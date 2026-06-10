Подразделения "Юга" улучшили тактическое положение в зоне СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения «Южной» группировки войск улучшили тактическое положение.
- ВСУ потеряли свыше 160 военных, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия за сутки.
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. ВСУ потеряли свыше 160 военных, пять боевых бронированных машин за сутки в зоне ответственности "Южной" группировки, сообщило Минобороны РФ.
"Подразделения "Южной" группировки войск улучшили тактическое положение. Нанесли поражение формированиям шести механизированных, мотопехотной, аэромобильной, горно-штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и бригады теробороны в районах населенных пунктов Николаевка, Дружковка, Малиновка, Новоселовка, Юрковка, Николайполье и Алексеево-Дружковка Донецкой Народной Республики. Противник потерял свыше 160 военнослужащих, пять боевых бронированных машин, 15 автомобилей и три артиллерийских орудия", - говорится в сводке.
СМИ раскрыли новый план Британии в отношении Украины
Вчера, 12:07