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Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО - РИА Новости, 10.06.2026
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12:22 10.06.2026 (обновлено: 12:24 10.06.2026)
Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

ВСУ за сутки потеряли свыше 160 военных в зоне действия "Юга"

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 10.06.2026
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.
  • ВСУ потеряли свыше 160 военных, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 160 военных, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполье и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
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