В Ростовской области ликвидировали пожар, вспыхнувший из-за падения БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Миллеровском районе Ростовской области было ликвидировано возгорание, вызванное падением обломков БПЛА.
- Губернатор Юрий Слюсарь сообщил, что люди вернулись в свои дома, пострадавших нет.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Возгорание в Миллеровском районе Ростовской области ликвидировано, люди вернулись в свои дома, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее Слюсарь сообщал, что жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА.
"Последствия ночной атаки БПЛА на Ростовскую область устранены. Возгорание в Миллеровском районе полностью ликвидировано. Люди вернулись в свои дома. Пострадавших нет. Возгорание лесной подстилки в Шолоховском районе, которое произошло в результате падения обломков БПЛА, также полностью ликвидировано", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
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