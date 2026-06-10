Спасатели завершили очередной этап поисков семьи Усольцевых

Краткий пересказ от РИА ИИ Спасатели завершили поиски семьи Усольцевых, обследовав 50,5 квадратных километров горной тайги с 4 по 9 июня, но семья не обнаружена.

Поиски длились 6 дней.

КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Спасатели завершили поиски на месте предполагаемой пропажи семьи Усольцевых, где с 4 по 9 июня было обследовано 50,5 квадратных километров горной тайги, сообщили РИА Новости в КГКУ "Спасатель".

Следователи 4 июня возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, которые продлятся до 9 июня. Всего в мероприятии задействованы порядка 80 человек. По данным СК региона, в поисках участвуют только опытные специалисты.

"В течение 6 дней краевые спасатели обследовали 50,5 квадратных километров горно-таёжной местности, а также пещеру в районе горы Мальвинка. Несмотря на предпринятые усилия, поисковые мероприятия не увенчались успехом, пропавшая семья пока не обнаружена", - сказал собеседник агентства.

По его данным, сводная группировка работников краевого учреждения "Спасатель" в составе 15 человек и 6 единиц техники в течение шести дней была задействована в дополнительных мероприятиях по поиску семьи, пропавшей в Манско-Уярском округе.