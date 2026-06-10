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Северная Европа хочет возвращать беженцев в центры депортации, пишут СМИ - РИА Новости, 10.06.2026
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10:04 10.06.2026
Северная Европа хочет возвращать беженцев в центры депортации, пишут СМИ

Politico: Северная Европа хочет возвращать беженцев в центры депортации вне ЕС

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСтокгольм
Стокгольм - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Страны Северной Европы рассматривают возможность создания центров депортации беженцев за пределами ЕС.
  • Одна из идей заключается в использовании таких центров для «одной конкретной национальности», при этом решения о том, каких национальностей это коснется, пока нет.
  • Шведский министр по миграции Йохан Форсселль поддержал бы пилотный проект по созданию центров возвращения под руководством Еврокомиссии, но в руководстве ЕС заявили, что не слишком заинтересованы в этом.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны Северной Европы рассматривают вариант создания центров депортации беженцев за пределами ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского министра по миграции Йохана Форсселля.
"Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Греция регулярно обсуждают создание центров возвращения... Страны Северной Европы также рассматривают возможность создания пилотного проекта", - говорится в сообщении.
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По словам шведского министра, одна из идей заключается в использовании центров возвращения, которые будут располагаться за пределами ЕС, для "одной конкретной национальности".
Как уточняет издание, решения о том, каких национальностей это коснется, пока нет, но, по словам Форсселля, европейские страны сталкиваются с "более-менее одинаковыми проблемами, когда дело касается определенных стран". В качестве примера он привел Сирию, Афганистан и Сомали.
Форсселль добавил, что поддержал бы пилотный проект по созданию центров возвращения под руководством Еврокомиссии, но, по его словам, в руководстве ЕС заявили, что не слишком заинтересованы в этом.
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