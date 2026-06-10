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Посольство России высмеяло планируемые ЕС санкции против российской рыбы - РИА Новости, 10.06.2026
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14:40 10.06.2026
Посольство России высмеяло планируемые ЕС санкции против российской рыбы

Посольство России предложило ЕС запретить европейцам дышать российским воздухом

© ANP / Robin UtrechtПосольство Российской Федерации в Нидерландах
Посольство Российской Федерации в Нидерландах - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© ANP / Robin Utrecht
Посольство Российской Федерации в Нидерландах. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Посольство России в Нидерландах высмеяло планируемые ЕС санкции против российской рыбы, предложив Брюсселю запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Посольство России в Нидерландах высмеяло планируемые ЕС санкции против рыбы из России, предложив Брюсселю запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из РФ.
Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что рамках нового санкционного пакета против России предлагается ввести полный запрет на импорт ряда рыбной продукции, включая треску.
"У нас есть идея получше: вместо того, чтобы запрещать российскую рыбную продукцию (и да, приготовьтесь к росту цен), еврократы могли бы просто запретить европейцам дышать воздухом, приносимым ветром из России", - говорится в сообщении дипмиссии в Х.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время пресс-конференции в Брюсселе. 9 июня 2026 - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
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В миреРоссияНидерландыБрюссельУрсула фон дер ЛяйенВладимир ПутинЕвросоюзЕврокомиссия
 
 
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