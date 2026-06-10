Рейтинг@Mail.ru
В Ростовской области дом престарелых эвакуируют из-за ЧП с падением БПЛА - РИА Новости, 10.06.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
01:12 10.06.2026
В Ростовской области дом престарелых эвакуируют из-за ЧП с падением БПЛА

Жителей домов в Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения БПЛА

© РИА Новости / Александр Подгорчук | Перейти в медиабанкТушение пожара
Тушение пожара - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Александр Подгорчук
Перейти в медиабанк
Тушение пожара. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Миллеровском районе Ростовской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, в результате чего эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.
  • В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более десятка БПЛА, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее губернатор сообщал, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА.
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 07.06.2026
Силы ПВО уничтожили украинские БПЛА в Ростовской области
7 июня, 06:33
"В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияШолоховский районМиллеровский районРостовская областьЮрий Слюсарь
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала