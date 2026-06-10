Целью покушения на юго-западе Москвы был сотрудник научного предприятия

"На городской парковке произошел взрыв автомобиля, принадлежащего сотруднику одного из <...> предприятий. <...> Пострадавших нет", — говорится в релизе.

По данным следователей, к происшествию причастны двое подростков, которые действовали по указанию кураторов. Один из них забрал бомбу в тайнике, второй — прикрепил ее к машине вместе с GPS-трекером. Обоих задержали на месте.