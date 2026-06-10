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Эксперт оценил шансы найти следы Усольцевых - РИА Новости, 10.06.2026
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01:28 10.06.2026
Эксперт оценил шансы найти следы Усольцевых

Трепуков: найти следы семьи Усольцевых в красноярской тайге крайне сложно

© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтактеПоиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Красноярского края/ВКонтакте
Поиск пропавшей в турпоходе семьи Усольцевых из Красноярска. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Шансы найти следы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых крайне малы из-за выросшей травы.
  • По словам опытного походника Александра Трепукова, найти следы в таежной местности сложно из-за травяного покрова.
КРАСНОЯРСК, 10 июн – РИА Новости. Шансы найти следы пропавшей в красноярской тайге семьи Усольцевых крайне малы, так как задачу усложнила выросшая трава, заявил РИА Новости опытный походник Александр Трепуков.
Следователи возобновили масштабные поиски пропавшей красноярской семьи Усольцевых, они продлились с 4 по 9 июня. В поисках участвовали только опытные специалисты, а на территории стоял блокпост для ограничения доступа посторонних и СМИ.
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"После схода снега земля серая и практически одноцветная, поэтому найти следы невозможно. Запах того, кого ищут, уже исчез. Теперь, когда снег не просто сошел, а стоит травяной покров, задача усложняется. Все прекрасно понимают, что таежная лесистая местность – это не огород: на плотной корке прошлогодней подстилки, покрытой свежей густой травой, следов не остается. Из улик могут сохраниться лишь какие-то вещи, но сами следы, я считаю, найти крайне сложно", - рассказал собеседник агентства.
Семья Усольцевых пропала недалеко от поселка Кутурчин 28 сентября 2025 года. МВД по Красноярскому краю 2 октября сообщило, что двое взрослых и пятилетняя девочка пропали в регионе во время турпохода. Семья отправилась по маршруту в направлении горы Буратинка. Активные поиски завершились 12 октября 2025 года.
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