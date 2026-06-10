В Брянской области при ударе ВСУ по ТЦ и АЗС пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Два мирных жителя ранены при ударе по торговому центру и АЗС в поселке Климово в Брянской области.
- Пострадавших доставили в больницу, где им оказали необходимую медицинскую помощь.
БРЯНСК, 10 июн – РИА Новости. Два мирных жителя ранены при ударе ВСУ по торговому центру и АЗС в поселке Климово в Брянской области, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук.
Врио губернатора пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18