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"Выиграет Россия". Украина обратилась к Польше по поводу героизации УПА* - РИА Новости, 11.06.2026
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19:23 10.06.2026 (обновлено: 00:00 11.06.2026)
"Выиграет Россия". Украина обратилась к Польше по поводу героизации УПА*

Спикер МИД Украины Тихий призвал Польшу не вступать в споры о памяти жертв УПА

© REUTERS / StringerДым над Киевом, Украина. 24 мая 2026
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026 - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© REUTERS / Stringer
Дым над Киевом, Украина. 24 мая 2026. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал Польшу не вступать в споры о жертвах УПА*.
МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Официальный представитель МИД Украины Георгий Тихий призвал Польшу не вступать в споры о жертвах УПА*.
"Если мы ищем прошлое, если ищем призраков для разъединения, поверьте, мы их найдем. Если мы ищем призраков для объединения против общего врага, мы их тоже найдем. Мы хотели бы сконцентрироваться, конечно, на второй цели", — передает его слова издание "Новости.Live" в Telegram.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
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Вчера, 15:35
По словам Тихого, в результате исторических дискуссий между Киевом и Варшавой якобы "выиграет только Россия".
В конце мая Владимир Зеленский принял участие в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН*-УПА* Андрея Мельника и его супруги в Киевской области. Также он присвоил наименование "имени героев УПА*" отдельному центру специальных операций "Север" сил специальных операций ВСУ. В марте украинские СМИ сообщали, что останки других лидеров ОУН* также могут перезахоронить.
После этого президент Польши Кароль Навроцкий инициировал рассмотрение вопроса о лишении Зеленского ордена Белого Орла, которым того в 2023 году наградил предыдущий глава государства Анджей Дуда.
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Глава Минобороны Польши отметил нарастание конфронтации с Украиной
Вчера, 10:29
На счету ОУН*-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения на Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
Вопрос трактовки Волынской резни, а также отношения к главарям украинских националистов времен ОУН*-УПА*является самым сложным в польско-украинских отношениях. Летом 2016 года нижняя палата польского парламента приняла постановление о признании 11 июля Национальным днем памяти жертв геноцида, совершенного украинскими националистами против жителей II Польской республики в 1943-1945 годах. По версии Варшавы, массовые убийства совершались в 1939-1945 годах сторонниками ОУН*-УПА* против польского населения Волыни, Восточной Галиции и юго-восточных воеводств II Польской республики.
За несколько лет Польша с трудом получила разрешения на эксгумацию жертв Волынской резни в двух местах на территории Украины.
* Запрещенные на территории России террористические организации
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