Северная Европа хочет возвращать беженцев в центры депортации, пишут СМИ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Страны Северной Европы рассматривают возможность создания центров депортации беженцев за пределами ЕС.
- Одна из идей заключается в использовании таких центров для «одной конкретной национальности», при этом решения о том, каких национальностей это коснется, пока нет.
- Шведский министр по миграции Йохан Форсселль поддержал бы пилотный проект по созданию центров возвращения под руководством Еврокомиссии, но в руководстве ЕС заявили, что не слишком заинтересованы в этом.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Страны Северной Европы рассматривают вариант создания центров депортации беженцев за пределами ЕС, сообщает издание Politico со ссылкой на шведского министра по миграции Йохана Форсселля.
"Германия, Нидерланды, Дания, Австрия и Греция регулярно обсуждают создание центров возвращения... Страны Северной Европы также рассматривают возможность создания пилотного проекта", - говорится в сообщении.
По словам шведского министра, одна из идей заключается в использовании центров возвращения, которые будут располагаться за пределами ЕС, для "одной конкретной национальности".
Как уточняет издание, решения о том, каких национальностей это коснется, пока нет, но, по словам Форсселля, европейские страны сталкиваются с "более-менее одинаковыми проблемами, когда дело касается определенных стран". В качестве примера он привел Сирию, Афганистан и Сомали.
Форсселль добавил, что поддержал бы пилотный проект по созданию центров возвращения под руководством Еврокомиссии, но, по его словам, в руководстве ЕС заявили, что не слишком заинтересованы в этом.