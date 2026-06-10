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В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за падения БПЛА - РИА Новости, 10.06.2026
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07:13 10.06.2026
В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за падения БПЛА

В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший после атаки БПЛА

© РИА Новости / Андрей Стенин | Перейти в медиабанкРабота пожарных на месте возгорания
Работа пожарных на месте возгорания - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Андрей Стенин
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Работа пожарных на месте возгорания. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Миллеровском районе Ростовской области было ликвидировано возгорание, вызванное падением обломков БПЛА.
  • Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что люди вернулись в свои дома, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возгорание в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировано, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА.
"Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область устранены. Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМиллеровский районРостовская областьШолоховский районЮрий Слюсарь
 
 
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