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Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары - РИА Новости, 10.06.2026
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Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

Коммунальные службы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЖаркая погода в Москве
Жаркая погода в Москве - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 32 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.
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Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.
"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО дополнительно организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным", - добавил он.
Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.
"В жаркие дни требуется особый уход за городскими цветниками. Их поливают рано утром или в вечерние часы таким образом, чтобы земля увлажнялась на глубину залегания корней - примерно на 30 сантиметров", - уточнил Бирюков.
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