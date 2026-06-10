В Брянской области при ударе ВСУ по ТЦ и АЗС пострадали два человека

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"Украинские нацисты атаковали FPV-дронами поселок Климово. Удар нанесен по АЗС и торговому центру. Ранены два мирных жителя. Женщина и мужчина доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал Ковальчук в канале на платформе "Макс".