных групп. Сейчас на тушении в регионе работают 460 человек и больше сотни единиц техники.