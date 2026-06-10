В Ростовской области дом престарелых эвакуируют из-за ЧП с падением БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Миллеровском районе Ростовской области произошел пожар из-за падения обломков БПЛА, в результате чего эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых.
- В ходе отражения воздушной атаки было уничтожено более десятка БПЛА, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Жителей домов и подопечных дома престарелых в Миллеровском районе Ростовской области эвакуируют из-за пожара после падения обломков БПЛА, сообщил губернатор Юрий Слюсарь.
Ранее губернатор сообщал, что емкость с топливом загорелась в Миллеровском районе Ростовской области из-за падения обломков БПЛА.
"В Миллеровском районе идет ликвидация возгорания из-за попадания БПЛА. Эвакуированы жители частных домов и подопечные дома престарелых. Информация будет уточнятся", - написал Слюсарь в канале на платформе "Макс".
Он добавил, что в ходе отражения воздушной атаки уничтожено больше десятка БПЛА, атаке подверглись Миллеровский, Верхнедонской, Чертковский и Шолоховский районы.
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