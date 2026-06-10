Горслужбы Москвы переведены в режим повышенной готовности из-за жары

МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Городские службы переведены в режим повышенной готовности из-за жаркой погоды, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно данным синоптиков, в ближайшие дни на территории столичного региона установится жаркая погода, температура воздуха в дневные часы может достигать плюс 30 - плюс 32 градусов. В связи с непростыми погодными условиями городские службы переведены в режим повышенной готовности, на круглосуточном дежурстве находятся аварийные бригады инженерных компаний и префектур административных округов", - рассказал Бирюков.

Заммэра подчеркнул, что особое внимание будет уделяться обеспечению бесперебойной работы систем жизнеобеспечения. Электросетевым организациям дано указание привести в готовность источники аварийного питания.

"Под круглосуточным контролем столичного пожарно-спасательного гарнизона находятся зеленые территории, ведется их усиленное патрулирование для предотвращения возможных возгораний. В ТиНАО дополнительно организовано дежурство расчетов поливомоечной техники, чтобы при необходимости оперативно оказать содействие пожарным", - добавил он.

Глава комплекса городского хозяйства пояснил, что в жаркую погоду коммунальные службы в цикличном режиме проводят полив проезжей части, чтобы своевременно охлаждать поверхность дорожного полотна и снизить возможность его пластической деформации.