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Спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых - РИА Новости, 10.06.2026
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07:07 10.06.2026 (обновлено: 07:16 10.06.2026)
Спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых

В Красноярском крае завершился очередной этап поисков пропавшей семьи Усольцевых

© РИА Новости / Марк РедькинТайга
Тайга - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Марк Редькин
Тайга . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Спасатели завершили поиски семьи Усольцевых, обследовав 50,5 квадратных километров горной тайги с 4 по 9 июня, но семья не обнаружена.
  • Поиски длились 6 дней.
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Спасатели завершили поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, где с 4 по 9 июня было обследовано 50,5 квадратных километров горной тайги, сообщили РИА Новости в КГКУ "Спасатель".
Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, которые продлятся до 9 июня. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек. По данным СК региона, в поисках участвуют только опытные специалисты.
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"В течение 6 дней краевые спасатели обследовали 50,5 квадратных километров горно-таёжной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена", - сказал собеседник агентства.
По его данным, сводная группировка работников краевого учреждения "Спасатель" в составе 15 человек и 6 единиц техники в течение шести дней была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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